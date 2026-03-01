Golden Globes 2026: Owen Cooper, 16 anni, il più giovane miglior attore non protagonista in tv

Un giovane interprete britannico ha trasformato la sua popolarità sullo schermo in un traguardo storico. La vittoria ai Golden Globe per la sua interpretazione nella serie Netflix ha acceso i riflettori su una carriera in rapida ascesa e su un nuovo primato che ora porta il suo nome.

Owen Cooper: dal teen drama al Golden Globe più giovane della categoria

Owen Cooper, sedicenne noto per il ruolo nella serie Adolescence, ha conquistato il Golden Globe come miglior attore non protagonista in televisione. La vittoria segna un record: Cooper è il più giovane a ottenere questo riconoscimento nella categoria.

Il risultato mette fine al precedente primato detenuto da Chris Colfer, che aveva 20 anni quando vinse nel 2010 per Glee. La statuetta conferma la crescente attenzione dell’industria verso talenti molto giovani emersi dalle serie in streaming.

Il discorso: emozione, gratitudine e consapevolezza

Sul palco, Cooper ha espresso stupore e gratitudine. Ha ricordato il percorso personale e il sostegno della famiglia.

Cosa ha detto l’attore

Ha definito l’esperienza ai Golden Globe «surreale».

Ha ringraziato colleghi e mentori che gli hanno insegnato sul set.

Ha sottolineato che continua a imparare e a costruire la propria professionalità.

Adolescence: gli Emmy e l’eco critica della serie

La serie Adolescence è stata una delle produzioni più celebrate del 2025. Ha raccolto numerosi riconoscimenti e ha consolidato la reputazione di Cooper come figura emergente.

Quattro Emmy Awards assegnati alla serie.

assegnati alla serie. Premi per le interpretazioni maschili e femminili e per la serie come miglior miniserie.

Il riconoscimento agli Emmy ha rafforzato il profilo internazionale della produzione.

Rivali e nomi in gara ai Golden Globe

Nella categoria miglior attore non protagonista in tv, Cooper ha superato interpreti affermati e volti noti.

Ashley Walters — per Adolescence.

— per Adolescence. Billy Crudup — per The Morning Show.

— per The Morning Show. Jason Isaacs — per The White Lotus.

— per The White Lotus. Tramell Tillman — per Scissione.

— per Scissione. Walton Goggins — per The White Lotus.

Impatto mediatico e prospettive professionali

La vittoria alimenta l’attenzione su Cooper e su Adolescence. Critici e pubblico parlano di una svolta generazionale nel casting.

La serie è entrata nelle conversazioni sulle migliori produzioni seriali del periodo.

Per Cooper si aprono nuove opportunità cinematografiche e televisive.

Il riconoscimento rende la sua immagine ancora più ricercata da registi e showrunner.

Articoli simili

Vota questo articolo