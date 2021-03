Nuova pubblicità di Winelivery: l’app per bere vino a casa e non solo

In molti ci state chiedendo qual è la canzone che fa da colonna sonora alla nuova pubblicità di Winelivery. Stiamo parlando dello spot della nuova “app per bere”, così come è stata rinominata da molti sui social.

In realtà il concetto è proprio quello: trattasi di un’app che consente di ordinare in pochi tap sul cellulare dal vino alla birra.

La promessa, è quella di ottenere in 30 minuti quanto è stato ordinato, così come recita la stessa pubblicità: “dopo trenta minuti puoi brindare a tutto ciò che hai fatto prima”.

Di seguito lo spot completo della nuova pubblicità Winelivery:

Ed arriviamo alla canzone che fa da colonna sonora allo spot. Il brano scelto per il sottofondo musicale è una versione rivisitata dell’Ouverture del Guglielmo Tell, originariamente firmato da Gioachino Rossini. Come definito dalla stessa Winelivery, lo spot è “un’ironica rivisitazione del genio di Stanley Kubrick, nell’anno del 50° anniversario dell’uscita al cinema del suo capolavoro “Arancia Meccanica” per scherzare insieme al cliente sul tema dell’attesa”.

Di seguito la versione originale dell’Ouverture del Guglielmo Tell.