Golden Globes 2026: Wagner Moura primo brasiliano a vincere come miglior attore drammatico

Wagner Moura ha firmato una serata memorabile a Los Angeles, conquistando il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico per la sua interpretazione in L’agente segreto. Il riconoscimento arriva dopo l’applauso di Cannes e segna un passo importante per il cinema brasiliano.
Un premio storico per Wagner Moura
Alla cerimonia dei Golden Globe, celebrata nella notte a Los Angeles, Wagner Moura è stato proclamato miglior attore in un film drammatico.
Questo riconoscimento lo rende il primo attore brasiliano a vincere nella categoria.
Contendenti alla statuetta
- Joel Edgerton per Train Dreams
- Oscar Isaac per Frankenstein
- Dwayne Johnson per The Smashing Machine
- Michael B. Jordan per I peccatori
- Jeremy Allen White per Springsteen – Liberami dal nulla
La vittoria segue una carriera internazionale in crescita e riconoscimenti ottenuti per la stessa performance.
Le parole dell’attore sul palco
Moura ha dedicato il premio a chi conserva i propri principi nei momenti difficili.
Ha definito L’agente segreto un film sulla memoria, o sulla sua perdita, e sul trauma che attraversa le generazioni.
Nel suo discorso ha osservato che, proprio come il trauma, anche i valori possono essere trasmessi. Ha ringraziato chi rimane fedele a quei valori.
Da Cannes a Hollywood: il percorso del film
Prima dei Golden Globe, il film aveva già ricevuto applausi al Festival di Cannes.
A Cannes, Moura aveva ottenuto il Prix d’interprétation masculine. Il regista Kleber Mendonça Filho è stato anch’egli premiato.
- Premio per il miglior regista
- Art House Cinema Award
- Premio FIPRESCI come miglior film
Questi riconoscimenti hanno preparato il terreno per il successo internazionale della pellicola.
La trama e il contesto storico del film
L’agente segreto è ambientato in Brasile nel 1977, durante il regime militare.
La storia segue un tecnico informatico e dissidente politico che tenta di sfuggire alle persecuzioni.
Il racconto esplora la resistenza individuale e la manipolazione del potere in un clima autoritario.
Il film arriverà nelle sale italiane dal 29 gennaio.
Impatto culturale e significato per il Brasile
La vittoria di Moura ai Golden Globe è vista come una svolta per la rappresentazione del Brasile sul palcoscenico mondiale del cinema.
- Accresce la visibilità dei registi brasiliani
- Valorizza storie legate alla memoria storica
- Incoraggia coproduzioni internazionali
In passato Moura era già conosciuto per la sua nomination come miglior attore in una serie tv drammatica, grazie a Narcos.
