Orange Is the New Black: la 7ima stagione sarà l’ultima. Netflix sigla la fine!

Orange Is the New Black, la serie firmata Netflix che racconta le vicende delle detenute di un penitenziario femminile federale, chiuderà i battenti nel 2019.

Si, avete letto bene, Netflix ha deciso di mettere un punto alla fortunatissima Serie in Streaming che ormai da 5 anni (la prima puntata era stata trasmessa l’11 luglio 2013) registra un successo dietro l’altro ad ogni cambio di stagione.

E sebbene sembrerebbe contro tendenza chiudere una serie di successo, Netflix ha deciso di rompere gli schemi e siglare con la settima stagione la fine di Orange Is the New Black.

Non sappiamo ancora quando saranno pubblicati i nuovi episodi, ma verosimilmente la settima stagione di Orange Is the New Black potrebbe arrivare online (per lo streaming su Netflix) a partire da giugno/luglio 2019.