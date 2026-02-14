Golden Globes 2026: Macaulay Culkin torna dopo 35 anni e dice che è strano vederlo fuori dalle feste

Macaulay Culkin è tornato sotto i riflettori dei Golden Globes, ricordando con ironia il lungo intervallo che lo ha tenuto lontano dalla cerimonia. L’attore, famoso per il ruolo di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo, ha presentato un premio e ha regalato al pubblico battute e nostalgia.
Il ritorno inatteso ai Golden Globes dopo decenni
Sul palco dei Golden Globes, Culkin ha scherzato sulla sua assenza dalla manifestazione. Ha sottolineato che, nonostante l’associazione con il periodo natalizio, è presente anche negli altri mesi.
La presenza di Culkin ha avuto grande eco, sia per il valore simbolico sia per il richiamo al film che l’ha reso una star negli anni ’90.
La consegna del premio alla miglior sceneggiatura
Durante la serata, Macaulay Culkin ha presentato il premio per la miglior sceneggiatura cinematografica. L’onorificenza è andata a Paul Thomas Anderson per il film Una battaglia dopo l’altra.
Il film premiato
- Regista e sceneggiatore: Paul Thomas Anderson
- Cast principale: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro
- Motivazione del premio: apprezzamento per la scrittura e la profondità narrativa
Breve rassegna dei riconoscimenti nella carriera di Culkin
La fama di Culkin è nata grazie a Mamma, ho perso l’aereo, film che gli ha assicurato candidature e vittorie nei primi anni di carriera.
Premi e nomination significative
- Golden Globes 1991: nomination come miglior attore in una commedia o musical
- Young Artist Award: vittoria per la performance in Mamma, ho perso l’aereo
- MTV Movie & TV Awards 1992: premio per il miglior bacio, condiviso con Anna Chlumsky in Papà, ho trovato un amico
Progetti recenti e vita privata sotto i riflettori
Negli ultimi anni Culkin è tornato a recitare in progetti importanti. È apparso nella seconda stagione di Fallout, consolidando il suo ritorno sullo schermo.
Lo scorso 8 gennaio ha annunciato la sua partecipazione come presentatore ai Golden Globes. All’evento era accompagnato dalla compagna Brenda Song.
- Relazione con Brenda Song dal 2017
- Due figli: Dakota e Carson
- Presenza mediatica rinnovata grazie a nuovi ruoli televisivi e cinematografici
