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Actor Awards 2026: lista completa dei vincitori

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Di : Martina Fabbri

Actor Awards 2026, la lista completa dei vincitori
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La cerimonia degli Actor Awards 2026 ha riservato sorprese e applausi per volti noti e nuovi. Tra trionfi inaspettati e premi postumi, la serata ha rimarcato il peso del riconoscimento dato dagli stessi colleghi.

La serata: applausi, commozione e qualche sorpresa

In una notte dedicata agli attori, il premio più ambito per il miglior cast cinematografico è andato a una pellicola che mescola horror e storia. L’evento, organizzato dal sindacato SAG-AFTRA, è ora noto come Actor Awards dopo il rebrand di novembre.

La consegna dei riconoscimenti ha alternato gioia e riflessione. Alcuni momenti sono stati profondamente emozionanti. Altri hanno lanciato segnali sulle prossime tappe della corsa agli Oscar.

Chi ha vinto al cinema: protagonisti e ensemble premiati

I grandi vincitori e le premiazioni principali

  • Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per la sua prova in I peccatori.

  • Jessie Buckley si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice protagonista per Hamnet – Nel nome del figlio.

  • I peccatori è stato incoronato miglior ensemble in un film.

  • Sean Penn e Amy Madigan hanno ottenuto i premi come migliori non protagonisti in ruoli da antagonisti.

  • Ryan Coogler è entrato nella storia come primo regista ad aver diretto due film vincitori del premio miglior cast.

Premi tecnici e categorie di supporto

  • Il riconoscimento per il miglior stunt ensemble è andato a Mission: Impossible – The Final Reckoning.

  • Tra le nomination spiccava il film con più candidature, protagonista anche del dibattito pre-Oscar.

Serie tv: sorprese, premi e attori in evidenza

Sul fronte televisivo, la commedia satirica sul mondo dello showbiz ha raccolto i risultati migliori. Anche drammi e miniserie hanno lasciato il segno.

  • The Studio ha vinto il maggior numero di premi della serata, incluso miglior cast in una serie comedy.

  • The Pitt si è imposto come miglior ensemble in una serie drama, con Noah Wyle premiato come miglior attore drama.

  • Keri Russell ha ottenuto il riconoscimento come miglior attrice in una serie drama per il suo ruolo da ambasciatrice.

Premi degni di nota nelle serie e miniserie

  • Seth Rogen è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie comedy.

  • La statuetta per la miglior attrice in una miniserie è andata a Michelle Williams.

  • Tra le giovani promesse, Owen Cooper ha trionfato come miglior attore in una miniserie.

Onori speciali, ricordi e messaggi dalla platea

La serata ha riservato anche omaggi e momenti di grande intensità emotiva.

  • Catherine O’Hara ha vinto postumo il premio come miglior attrice in una serie comedy. Seth Rogen ha ritirato il premio ricordando la sua generosità sul set.

  • Harrison Ford ha ricevuto il premio alla carriera e si è dichiarato profondamente commosso.

  • Il direttore esecutivo di SAG-AFTRA ha dedicato parole alle tragedie internazionali, sottolineando il desiderio di pace.

Elenco dei vincitori: film e serie (selezione completa)

Di seguito, una panoramica organizzata delle categorie principali e dei rispettivi premiati.

Film — principali premi

  • Miglior attore protagonista in un film: Michael B. Jordan (I peccatori).

  • Miglior attrice protagonista in un film: Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio).

  • Miglior attore non protagonista: Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra).

  • Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan (Weapons).

  • Miglior ensemble in un film: I peccatori.

  • Miglior stunt ensemble in un film: Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Serie e miniserie — premi principali

  • Miglior attore in una serie drama: Noah Wyle (The Pitt).

  • Miglior attrice in una serie drama: Keri Russell (The Diplomat).

  • Miglior attore in una serie comedy: Seth Rogen (The Studio).

  • Miglior attrice in una serie comedy: Catherine O’Hara (The Studio) — premio assegnato postumo.

  • Miglior attore in una miniserie o film tv: Owen Cooper (Adolescence).

  • Miglior attrice in una miniserie o film tv: Michelle Williams (Dying for Sex).

  • Miglior ensemble in una serie drama: The Pitt.

  • Miglior ensemble in una serie comedy: The Studio.

  • Miglior stunt ensemble in una serie: The Last of Us 2.

Implicazioni per la corsa agli Oscar e attenzione dei media

I risultati degli Actor Awards vengono letti come un termometro per gli Oscar. Film con alto numero di candidature hanno ricevuto visibilità aggiuntiva.

Le dinamiche tra studio e piattaforme di streaming hanno fatto notizia anche durante la settimana della premiazione.

Tag e riferimenti utili per approfondire

  • Actor Awards 2026

  • SAG-AFTRA

  • Michael B. Jordan

  • I peccatori

  • The Studio

  • The Pitt

  • Catherine O’Hara

  • Harrison Ford

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