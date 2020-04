Bob Dylan: A Murder Most Foul, il nuovo singolo su J.F. Kennedy

Bob Dylan ha rilasciato una nuova canzone: si tratta del primo brano originale dopo otto anni e si tratta di una ballade di ben 17 minuti. Si, avete capito bene, proprio 17 minuti. Titolo della canzone è “A Murder Most Foul” e narra dell’assassinio del Presidente degli Stati Uniti d’America John F. Kennedy.

Dylan ha annunciato il nuovo brano a sorpresa sui suoi canali social, scrivendo:

“Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years. This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting. Stay safe, stay observant and may God be with you“.

Di seguito l’ascolto del brano: