Chi canta la sigla di Makari? Il Volo firma la colonna sonora della nuova fiction Rai

Come vi abbiamo già scritto qui: Màkari: su Rai 1 la nuova fiction con Claudio Gioè in giallo!, da questa sera va in onda Màkari. In questo post non vogliamo parlarvi della fiction, ma bensì del brano che da da colonna sonora alle quattro puntate firmate Rai 1. E più precisamente vogliamo parlarvi della sigla di apertura della nuova miniserie televisiva “Màkari”. Già, perchè la cosa interessante è che a interpretare il brano è IL VOLO!

La canzone è stata scritta da Ignazio Boschetto, componente del trio, che per la prima volta ha realizzato una canzone per una fiction. E a dirla tutta, visto che il giovane cantante è originario di Marsala, a nostro dire l’idea ci sembra più che calzante. Ignazio ha scritto un brano che racconta la sua Sicilia, attaccata alle tradizioni, terra di saggi e di stolti, fatta di diavoli e santi, costruendola sulle immagini della serie.

Ignazio ha poi condiviso il brano con i suoi compagni di avventura ed ecco arrivare il trio di inconfondibili voci, pronte a interpretare una canzone inedita che omaggia la Sicilia. La canzone è disponibile da oggi in digitale qui: Makari, Il Volo.