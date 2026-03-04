Newsletter

Golden Globes 2026: Wagner Moura primo brasiliano a vincere come miglior attore drammatico

Di : Martina Fabbri

Golden Globes 2026, Wagner Moura è il primo brasiliano a vincere il premio come miglior attore drammatico
Wagner Moura ha firmato una serata memorabile a Los Angeles, conquistando il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico per la sua interpretazione in L’agente segreto. Il riconoscimento arriva dopo l’applauso di Cannes e segna un passo importante per il cinema brasiliano.

Un premio storico per Wagner Moura

Alla cerimonia dei Golden Globe, celebrata nella notte a Los Angeles, Wagner Moura è stato proclamato miglior attore in un film drammatico.

Questo riconoscimento lo rende il primo attore brasiliano a vincere nella categoria.

Contendenti alla statuetta

  • Joel Edgerton per Train Dreams

  • Oscar Isaac per Frankenstein

  • Dwayne Johnson per The Smashing Machine

  • Michael B. Jordan per I peccatori

  • Jeremy Allen White per Springsteen – Liberami dal nulla

La vittoria segue una carriera internazionale in crescita e riconoscimenti ottenuti per la stessa performance.

Le parole dell’attore sul palco

Moura ha dedicato il premio a chi conserva i propri principi nei momenti difficili.

Ha definito L’agente segreto un film sulla memoria, o sulla sua perdita, e sul trauma che attraversa le generazioni.

Nel suo discorso ha osservato che, proprio come il trauma, anche i valori possono essere trasmessi. Ha ringraziato chi rimane fedele a quei valori.

Da Cannes a Hollywood: il percorso del film

Prima dei Golden Globe, il film aveva già ricevuto applausi al Festival di Cannes.

A Cannes, Moura aveva ottenuto il Prix d’interprétation masculine. Il regista Kleber Mendonça Filho è stato anch’egli premiato.

  • Premio per il miglior regista

  • Art House Cinema Award

  • Premio FIPRESCI come miglior film

Questi riconoscimenti hanno preparato il terreno per il successo internazionale della pellicola.

La trama e il contesto storico del film

L’agente segreto è ambientato in Brasile nel 1977, durante il regime militare.

La storia segue un tecnico informatico e dissidente politico che tenta di sfuggire alle persecuzioni.

Il racconto esplora la resistenza individuale e la manipolazione del potere in un clima autoritario.

Il film arriverà nelle sale italiane dal 29 gennaio.

Impatto culturale e significato per il Brasile

La vittoria di Moura ai Golden Globe è vista come una svolta per la rappresentazione del Brasile sul palcoscenico mondiale del cinema.

  • Accresce la visibilità dei registi brasiliani

  • Valorizza storie legate alla memoria storica

  • Incoraggia coproduzioni internazionali

In passato Moura era già conosciuto per la sua nomination come miglior attore in una serie tv drammatica, grazie a Narcos.

