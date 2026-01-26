Critics’ choice awards: Timothée Chalamet e gli altri vincitori

La notte dei Critics’ Choice Awards 2026 a Santa Monica ha messo sotto i riflettori volti giovani e film attesi. Sul palco del Barker Hangar, applausi e qualche sorpresa hanno segnato una serata ricca di momenti intensi e discorsi personali.

Grandi vincitori e scelte della giuria

La cerimonia ha consacrato Una battaglia dopo l’altra come miglior film. Paul Thomas Anderson è stato scelto come miglior regista, un riconoscimento che ha superato avversari di primo piano.

Miglior film: Una battaglia dopo l’altra

Una battaglia dopo l’altra Miglior regista: Paul Thomas Anderson

Tra i registi nominati c’erano anche nomi come Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Josh Safdie, Joachim Trier e Chloé Zhao.

Sinners (I peccatori): il film che ha raccolto più premi

I peccatori è stato uno dei titoli più acclamati della serata, con quattro premi che ne hanno confermato lo status. Il film ha vinto in categorie chiave, mixando riconoscimenti tecnici e interpretativi.

Miglior sceneggiatura originale: Ryan Coogler

Ryan Coogler Miglior colonna sonora: Ludwig Göransson

Ludwig Göransson Migliore giovane attore/attrice: Miles Caton

Miles Caton Miglior casting ed ensemble: I peccatori

Timothée Chalamet: il premio e il discorso che ha fatto notizia

Timothée Chalamet ha ottenuto il riconoscimento come miglior attore per Marty Supreme. Sul palco ha dedicato parole affettuose alla sua compagna, suscitando molte reazioni.

Nel suo discorso ha ringraziato il regista Josh Safdie per l’interpretazione complessa del protagonista. Con questo premio, Chalamet ha battuto concorrenti molto noti.

Vincitore miglior attore: Timothée Chalamet — Marty Supreme

Timothée Chalamet — Marty Supreme Altri candidati: Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra), Joel Edgerton (Train Dreams), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (I peccatori), Wagner Moura (L’agente segreto)

Premi alle interpretazioni femminili e ai ruoli di supporto

La serata ha distribuito riconoscimenti anche alle interpreti e agli attori non protagonisti, valorizzando performance diverse e incisive.

Miglior attrice: Jessie Buckley — Hamnet – Nel nome del figlio

Jessie Buckley — Hamnet – Nel nome del figlio Miglior attore non protagonista: Jacob Elordi — Frankenstein

Jacob Elordi — Frankenstein Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan — Weapons

Televisione: miniserie, drama e comedy che hanno conquistato i critici

Anche il settore TV ha avuto la sua parte di applausi. La miniserie che ha dominato la categoria è stata accolta con entusiasmo dalla critica.

Miglior miniserie: Adolescence

Adolescence Premi attoriali nella miniserie: Stephen Graham, Erin Doherty e Sarah Snook (per All Her Fault)

Stephen Graham, Erin Doherty e Sarah Snook (per All Her Fault) Miglior serie drama: The Pitt

The Pitt Miglior serie comedy: The Studio

The Studio Miglior talk show: Jimmy Kimmel Live!

Momenti e dettagli che hanno animato la serata

Oltre ai premi, la platea ha reagito a discorsi sinceri e a omaggi alla squadra artistica dei film. Alcune scelte hanno confermato aspettative, altre le hanno sovvertite.

La serata ha anche messo in luce l’importanza del lavoro collettivo dietro le produzioni, dal casting alla colonna sonora.

