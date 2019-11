Qual è la nuova canzone della pubblicità J’adore di Dior con Charlize Theron? La celebre Dior riapproda in TV con una nuova e seducente pubblicità dedicata al profumo J’adore. Lo spot ha visto nel tempo alternarsi modelle e attrici stupende e ora lo scettro della protagonista va alla bellissima Charlize Theron.

Tuttavia lo spot di Dior che tanto stiamo vedendo in questi giorni nelle programmazioni pubblicitarie dei palinsesti televisivi, in realtà, è in rotazione già da qualche anno e precisamente da settembre 2011. Il video vede ovviamente protagonista Charlize Theron, ma non da sola. La bella attrice è in compagnia delle grandi dive del passato: da Grace Kelly a Marlene Dietrich, passando per Marilyn Monroe. Ed è proprio lo spezzone con quest’ultima star che sta girando nei 30 secondi di spot pubblicitario delle vacanze natalizie 2011.

Diciamo spezzone perché in realtà il video dura quasi 1 minuto e mezzo. Eccolo di seguito per intero:

http://www.youtube.com/v/mXrWiJcmvBI

AGGIORNAMENTO:

Trovate qui la colonna sonora dell’attuale pubblicità di J’adore di Dior (con Charlize Theron): Pubblicità J’adore di Dior: canzone dello spot con Charlize Theron 2018-2019

A seguire le informazioni sulla vecchia pubblicità di J’adore di Dior con Charlize Theron.

Bene, detto ciò passiamo a svelarvi di chi è la canzone usata come colonna sonora dello spot J’adore di Dior. Il brano si chiama Heavy Cross ed è un inedito del 2009 firmato dai Gossip (una band indie rock statunitense). Il brano è uscito precisamente a fine aprile del 2009, come singolo del quarto album in studio della band, dal nome Music for man. C’è però da dire che, i più attenti di voi, ricorderanno certamente Heavy Cross. Infatti questa canzone è stata già utilizzata per la televisione nella stagione 2009/2010, come colonna sonora della pubblicità TIM e come intramezzo musicale che anticipava la sigla dei programmi dedicati alla Serie A TIM.

Altra curiosità che vogliamo svelarvi è la location della pubblicità. Infatti molti di voi ci hanno chiesto quale fosse il luogo in cui sono state girate le scene dello spot J’adore di Dior. Bene vi sveliamo subito l’arcano. Lo stupendo scenario che fa da cornice alla pubblicità di J’adore è la Galerie de Glaces della Reggia di Versailles. Mica male no? Pensate che la stessa Charlize Theron ha dichiarato a riguardo: “Era incredibilmente affascinante e fantastico. Non credo che potrò fare un’altra esperienza simile nella mia vita”.

Bene, non ci resta che lasciarvi al video originale della canzone dei Gossip. A presto 😉