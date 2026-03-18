Elijah Wood: nessuno sarà Frodo finché sarò vivo, dice la star di Il Signore degli Anelli

Tra voci di corridoio e anticipazioni da convention, le parole di Elijah Wood hanno riacceso l’entusiasmo dei fan della Terra di Mezzo. L’attore che ha dato volto a Frodo nella celebre trilogia ha parlato del possibile ritorno del personaggio, lasciando intendere che il suo coinvolgimento nel nuovo progetto non è da escludere.
Elijah Wood e il possibile ritorno di Frodo
Intervistato dal Sunday Times, Wood ha scelto toni prudenti ma incoraggianti. Non ha fornito una conferma ufficiale, ma ha descritto il progetto con calore.
Ha detto di essere entusiasta all’idea di un altro film ambientato nella Terra di Mezzo. Ha aggiunto che, sebbene non ci sia ancora un annuncio formale, ci sono buone possibilità che il personaggio torni sullo schermo.
Lo scambio con Ian McKellen e la difesa del personaggio
La conversazione è nata anche dal confronto con Ian McKellen. L’attore che interpreta Gandalf aveva espresso la sua posizione sul lasciare il ruolo ad altri.
Wood ha risposto con spirito simile: non vorrebbe vedere un altro interprete di Frodo finché lui sarà vivo e in grado di riprenderne il ruolo. Ha sottolineato il piacere da fan nel vedere sorprese e rivelazioni in sala.
Reazioni dei fan e aspettative
- I fan seguono con attenzione ogni parola dei protagonisti.
- C’è preoccupazione per il rispetto dell’eredità della saga.
- Molti sperano in una riunione del cast originale.
Di cosa parlerà The Hunt for Gollum e dove si colloca la storia
Il film segue la pista narrata tra il compleanno di Bilbo e l’inizio de La compagnia dell’anello. Al centro c’è la caccia a Gollum.
La vicenda mostrerà le indagini e le ricerche di Gandalf e Aragorn. Si tratta di un episodio che amplia il contesto noto ai fan, con toni d’avventura e tensione.
Produzione, regia, cast e data: i dettagli ufficiali
Il progetto è affidato a figure storiche della saga e presenta nomi importanti sia dietro che davanti la macchina da presa.
- Regia: Andy Serkis, che interpreterà anche Gollum.
- Produttori: Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens.
- Data di uscita prevista: 17 dicembre 2027.
Il ritorno di contributori storici assicura continuità con l’estetica e il tono della trilogia. L’attesa resta alta, soprattutto per chi spera in volti noti come quello di Frodo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.