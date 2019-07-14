Newsletter

Connettersi
“Ha davvero vinto LUI?!” Venezia 2025, il ribaltone che nessuno aveva previsto scuote il cinema

Notizia

“Ha davvero vinto LUI?!” Venezia 2025, il ribaltone che nessuno aveva previsto scuote il cinema

Tecnologia

Nuova Mazda CX-5: prezzi rivelati e preordini aperti

Cinema e Serie TV

Brady Corbet esplora il mondo indie e oltre, tra innovazione e autenticità nel cinema contemporaneo.

Musica

Il Tre pubblica il singolo “Paura Di Me” in attesa del nuovo album

Cinema e Serie TV

La lunga marcia, il film di Stephen King con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes

Style&Culture

Swatch, orologio che sfida i dazi doganali di Trump

L’orologio di Swatch che si prende gioco dei dazi doganali di Trump

Tecnologia

Soldati USA indosseranno caschi da supereroe: 159 milioni a Anduril

Style&Culture

Antonio Capuano maestro: non gli importa essere finalmente considerato tale

Ad Antonio Capuano non importa nulla di essere finalmente considerato un maestro

Musica

Il Tre, in attesa del nuovo album arriva il singolo “Paura Di Me”

Musica

Il Tre pubblica il singolo “Paura Di Me” in attesa del nuovo album

Il nuovo singolo di Il Tre, intitolato Paura Di Me, si appresta a conquistare il …

Enrico Valiani

Iscriviti alla nostra newsletter

Cinema e serie TV

Brady Corbet, indie più di voi

Cinema e Serie TV

Martina Fabbri

La lunga marcia è il film di Stephen King col punteggio più alto di sempre su Rotten Tomatoes

Cinema e Serie TV

Martina Fabbri

Ratatouille: Patton Oswalt potrebbe fare ritorno nel sequel, ma a una condizione

Cinema e Serie TV

Martina Fabbri

Harry Potter: Cillian Murphy mette a tacere le voci sul suo ingaggio nel ruolo di Voldemort

Cinema e Serie TV

Martina Fabbri

Style&Culture

L’orologio di Swatch che si prende gioco dei dazi doganali di Trump

Style&Culture

Swatch, orologio che sfida i dazi doganali di Trump

Swatch ha trasformato una controversia geopolitica in un oggetto da polso. La casa svizzera ha …

Davide Caruso

Ad Antonio Capuano non importa nulla di essere finalmente considerato un maestro

Style&Culture

Antonio Capuano maestro: non gli importa essere finalmente considerato tale

Alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia Antonio Capuano ha portato il suo nuovo lavoro, …

Davide Caruso

Tecnologia

Svelati i prezzi della nuova Mazda CX-5, aperti i preordini

Tecnologia

Serena Gualtieri

Tecnologia

Serena Gualtieri

Notizia

“Ha davvero vinto LUI?!” Venezia 2025, il ribaltone che nessuno aveva previsto scuote il cinema

Notizia

“Ha davvero vinto LUI?!” Venezia 2025, il ribaltone che nessuno aveva previsto scuote il cinema

È successo sul serio: un finale da brividi, applausi interminabili e verdetti che sovvertono i …

Alessio Ferraro