Golden Globes 2026 vincitori: la lista completa da Adolescence a Una battaglia dopo l’altra

La cerimonia dei Golden Globes 2026 a Los Angeles ha consegnato una serata ricca di sorprese e conferme. Netflix ha dominato con la miniserie Adolescence, che ha conquistato quattro statuette. Sul fronte cinema, Paul Thomas Anderson è stato tra i protagonisti della notte con il suo film Una battaglia dopo l’altra.
Cinema: i vincitori principali dei Golden Globes 2026
La giuria ha premiato titoli diversi per genere e stile. Alcune affermazioni sono state attese, altre hanno spiazzato il pubblico e la critica.
Film drammatico — vincitore e candidati
- Vincitore: Hamnet (miglior film drammatico)
- Frankenstein
- Un semplice incidente
- L’agente segreto
- Sentimental Value
- I Peccatori
Film musical/commedia — la vittoria di Anderson
- Vincitore: Una battaglia dopo l’altra
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
Animazione e incassi
- Vincitore animazione: KPop Demon Hunters
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- La piccola Amélie
- Zootropolis 2
- Premio al miglior risultato al botteghino: I Peccatori
- Avatar: Fuoco e Cenere
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Weapons
- Wicked – Parte 2
- Zootropolis 2
Film internazionale e performance femminili
- Vincitore film internazionale: L’agente segreto
- Un semplice incidente
- No Other Choice
- Sentimental Value
- Sirat
- La voce di Hind Rajab
Jessie Buckley è stata premiata come miglior attrice drammatica per il suo ruolo in Hamnet.
Premi agli attori del cinema
- Miglior attore drammatico: Wagner Moura per L’agente segreto
- Miglior attore in commedia: Timothée Chalamet per Marty Supreme
- Migliore attrice commedia: Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You
Ruoli non protagonisti e riconoscimenti alla regia
- Migliore attrice non protagonista: Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra
- Migliore attore non protagonista: Stellan Skarsgård per Sentimental Value
- Miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Sceneggiatura, musica e canzoni
- Miglior sceneggiatura: Una battaglia dopo l’altra, firmata da Paul Thomas Anderson
- Miglior colonna sonora: I Peccatori, opera di Ludwig
- Miglior canzone originale: “Golden” da KPop Demon Hunters
TV e streaming: miniserie e serie al centro dei Golden Globes 2026
La televisione ha visto affermarsi progetti sia consolidati che novità. Netflix ha ottenuto risultati di alto profilo grazie a una miniserie che ha monopolizzato alcune categorie.
Miniserie e contenuti antologici
- Vincitrice miniserie/antologia: Adolescence (Netflix)
- All Her Fault (Peacock)
- The Beast in Me (Netflix)
- Black Mirror (Netflix)
- Dying for Sex (FX on Hulu)
- The Girlfriend (Prime Video)
Adolescence ha conquistato quattro premi, molti dei quali riservati al cast.
Serie drammatiche e novità dell’anno
- Vincitrice serie drammatica: The Pitt (HBO Max)
- The Diplomat (Netflix)
- Pluribus (Apple TV)
- Scissione (Apple TV)
- Slow Horses (Apple TV)
- The White Lotus (HBO Max)
Noah Wyle è stato premiato come miglior attore in una serie drammatica per il suo ruolo in The Pitt.
Serie comedy e musical tv
- Vincitrice comedy/musical: The Studio (Apple TV)
- Abbott Elementary (ABC)
- The Bear (FX on Hulu)
- Hacks (HBO Max)
- Nobody Wants This (Netflix)
- Only Murders in the Building (Hulu)
Premi attoriali per la televisione
- Migliore attrice drama: Rhea Seehorn per Pluribus
- Miglior attore miniserie/antologia: Stephen Graham per Adolescence
- Migliore attrice protagonista miniserie: Michelle Williams per Dying for Sex
- Miglior attore comedy: Seth Rogen per The Studio
Ruoli di supporto e stand-up
- Miglior attore non protagonista (TV): Owen Cooper per Adolescence
- Migliore attrice non protagonista (TV): Erin Doherty per Adolescence
- Miglior performance in stand-up: Ricky Gervais con Morality
Momenti salienti e retroscena della serata
La manifestazione ha messo in luce nuove tendenze del settore. Il mix tra produzioni indipendenti e grandi franchise è apparso forte.
Tra i riconoscimenti tecnici, la musica e la sceneggiatura hanno inciso molto sulle vittorie principali. Alcuni attori hanno confermato il loro valore dopo stagioni di lodi e premi.
I risultati confermano l’attenzione dei Golden Globes sulla varietà dei formati. Serie brevi e film d’autore hanno ottenuto spazio accanto ai blockbuster.
