Pubblicità Curtiriso: Laura Torrisi è la testimonial dello spot

Chi è l’attrice che fa da testimonial alla nuova pubblicità della Curtiriso? Per lo spot in TV della Curtiriso è stata scelta come testimonial una storica attrice. Attrice conosciuta ai più per alcuni film al cinema, in TV e per la sua recente partecipazione (dal 21 settembre 2019) nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nella versione Celebrities come allieva della squadra blu, capitanata dal tenore Alberto Urso, nella categoria canto.

Stiamo parlando di Laura Torrisi, che nello spot prepara gustose ricette a base di riso, cambiando più volte look e contesto. Il clima della campagna è molto TikTok oriented, dato che prende spunto dalle note opzioni di video editing dell’app, per dare vita alle trasformazioni di Laura.

Di seguito lo spot: