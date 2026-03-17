Actor Awards 2026: lista completa dei vincitori

La cerimonia degli Actor Awards 2026 ha riservato sorprese e applausi per volti noti e nuovi. Tra trionfi inaspettati e premi postumi, la serata ha rimarcato il peso del riconoscimento dato dagli stessi colleghi.
La serata: applausi, commozione e qualche sorpresa
In una notte dedicata agli attori, il premio più ambito per il miglior cast cinematografico è andato a una pellicola che mescola horror e storia. L’evento, organizzato dal sindacato SAG-AFTRA, è ora noto come Actor Awards dopo il rebrand di novembre.
La consegna dei riconoscimenti ha alternato gioia e riflessione. Alcuni momenti sono stati profondamente emozionanti. Altri hanno lanciato segnali sulle prossime tappe della corsa agli Oscar.
Chi ha vinto al cinema: protagonisti e ensemble premiati
I grandi vincitori e le premiazioni principali
- Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per la sua prova in I peccatori.
- Jessie Buckley si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice protagonista per Hamnet – Nel nome del figlio.
- I peccatori è stato incoronato miglior ensemble in un film.
- Sean Penn e Amy Madigan hanno ottenuto i premi come migliori non protagonisti in ruoli da antagonisti.
- Ryan Coogler è entrato nella storia come primo regista ad aver diretto due film vincitori del premio miglior cast.
Premi tecnici e categorie di supporto
- Il riconoscimento per il miglior stunt ensemble è andato a Mission: Impossible – The Final Reckoning.
- Tra le nomination spiccava il film con più candidature, protagonista anche del dibattito pre-Oscar.
Serie tv: sorprese, premi e attori in evidenza
Sul fronte televisivo, la commedia satirica sul mondo dello showbiz ha raccolto i risultati migliori. Anche drammi e miniserie hanno lasciato il segno.
- The Studio ha vinto il maggior numero di premi della serata, incluso miglior cast in una serie comedy.
- The Pitt si è imposto come miglior ensemble in una serie drama, con Noah Wyle premiato come miglior attore drama.
- Keri Russell ha ottenuto il riconoscimento come miglior attrice in una serie drama per il suo ruolo da ambasciatrice.
Premi degni di nota nelle serie e miniserie
- Seth Rogen è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie comedy.
- La statuetta per la miglior attrice in una miniserie è andata a Michelle Williams.
- Tra le giovani promesse, Owen Cooper ha trionfato come miglior attore in una miniserie.
Onori speciali, ricordi e messaggi dalla platea
La serata ha riservato anche omaggi e momenti di grande intensità emotiva.
- Catherine O’Hara ha vinto postumo il premio come miglior attrice in una serie comedy. Seth Rogen ha ritirato il premio ricordando la sua generosità sul set.
- Harrison Ford ha ricevuto il premio alla carriera e si è dichiarato profondamente commosso.
- Il direttore esecutivo di SAG-AFTRA ha dedicato parole alle tragedie internazionali, sottolineando il desiderio di pace.
Elenco dei vincitori: film e serie (selezione completa)
Di seguito, una panoramica organizzata delle categorie principali e dei rispettivi premiati.
Film — principali premi
- Miglior attore protagonista in un film: Michael B. Jordan (I peccatori).
- Miglior attrice protagonista in un film: Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio).
- Miglior attore non protagonista: Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra).
- Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan (Weapons).
- Miglior ensemble in un film: I peccatori.
- Miglior stunt ensemble in un film: Mission: Impossible – The Final Reckoning.
Serie e miniserie — premi principali
- Miglior attore in una serie drama: Noah Wyle (The Pitt).
- Miglior attrice in una serie drama: Keri Russell (The Diplomat).
- Miglior attore in una serie comedy: Seth Rogen (The Studio).
- Miglior attrice in una serie comedy: Catherine O’Hara (The Studio) — premio assegnato postumo.
- Miglior attore in una miniserie o film tv: Owen Cooper (Adolescence).
- Miglior attrice in una miniserie o film tv: Michelle Williams (Dying for Sex).
- Miglior ensemble in una serie drama: The Pitt.
- Miglior ensemble in una serie comedy: The Studio.
- Miglior stunt ensemble in una serie: The Last of Us 2.
Implicazioni per la corsa agli Oscar e attenzione dei media
I risultati degli Actor Awards vengono letti come un termometro per gli Oscar. Film con alto numero di candidature hanno ricevuto visibilità aggiuntiva.
Le dinamiche tra studio e piattaforme di streaming hanno fatto notizia anche durante la settimana della premiazione.
Tag e riferimenti utili per approfondire
- Actor Awards 2026
- SAG-AFTRA
- Michael B. Jordan
- I peccatori
- The Studio
- The Pitt
- Catherine O’Hara
- Harrison Ford
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.