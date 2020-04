Amici: chi è uscito ieri sera? Chi è stato eliminato dal serale?

Chi è uscito dal serale di ieri sera di Amici? A lasciare il talent condotto da Maria de Filippi nella semifinale di Amici è uno fra Nyv, Nicolai, Gaia, Giulia e Javier, arrivati alle fasi finali della sfida per ottenere una delle quattro maglie, che portano al giro di boa successivo.

E sebbene i pronostici del pubblico volessero fra i favoriti per il “finalista immediato” Giulia e Javier, i giudici non hanno voluto portare in finale diretta nessuno dei due, il che ha portato ad una sfida a 5.

Bene, torniamo ora alla domanda principale: chi è uscito ieri dal serale di Amici? A lasciare il talent è Nyv, che perde nella fase finale della puntate, in una sfida all’ultimo brano con l’altra cantante Giulia.