Mahmood Tour 2020: le date per il nuovo disco in arrivo

Mahmood esce nel 2020 con un nuovo disco di inediti. E si, avete capito proprio bene: il cantautore italiano dalla vena rap, salito agli onori delle cronache per aver vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo (2019) con la canzone dal titolo Soldi, uscirà a breve con un nuovo album. Album di cui ancora non si sa molto: nè la data di uscita e nemmeno il nome.

Unica cosa che è dato sapere è il titolo del primo singolo estratto dal disco: Rapide. Di questo brano vi abbiamo già parlato in questo post: Mahmood: Rapide è il nuovo singolo del 2020. Video e testo. Per tutti coloro che invece si chiedono se e quando ci sarà un tour per il nuovo album, vi diciamo che la risposta è ovviamente si. E si tratterà non di un semplice tour, ma bensì di un tour europeo.

Di seguito le date fino ad ora confermate:

14 aprile Milano

15 aprile Anversa

19 aprile Parigi

20 aprile Amsterdam

21 aprile Londra

25 aprile Murcia

27 aprile Madrid

3 maggio Monaco

4 maggio Stoccarda

7 maggio Colonia

10 maggio Amburgo

15 maggio Losanna

16 maggio Zurigo

4 novembre Firenze

9 novembre Milano

13 novembre Napoli

14 novembre Roma

17 novembre Torino/Venaria

19 novembre Nonantola

21 novembre S. Biagio di Callalta