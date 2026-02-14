Golden Globes 2026: Macaulay Culkin torna dopo 35 anni e dice che è strano vederlo fuori dalle feste

Macaulay Culkin è tornato sotto i riflettori dei Golden Globes, ricordando con ironia il lungo intervallo che lo ha tenuto lontano dalla cerimonia. L’attore, famoso per il ruolo di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo, ha presentato un premio e ha regalato al pubblico battute e nostalgia.

Il ritorno inatteso ai Golden Globes dopo decenni

Sul palco dei Golden Globes, Culkin ha scherzato sulla sua assenza dalla manifestazione. Ha sottolineato che, nonostante l’associazione con il periodo natalizio, è presente anche negli altri mesi.

La presenza di Culkin ha avuto grande eco, sia per il valore simbolico sia per il richiamo al film che l’ha reso una star negli anni ’90.

La consegna del premio alla miglior sceneggiatura

Durante la serata, Macaulay Culkin ha presentato il premio per la miglior sceneggiatura cinematografica. L’onorificenza è andata a Paul Thomas Anderson per il film Una battaglia dopo l’altra.

Il film premiato

Regista e sceneggiatore: Paul Thomas Anderson

Cast principale: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro

Motivazione del premio: apprezzamento per la scrittura e la profondità narrativa

Breve rassegna dei riconoscimenti nella carriera di Culkin

La fama di Culkin è nata grazie a Mamma, ho perso l’aereo, film che gli ha assicurato candidature e vittorie nei primi anni di carriera.

Premi e nomination significative

Golden Globes 1991: nomination come miglior attore in una commedia o musical

Young Artist Award: vittoria per la performance in Mamma, ho perso l’aereo

MTV Movie & TV Awards 1992: premio per il miglior bacio, condiviso con Anna Chlumsky in Papà, ho trovato un amico

Progetti recenti e vita privata sotto i riflettori

Negli ultimi anni Culkin è tornato a recitare in progetti importanti. È apparso nella seconda stagione di Fallout, consolidando il suo ritorno sullo schermo.

Lo scorso 8 gennaio ha annunciato la sua partecipazione come presentatore ai Golden Globes. All’evento era accompagnato dalla compagna Brenda Song.

Relazione con Brenda Song dal 2017

Due figli: Dakota e Carson

Presenza mediatica rinnovata grazie a nuovi ruoli televisivi e cinematografici

