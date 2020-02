Dance Monkey: traduzione e testo della canzone (Muffami)

Muffami is back! In molti ci avete segnalato il ritorno in radio di una canzone che sembra intonare un ritornello in cui si ripete più volte la parola “Muffami”. Partiamo col dire che, ovviamente, il testo originale non ripete Muffami. E l’esplosione di questo ritornello “travisato” è da ricondursi proprio alla trasmissione del Trio Medusa su Radio Dee Jay dal titolo Canzoni Travisate.

Di seguito il video ascolto della puntata in cui viene per la prima volta affrontato il tema di Muffami:

Bene, parliamo ora della canzone originale. Il brano incriminato è la canzone di Tones and I e dal titolo “Dance Monkey”. Nel ritornello, i versi originali della canzone sono: “Move for me, move for me, move for me, yeah”, che ripetuti molto velocemente danno l’idea che la cantante ripeta più volte Muffami, muffami, muffami.

Svelato l’arcano, chiudiamo dicendovi che il brano di Tones and I ha fatto letteralmente impazzire il Web, tanto che il clip ufficiale di Dance Monkey su TouTube ha fatto registrare ad oggi (a partire dallo scorso) ben oltre 512 milioni di visualizzazioni.

Non ci resta che lasciarvi al video originale del brano e a seguire al testo. Vi ricordiamo che per altre canzoni e colonne sonore delle pubblicità, potete visitare la pagina Colonne Sonore qui su PausaCaffè. Buon ascolto.

Testo e traduzione della canzone Dance Monkey (muffami)

They say “Oh my god I see the way you shine”

Dicono “Oh mio dio vedo come brilli”

Take your hands, my dear, and place them both in mine

Prendi la tue mani, mia cara, e mettile entrambe nelle mie

You know you stopped me dead while I was passing by

Sai che mi hai pietrificato quando ti stavo passando accanto

And now I beg to see you dance just one more time

E ora imploro di vederti ballare solamente un’altra volta

Ooh I see you, see you, see you every time

Ooh ti vedo, ti vedo, ti vedo ogni volta

And oh my I, I like your style

E caspita, mi piace il tuo stile

You, you make me, make me, make me wanna cry

Tu, tu mi fai, mi fai, mi fai venir voglia di piangere

And now I beg to see you dance just one more time

E ora imploro di vederti ballare solamente un’altra volta

So I say

Quindi dico

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

Balla per me, balla per me, balla per me oh oh oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai tu prima d’ora

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Dicono muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me ay ay ay

And when you’re done I’ll make you do it all again

E quando hai finito te lo farò rifare tutto da capo

I said oh my god I see you walking by

Dico o mio Dio ti vedo che cammini

Take my hands, my dear, and look me in my eyes

Prendi le mie mani, mia cara, e guardami negli occhi

Just like a monkey I’ve been dancing my whole life

Come una scimmia sto ballando da tutta la vita

But you just beg to see me dance just one more time

Ma tu solo mi implori di vedermi danzare ancora una volta

Ooh I see you, see you, see you every time

Ooh ti vedo, ti vedo, ti vedo ogni volta

And oh my I, I like your style

E caspita mi, mi piace il tuo stile

You, you make me, make me, make me wanna cry

Tu, tu mi fai, mi fai, mi fai venir voglia di piangere

And now I beg to see you dance just one more time

E ora imploro di vederti ballare solamente un’altra volta

So I say

Quindi dico

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

Balla per me, balla per me, balla per me oh oh oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai tu prima d’ora

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Dicono muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me ay ay ay

And when you’re done I’ll make you do it all again

E quando hai finito te lo farò rifare tutto da capo

They say

Dicono

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

Balla per me, balla per me, balla per me oh oh oh, oh oh, oh oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai tu prima d’ora

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Dicono muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me ay ay ay

And when you’re done I’ll make you do it all again

E quando hai finito te lo farò rifare tutto da capo

Ooh (All again, all again)

Ooh (tutto da capo, tutto da capo)

Woah-oh, woah-oh, oh

Woah-oh, woah-oh, oh

Ooh (All again, all again)

Ooh (tutto da capo, tutto da capo)

Ah ah, ah ah, ay

Ah ah, ah ah, ay

They say

Dicono

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

Balla per me, balla per me, balla per me oh oh oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai tu prima d’ora

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Dicono muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me ay ay ay

And when you’re done I’ll make you do it all again

E quando hai finito te lo farò rifare tutto da capo

They say

Dicono

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

Balla per me, balla per me, balla per me oh oh oh, oh oh, oh oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai tu prima d’ora

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Dicono muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me ay ay ay

And when you’re done I’ll make you do it all again

E quando hai finito te lo farò rifare tutto da capo

All again

Da capo