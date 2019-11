Come si chiama la canzone che fa da sottofondo alla nuova pubblicità della Ferrero Rocher? Nel nuovo spot TV del noto cioccolatino Ferrero, ricoperto di granella alla nocciola, a farla da padrona, insieme alla voce fuori campo che descrive il lavoro fatto per creare Ferrero Rocher, c’è una stupenda voce femminile.

In molti ci avete chiesto quale sia il titolo di questa canzone. Bene, vediamo di trovare la risposta, partendo come sempre dallo spot. Per gli impazienti, vi basta andare alla fine del post per trovare direttamente nome della canzone, interprete e l’intero brano per l’ascolto.

Di seguito il video della pubblicità di cui stiamo parlando:

Chiarito lo spot, passiamo alla canzone che fa da colonna sonora alal pubblicità del Ferrero Rocher. Il brano è una storica canzone di Etta James e il suo titolo è A Sunday Kind of Love. Ora, a dirla tutta, il brano è stato composto da Barbara Belle, Anita Leonard, Stan Rhodes, e Louis Prima. La sua prima versione è stata pubblicata nel 1946.

Per tutti gli appassionati vi postiamo di seguito il video con l’intero brano in ascolto nella versione di Etta James e in coda con la versione storica di Louis Prima.

Buon ascolto!