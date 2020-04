Canzone nuova pubblicità Vodafone GigaNetwork: Come together

Torna Vodafone con una nuova pubblicità in rotazione televisiva e in radio. Stiamo parlando del nuovo spot che reclamizza la nuova GigaNetwork di Vodafone. Il claim della pubblicità riprende quanto sta accadendo in questi giorni difficili e racconta il messaggio “anche quando non possiamo stare vicini, possiamo essere insieme continuando a parlare, studiare, lavorare, giocare, suonare. Con il supporto di una grande rete“.

Bene, detto ciò vi riportiamo, come di consuete, il video della pubblicità:

Ed ora passiamo alla canzone: che brano fa da colonna sonora allo spot GigaNetwork di Vodafone? Facile, lo avrete già capito dal titolo. Si tratta di Come Together ed è un brano dei Beatles. Come Together è presente nel disco Abbey Road, opera discografica dei baronetti uscita nel settembre del 1969.

Non ci resta che lasciarvi con l’ascolto originale di Come together e ricordarci che per altre colonne sonore di pubblicità o film e serie TV, vi basta andare nella nostra sezione: Colonne sonore.