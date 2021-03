Like a Bosh: nella pubblicità a rappare la canzone è J-Ax!

Simpatica e rap addicted la nuova pubblicità firmata da Bosh per la sua nuova campagna pubblicitaria. Ma chi canta la canzone che fa da colonna sonora allo spot? Andiamo per gradi. Innanzitutto stiamo parlando del nuovo clip video in rotazione pubblicitaria da questo mese di marzo 2021, in cui al centro dell’attenzione ci sono le qualità del nuovo forno a vapore Bosh. Di seguito lo spot:

Bene, e passiamo alla canzone. A prestare la voce per questa pubblicità “Like a Bosh” è il rapper J-AX. Come è facile intuire, non si tratta certamente di un estratto da qualche singolo in uscita di J-Ax, bensì di strofe realizzate ad hoc per questa campagna pubblicitaria di Bosh.