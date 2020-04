Teatro online: ecco dove guardare gli spettacoli in streaming

Oggi è la Giornata Mondiale del Teatro. In altre condizioni, sia a livello nazionale che internazionale, moltissimi teatri avrebbero creato eventi e programmazioni ad hoc per questa ricorrenza e numerose file ci sarebbero state davanti a tutti i teatri coinvolti.

Ma in questi giorni, come ben sappiamo, così non può essere. Tuttavia molti teatri hanno deciso di andare oltre le barriere fisiche e lanciarsi alla scoperta del Web e dello streaming online.

Sono infatti molte le quinte che si sono aperte su Internet, per consentire agli amanti del teatro di vivere, anche se a distanza, la magia dell’arte teatrale. Quali sono i teatri che hanno aperto le loro porte allo streaming via web? Ecco di seguito un piccolo elenco:

Teatro Alla Scala (Milano)

Fino al 21 aprile su RaiPlay possiamo guardare uno spettacolo al giorno de Il Teatro alla Scala: ogni spettacolo sarà presente online per un mese dalla data di pubblicazione e il parterre di “titoli” dovrebbe aggirarsi sulla trentina. Qui l’elenco completo.

Piccolo Teatro (Milano)

Piccolo Teatro di Milano ha lanciato l’iniziativa Piccolo@Home, che consiste nel condividere sui suoi canali social oltre 40 video con differenti contenuti: dagli spettacoli agli approfondimenti dei dietro le quinte, fino ad arrivare alle interviste agli artisti. Qui trovate maggiore informazioni.

Teatro San Carlo (Napoli)

Il Teatro San Carlo di Napoli lancia l’iniziativa #stageathome, dando la possibilità al suo pubblico di godere delle belle del teatro partenopeo anche da casa. La trasmissione degli spettacoli è prevista sempre alle ore 20 e sarà visibile sui canali social del Teatro (Facebook, Twitter e Instagram). Qui maggiori info.

Metropolitan Opera (New York)

Per gli amanti del teatro internazionale, la Metropolitan Opera di New York mette a disposizione sul proprio sito lo streaming di opere andate in scena negli ultimi anni. Gli spettacoli vengono trasmessi, uno al giorno, dalle 19.30 e sono disponibili fino alle 18.30 del giorno dopo. Qui maggiori informazioni.

Royal Opera House (Londra)

Anche la Royal Opera House scende in campo con l’hasthag: #OurHouseToYourHouse. Il progetto vede la riproposizione della stagione della Royal Opera House di Londra direttamente online, sui canali sociale (Facebook e YouTube). Qui maggiori informazioni.

Teatro Mariinsky (San Pietroburgo)

Da San Pietroburgo anche il teatro Mariinsky ha deciso di trasmettere in streaming opere e concerti, tutto facendo ricorso alla sua webtv. Qui maggiori info.

Opéra National (Parigi)

Iniziativa simile a quella de Alla Scala di Milano, anche L’Opéra National de Paris decide di portare sul web alcuni spettacoli grazie ad una partnership con France.tv. Qui maggiori informazioni.