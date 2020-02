Pubblicità Alfa Romeo canzone 2020: colonna sonora e testo

Aggiornamento: aggiorniamo questo post con l’indicazione della nuova pubblicità di Alfa Romeo per i suoi nuovi modelli di Stelvio e Giulia del 2020. In molti ci state chiedendo quale sia la canzone che fa da colonna sonora al nuovo spot pubblicitario in rotazione televisiva nelle ultime settimane.

Il primo per raccontarvi di più sulla pubblicità, il secondo per darvi il video e il testo della canzone che fa da colonna sonora allo spot. Buon ascolto!

Torna in TV l’Alfa, ma questa volta non con l’ennesima pubblicità dedicata alla Giulietta; bensì con un nuovo spot che lancia la sportiva ed elegante Alfa Mito Upload.

Nuova tecnologia e caratteristiche da urlo per questo modello made in Alfa, ma non siamo qui a parlare della macchina… piuttosto quel che vogliamo fare è parlare di musica. Infatti, come spesso accade quando una nuova pubblicità approda in TV, in questi giorni molte mail sono arrivate in redazione con in oggetto la stessa richiesta: qual è il titolo del brano che fa da colonna sonora alla nuova pubblicità dell’Alfa Mito Upload?

Passiamo ora alla canzone. Il brano scelto come sottofondo alla pubblicità dell’Alfa Mito Upload è dei Kasabian e si intitola Days are forgotten. Days are forgotten è il primo singolo estratto dall’ultimo album dei Kasabian e dal titolo Velociraptor. Dei Kasabian già ci siamo occupati e in particolare proprio del singolo Days are forgotten. Per approfondire vi basta cliccare qui: Kasabian, Days Are Forgotten: video ufficiale del nuovo singolo.