Canzone pubblicità Febal Casa 2020-2021: brano e video spot

Torna in TV lo spot di Febal Casa per raccontare, ancora una volta, in modo divertente l’atmosfera degli store Febal. Più nel dettaglio, il centro della pubblicità è la voglia di selfie, dove ogni protagonista nello spot, sceglie una location diversa e appropriata per i suoi scatti. Vediamo insieme il video completo della pubblicità Febal Casa:

E passiamo ora alla canzone che fa da colonna sonora a questo spot. Il brano scelto è Una Volta Ancora, singolo del giovane rapper Fred De Palma. A dirla tutta, il brano è stato scritto insieme alla cantautrice Federica Abbate e vede la partecipazione della cantante spagnola Ana Mena.

Aggiungiamo un altro particolare, che ovviamente non vi sarà sfuggito. Lo storytelling della pubblicità ha portato al riadattamento della canzone, rivedendola dal punto di vista del selfie e rielaborandola musicalmente con una cover realizzata da Bottega del Suono.

Prima di lasciarvi al video originale di Una Volta Ancora, vi ricordiamo che trovate tante altre colonne sonore delle pubblicità, di film e serie TV nella nostra sezione Colonne Sonore.