Màkari: su Rai 1 la nuova fiction con Claudio Gioè in giallo!

Va in onda questa sera la prima puntata di Màkari: la nuova fiction di Rai 1 che trae spunto dai gialli di Gaetano Savatteri. Nel ruolo del protagonista troviamo Claudio Gioè che vestirà i panni di Saverio Lamanna l’affascinante giovane “investigatore per caso”.

La mini serie è composta da quattro puntate, che verranno trasmesse in prima serata su Rai 1 oggi (15 marzo), domani (martedì 16 marzo) e poi lunedì 22 marzo e lunedì 29 marzo (attenti dunque alle date). La regia della mini fiction è affidata a Michele Soavi, per la sceneggiatura di Francesco Bruni, Attilio Caselli, Salvatore De Mola e Leonardo Marini.

La produzione è di Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Per chi non conoscesse lo stile dei gialli di Gaetano Savatteri, vi diciamo che si tratterà di quattro appuntamenti col giallo, certo, ma con tratti propri di commedia e mélo. Non ci resta che augurarvi una buona visione.