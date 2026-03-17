Actor Awards 2026: lista completa dei vincitori

La cerimonia degli Actor Awards 2026 ha riservato sorprese e applausi per volti noti e nuovi. Tra trionfi inaspettati e premi postumi, la serata ha rimarcato il peso del riconoscimento dato dagli stessi colleghi.

La serata: applausi, commozione e qualche sorpresa

In una notte dedicata agli attori, il premio più ambito per il miglior cast cinematografico è andato a una pellicola che mescola horror e storia. L’evento, organizzato dal sindacato SAG-AFTRA, è ora noto come Actor Awards dopo il rebrand di novembre.

La consegna dei riconoscimenti ha alternato gioia e riflessione. Alcuni momenti sono stati profondamente emozionanti. Altri hanno lanciato segnali sulle prossime tappe della corsa agli Oscar.

Chi ha vinto al cinema: protagonisti e ensemble premiati

I grandi vincitori e le premiazioni principali

Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per la sua prova in I peccatori.

ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per la sua prova in I peccatori. Jessie Buckley si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice protagonista per Hamnet – Nel nome del figlio.

si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice protagonista per Hamnet – Nel nome del figlio. I peccatori è stato incoronato miglior ensemble in un film.

è stato incoronato miglior ensemble in un film. Sean Penn e Amy Madigan hanno ottenuto i premi come migliori non protagonisti in ruoli da antagonisti.

Ryan Coogler è entrato nella storia come primo regista ad aver diretto due film vincitori del premio miglior cast.

Premi tecnici e categorie di supporto

Il riconoscimento per il miglior stunt ensemble è andato a Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Tra le nomination spiccava il film con più candidature, protagonista anche del dibattito pre-Oscar.

Serie tv: sorprese, premi e attori in evidenza

Sul fronte televisivo, la commedia satirica sul mondo dello showbiz ha raccolto i risultati migliori. Anche drammi e miniserie hanno lasciato il segno.

The Studio ha vinto il maggior numero di premi della serata, incluso miglior cast in una serie comedy.

ha vinto il maggior numero di premi della serata, incluso miglior cast in una serie comedy. The Pitt si è imposto come miglior ensemble in una serie drama, con Noah Wyle premiato come miglior attore drama.

si è imposto come miglior ensemble in una serie drama, con Noah Wyle premiato come miglior attore drama. Keri Russell ha ottenuto il riconoscimento come miglior attrice in una serie drama per il suo ruolo da ambasciatrice.

Premi degni di nota nelle serie e miniserie

Seth Rogen è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie comedy.

è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie comedy. La statuetta per la miglior attrice in una miniserie è andata a Michelle Williams .

. Tra le giovani promesse, Owen Cooper ha trionfato come miglior attore in una miniserie.

Onori speciali, ricordi e messaggi dalla platea

La serata ha riservato anche omaggi e momenti di grande intensità emotiva.

Catherine O’Hara ha vinto postumo il premio come miglior attrice in una serie comedy. Seth Rogen ha ritirato il premio ricordando la sua generosità sul set.

ha vinto postumo il premio come miglior attrice in una serie comedy. Seth Rogen ha ritirato il premio ricordando la sua generosità sul set. Harrison Ford ha ricevuto il premio alla carriera e si è dichiarato profondamente commosso.

Il direttore esecutivo di SAG-AFTRA ha dedicato parole alle tragedie internazionali, sottolineando il desiderio di pace.

Elenco dei vincitori: film e serie (selezione completa)

Di seguito, una panoramica organizzata delle categorie principali e dei rispettivi premiati.

Film — principali premi

Miglior attore protagonista in un film: Michael B. Jordan (I peccatori).

Michael B. Jordan (I peccatori). Miglior attrice protagonista in un film: Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio).

Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio). Miglior attore non protagonista: Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra).

Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra). Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan (Weapons).

Amy Madigan (Weapons). Miglior ensemble in un film: I peccatori.

I peccatori. Miglior stunt ensemble in un film: Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Serie e miniserie — premi principali

Miglior attore in una serie drama: Noah Wyle (The Pitt).

Noah Wyle (The Pitt). Miglior attrice in una serie drama: Keri Russell (The Diplomat).

Keri Russell (The Diplomat). Miglior attore in una serie comedy: Seth Rogen (The Studio).

Seth Rogen (The Studio). Miglior attrice in una serie comedy: Catherine O’Hara (The Studio) — premio assegnato postumo.

Catherine O’Hara (The Studio) — premio assegnato postumo. Miglior attore in una miniserie o film tv: Owen Cooper (Adolescence).

Owen Cooper (Adolescence). Miglior attrice in una miniserie o film tv: Michelle Williams (Dying for Sex).

Michelle Williams (Dying for Sex). Miglior ensemble in una serie drama: The Pitt.

The Pitt. Miglior ensemble in una serie comedy: The Studio.

The Studio. Miglior stunt ensemble in una serie: The Last of Us 2.

Implicazioni per la corsa agli Oscar e attenzione dei media

I risultati degli Actor Awards vengono letti come un termometro per gli Oscar. Film con alto numero di candidature hanno ricevuto visibilità aggiuntiva.

Le dinamiche tra studio e piattaforme di streaming hanno fatto notizia anche durante la settimana della premiazione.

Tag e riferimenti utili per approfondire

Actor Awards 2026

SAG-AFTRA

Michael B. Jordan

I peccatori

The Studio

The Pitt

Catherine O’Hara

Harrison Ford

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