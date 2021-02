Playlist R.E.M. – Should we talk about the weather?

Il mio approccio alla musica degli R.E.M. inizia con il passaggio di Losing My Religion su MTV. Mi catturano all’istante: il video surreale e cupo, la geniale melodia chiusa su sé stessa cantata da uno Stipe in forma smagliante e il tintinnio del mandolino congiurano a creare un’atmosfera indimenticabile, che renderà il pezzo uno dei più grandi (e meritati) successi degli anni ’90.

Il disco che la contiene, Out of Time, è un capolavoro. Dentro c’è una sfilza di gioielli impareggiabile: dall’alt-rock di Radio Song, alle venature country e southern di Texarcana passando per le incantevoli Low, Near Wild Heaven, Belong e la finta allegria di Shiny Happy People.

Out of Time non è comunque il primo e unico capolavoro della band. Andando a ritroso nella discografia scoprirò che vengono dalla profonda provincia americana (Athens in Georgia) e che la loro fascinazione per il folk americano e gli elementi southern si unisce all’ammirazione per il jangle dei Byrds e alla formazione fondamentalmente post-punk. Queste coordinate li aiuteranno a forgiare un lessico che sarà poi quello dell’alt-rock americano (insieme naturalmente a molti altri nomi come Husker Du, Replacements, Violent Femmes).

Già con il debutto, Murmur del 1983, avevano fatto il colpaccio con un disco praticamente perfetto dalla prima all’ultima nota e da cui attingo a piene mani per la playlist. Tra Murmur e Out Of Time c’è una notevole dose di grandi dischi e ancora più grandi canzoni a testimoniare anche la transizione musicale. Dopo Out of Time c’è il celeberrimo e sopravvalutato Automatic for the People: Try not to breath, Everybody Hurts e Man on the Moon sono ancora canzoni apprezzabili, ma il gruppo è in generale sotto tono e il disco manca di varietà.

Dopo il discreto Monster, non diranno più molto nei dischi successivi e nel 2011 si scioglieranno.

(1)Murmur (1983)

(2)Reckoning (1984)

(3)Fables of the Reconstruction (1985)

(4)Lifes Rich Pageant (1986)

(5)Document (1987)

(6)Green (1988)

(7)Out of Time (1991)

(8)Automatic For The People (1992)

1 – It’s the End of the World as We Know It (5) 4:07

2 – Pop Song 89 (6) 3:05

3 – Radio Free Europe (1) 4:05

4 – Radio Song (7) 4:15

5 – Driver 8 (3) 3:23

6 – Harborcoat (2) 3:57

7 – Talk About the Passion (1) 3:16

8 – Try Not to Breath (8) 3:50

9 – Hyena (4) 2:51

10 – 7 Chinese Brothers (2) 4:14

11 – Southern Central Rain (2) 3:16

12 – Pilgrimage (1) 4:30

13 – Losing My Religion (7) 4:28

14 – Low (7) 4:56

15 – These Days (4) 3:24

16 – Catapult (1) 3:55

17 – Turn You Inside Out (6) 4:17

18 – Life And How To Live It (3) 4:08

19 – Texarcana (7) 3:40

20 – Finest Worksong (5) 3:49

Totale: 77:26

Qui il link alla playlist Spotify: Playlist R.E.M.