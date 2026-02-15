The Paper, la versione al metadone di The Office: la serie che reinventa il mockumentary

Un nuovo mockumentary prova a catturare la stessa aria di ufficio e imbarazzo che ha reso celebre The Office. Si chiama The Paper e trasferisce il set da una cartoleria a un giornale locale in difficoltà. Tra nostalgia e inciampi, la serie tenta di conciliare il passato d’oro della comedy con le regole complesse del presente.

Trama e contesto: un giornale in bilico

La storia ruota attorno al Toledo Truth Teller, un quotidiano dell’Ohio che vive di ricordi e reparti svuotati. Il giornale è ormai una succursale di Enervate, azienda che vende forniture e prodotti di consumo. Gran parte dell’edificio ospita settori più redditizi, mentre la redazione rimasta pubblica articoli delle agenzie e titoli sensazionalistici per il web.

Il protagonista è Ned Sampson, interpretato da Domhnall Gleeson, che arriva in redazione come direttore responsabile. Ha la speranza di riportare dignità e servizio pubblico al giornale. Ma il personale è ridotto e spesso impreparato. La sua missione diventa un mix di volontariato aziendale e formazione sul campo.

Il tono: tra documentario finto e commedia d’ufficio

The Paper utilizza lo stesso formato mockumentary che ha reso celebre The Office. La troupe che aveva filmato la filiale di Dunder Mifflin torna a indagare le vite dei protagonisti.

La maggior parte dei riferimenti alla serie originale è sottile. L’unico volto noto è Bob Vance. Dunder Mifflin esiste ancora, ma è stata acquisita da Enervate. Alcuni ex personaggi compaiono di sfuggita, mentre la nuova redazione assume le caratteristiche di un piccolo ecosistema comico tutto suo.

Riferimenti e parallelismi con The Office

Chi conosce The Office riconoscerà molti archetipi. Gli autori collocano personaggi nuovi in ruoli familiari, senza replicare pedissequamente le dinamiche passate.

Ned porta il peso di Jim e Michael in dosi diverse: osservatore e insieme spericolato leader.

porta il peso di Jim e Michael in dosi diverse: osservatore e insieme spericolato leader. Mare è una figura che ricorda Pam, ma più decisa e con un passato da giornalista militare.

è una figura che ricorda Pam, ma più decisa e con un passato da giornalista militare. Personaggi come Barry o Adam incarnano l’assurdità di Creed e Kevin, rielaborata in chiave locale.

Questi rimandi servono a evocare la vecchia serie senza diventare una sua copia. Spesso la somiglianza è più tematica che narrativa.

Greg Daniels: il passato che pesa sul presente

Dietro The Paper c’è Greg Daniels, nome chiave della comedy televisiva americana. Il suo curriculum include episodi memorabili dei Simpson, la co-creazione di King of the Hill, l’adattamento di The Office per il mercato USA e Parks and Recreation.

Negli ultimi anni il suo lavoro ha faticato a trovare lo stesso impatto culturale. Serie come Upload e Space Force non hanno segnato il nuovo zeitgeist. Con The Paper, Daniels insieme a Michael Koman prova a recuperare una formula vincente in un panorama diverso.

Cast e personaggi principali

La serie mette in campo un ensemble variegato, tra volti noti e nuove scoperte.

Domhnall Gleeson (Ned Sampson): il manager idealista e spesso goffo.

(Ned Sampson): il manager idealista e spesso goffo. Chelsea Frei (Mare): giornalista con disciplina militare e buona volontà.

(Mare): giornalista con disciplina militare e buona volontà. Oscar Nuñez : appare come contabile riluttante, collegamento con The Office.

: appare come contabile riluttante, collegamento con The Office. Sabrina Impacciatore (Esmeralda): ex direttrice narcisista e sopra le righe.

(Esmeralda): ex direttrice narcisista e sopra le righe. Altri interpreti come Melvin Gregg, Ramona Young, Alex Edelman ed Eric Rahill completano la squadra.

Tra i ruoli secondari, Esmeralda emerge per la sua esagerazione comica. La sua presenza divide: a tratti brilla, in altri tende a rallentare il ritmo.

Struttura narrativa e ritmo della stagione

La prima stagione conta dieci episodi. Gli autori cercano di condensare archi emotivi e sviluppi classici di una sitcom in uno spazio ridotto.

Le storyline romantiche accelerano più del necessario.

Il destino del giornale evolve rapidamente per coprire più terreno narrativo.

Alcuni personaggi ricevono troppo poco tempo per crescere organicamente.

Questa compressione produce momenti divertenti, ma a volte sacrifica la profondità emotiva tipica delle stagioni lunghe.

Il bilanciamento tra commedia e realismo

La serie oscilla tra gag slapstick e osservazioni amare sul declino del giornalismo locale. Spesso la comicità nasce dall’inadeguatezza dei volontari aziendali catapultati in redazione.

Ci sono scene che ricordano la satira sociale, altre che puntano sulla pura caricatura. Il risultato finale è variegato e non sempre coerente.

Produzione, distribuzione e strategia di uscita

Peacock ha ordinato una seconda stagione e ha programmato l’uscita degli episodi in blocco, almeno in alcuni territori. La scelta si discosta da una pubblicazione settimanale.

Il rilascio a binge può essere un tentativo di raggiungere i fan più giovani di The Office. Oppure un esperimento per evitare il flop delle comedy distribuite settimanalmente sulla piattaforma.

Peacock ha faticato a creare successi comici stabili, nonostante il patrimonio creativo legato a grandi show del passato.

Momenti di pregio e punti deboli

Tra i pregi si segnalano:

Alcune scene di performance comica ben centrate.

Il cast che, nel complesso, trova complicità e calore.

La satira sul giornalismo che mette a fuoco un problema reale.

I limiti includono:

Un personaggio caricaturale che rischia di sovrastare gli altri.

Trame compresse che accelerano sentimento e cambiamenti strutturali.

Una difficoltà a eguagliare l’energia comica dell’originale.

Elementi visivi e simbolici: la sigla e il linguaggio della carta

La sequenza iniziale monta immagini in cui il giornale viene riutilizzato in mille modi: protezione per oggetti, imballaggi, cappelli improvvisati. È una metafora malinconica sul ruolo trasformato della stampa.

Questo registro visivo aiuta a stabilire tono e tema, e ricorda che la carta stampata è oggi più un oggetto quotidiano che un’autorità morale.

La scommessa per i fan di The Office

Per chi cerca il calore nostalgico della sitcom americana, The Paper può rappresentare un’alternativa. Non ha le stesse vette comiche, ma offre un sapore familiare.

Il parallelismo tra la missione di Ned e l’intento creativo dei produttori è evidente. Entrambi cercano di riportare in vita qualcosa che sembra perduto.

Resta da vedere se la serie saprà ritagliarsi uno spazio proprio, lontano dall’ombra del modello originario, mantenendo però l’attrattiva per i nostalgici.

