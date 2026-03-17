Anya Taylor-Joy nel cast di The Hunt for Gollum: chi potrebbe interpretare?

Un’ondata di voci scuote il mondo di Tolkien: il nuovo capitolo diretto da Andy Serkis sembra vicino a chiudere diversi tasselli del cast. Tra nomi importanti e sostituzioni clamorose, il progetto intitolato The Hunt for Gollum riaccende l’attesa dei fan con possibili sorprese sul fronte degli attori e sul calendario delle riprese.

Tre novità calde sul casting: cosa potrebbe cambiare

Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni che potrebbero rivoluzionare la line-up del film. La fonte principale è uno scooper noto per le sue anticipazioni sul franchise, che ha messo in circolo due nomi di peso.

Anya Taylor-Joy compare in cima alle trattative per un ruolo femminile importante.

compare in cima alle trattative per un ruolo femminile importante. Un attore giovane sarebbe in pole per interpretare il ruolo che per anni è stato associato a Viggo Mortensen.

Rimangono conferme e richieste di chiarimento su altri ritorni del cast storico.

Perché Anya Taylor-Joy è al centro dei rumor

L’attrice, celebre per La regina degli scacchi e Furiosa, è identificata come possibile scelta per uno dei nuovi personaggi femminili. Fonti indicano che è in corso almeno una fase di trattativa.

Ipotesi sul personaggio e sul tono

Non ci sono dettagli ufficiali sul ruolo. Tuttavia, gli spoiler parlano di due ruoli femminili di rilievo, uno giovane e uno maturo. Per il suo profilo e l’interesse pubblico verso l’estetica tolkieniana, Anya potrebbe interpretare una figura vicina alla tradizione elfica.

In passato l’attrice ha dichiarato di amare l’opera di Tolkien e di aver desiderato, in modo scherzoso, un look da elfo. Questo elemento ha alimentato le speculazioni su una possibile Arwen giovane, ma nulla è ancora confermato.

Il possibile nuovo Aragorn: chi è il candidato

Con la decisione di non far tornare Viggo Mortensen, la produzione avrebbe cercato un volto più giovane per incarnare il protagonista nel periodo precedente a La Compagnia dell’Anello. Il nome al centro delle voci è quello di Leo Woodall.

Perché la scelta potrebbe funzionare

Aragorn è di stirpe Númenóreana e presenta un invecchiamento più lento rispetto agli uomini comuni. Il film è ambientato circa venti anni prima degli eventi della trilogia principale, quindi un interprete sotto i trent’anni può risultare credibile.

Leo Woodall ha esperienza recente in produzioni importanti.

La sua immagine più giovane può rispettare la cronologia interna agli eventi.

Sostituire un attore amatissimo resta un rischio, ma il progetto punta a valorizzare il personaggio in una fase precedente della sua vita.

Trama e collegamento con le saghe note

Le informazioni disponibili indicano che The Hunt for Gollum si svolgerà tra le cronologie de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. La missione centrale coinvolgerà Gandalf e Aragorn nella ricerca di Gollum, prima che il destino dell’anello prenda la piega drammatica già descritta nei film di Peter Jackson.

Il tema della caccia a Gollum si presta a sequenze di tensione e a un approfondimento del contesto politico e geografico della Terra di Mezzo in anni meno esplorati sul grande schermo.

Cast confermato, ritorni probabili e nomi in attesa

Al momento la produzione darebbe per certa la partecipazione di alcune figure chiave, mentre altre restano in bilico.

Confermati: Elijah Wood, Ian McKellen e Andy Serkis.

Elijah Wood, Ian McKellen e Andy Serkis. In discussione: Orlando Bloom, Sean Astin, Cate Blanchett, Liv Tyler.

Orlando Bloom, Sean Astin, Cate Blanchett, Liv Tyler. In trattativa: Anya Taylor-Joy e il giovane attore indicato per Aragorn.

Queste conferme e ipotesi potrebbero ancora cambiare fino alla firma dei contratti. La produzione sembra però decisa a fondere ritorni storici con volti nuovi.

Dove e quando si girerà: dettagli sulla produzione

Fonti vicine alla produzione fanno sapere che le riprese principali sono previste in Nuova Zelanda con un inizio stimato per maggio. La scelta del Paese ricalca la tradizione delle precedenti pellicole, che lì trovarono scenari iconici.

Possibile nuova trilogia e data d’uscita

Si parla di un progetto che potrebbe espandersi oltre un singolo film, aprendo la strada a una nuova trilogia. La data indicata per l’uscita nelle sale è il 17 dicembre 2027, ma resta soggetta a variazioni legate a calendario e post-produzione.

Cosa resta da chiarire e cosa seguire

Molte informazioni sono ancora ufficiose. Elementi chiave da monitorare includono:

Conferma ufficiale dei ruoli di Anya Taylor-Joy e del giovane Aragorn. Accordi finali con attori storici e nuovi ingressi. Dettagli sul formato del progetto: singolo film o inizio di una trilogia.

I prossimi annunci e l’apertura delle riprese in Nuova Zelanda dovrebbero fornire risposte più precise e rendere ufficiale la roadmap del film.

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