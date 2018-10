Come finisce Game of Thrones? Quale è il finale dell’ultima serie?

Game of Thrones si appresta alle fasi finali. Ormai tutti sono… siamo… in trepidante attesa per la serie conclusiva che porrà un punto alle vicende della saga di Westeros. E sebbene sia ormai di dominio comune l’idea di dover attendere il 2019 per poter guardare i nuovi episodi di Game of Thrones, tutti i fan sono alla ricerca di qualsivoglia indizio sulla trama del finale de Il trono di Spade.

Tanti piccoli spiragli si sono letti in questi mesi e molti ancora arriveranno nelle prossime settimane, sia dal cast e sia dai rumors online, ma per avere una certezza non resta che attendere la prima del 2019.

Ad ogni modo, se proprio volete fantasticare, a darvi spunti per alambiccarvi il cervello ci ha pensato il buon Peter Dinklage, che per intenderci è l’attore che interpreta il piccolo grande Tyrion. In una sua recente intervista su Variety, Peter avrebbe spiegato come l’epilogo del suo personaggio gli vada più che a genio.

In particolare l’attore aggiunge che – a suo dire – a Tyrion sia stato dato un finale davvero ottimo. “Non importa quale sia l’epilogo – spiega Dinklage – la morte può essere una fine davvero grandioso”.

Cosa voglia dire il buon Folletto con queste parole non lo sappiamo. E se da un lato potremmo pensare che Tyrion si appresti ad una morte certa, dall’altra potremmo scommettere su un ennesimo gioco di parole fra morte e non morte… chissà! Magari Tyrion potrebbe passare dalla parte dei White Walkers per aprire poi la breccia ai suoi alleati? Staremo a vedere.

Intanto vi lasciamo con una domanda: come verreste finisse Game of Thrones? Diteci la vostra!