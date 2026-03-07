Golden Globes 2026 vincitori: la lista completa da Adolescence a Una battaglia dopo l’altra

La cerimonia dei Golden Globes 2026 a Los Angeles ha consegnato una serata ricca di sorprese e conferme. Netflix ha dominato con la miniserie Adolescence, che ha conquistato quattro statuette. Sul fronte cinema, Paul Thomas Anderson è stato tra i protagonisti della notte con il suo film Una battaglia dopo l’altra.

Cinema: i vincitori principali dei Golden Globes 2026

La giuria ha premiato titoli diversi per genere e stile. Alcune affermazioni sono state attese, altre hanno spiazzato il pubblico e la critica.

Film drammatico — vincitore e candidati

Vincitore: Hamnet (miglior film drammatico)

(miglior film drammatico) Frankenstein

Un semplice incidente

L’agente segreto

Sentimental Value

I Peccatori

Film musical/commedia — la vittoria di Anderson

Vincitore: Una battaglia dopo l’altra

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Animazione e incassi

Vincitore animazione: KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Premio al miglior risultato al botteghino: I Peccatori

Avatar: Fuoco e Cenere

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Weapons

Wicked – Parte 2

Zootropolis 2

Film internazionale e performance femminili

Vincitore film internazionale: L’agente segreto

Un semplice incidente

No Other Choice

Sentimental Value

Sirat

La voce di Hind Rajab

Jessie Buckley è stata premiata come miglior attrice drammatica per il suo ruolo in Hamnet.

Premi agli attori del cinema

Miglior attore drammatico: Wagner Moura per L’agente segreto

per L’agente segreto Miglior attore in commedia: Timothée Chalamet per Marty Supreme

per Marty Supreme Migliore attrice commedia: Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You

Ruoli non protagonisti e riconoscimenti alla regia

Migliore attrice non protagonista: Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra

per Una battaglia dopo l’altra Migliore attore non protagonista: Stellan Skarsgård per Sentimental Value

per Sentimental Value Miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Sceneggiatura, musica e canzoni

Miglior sceneggiatura: Una battaglia dopo l’altra , firmata da Paul Thomas Anderson

, firmata da Paul Thomas Anderson Miglior colonna sonora: I Peccatori , opera di Ludwig

, opera di Ludwig Miglior canzone originale: “Golden” da KPop Demon Hunters

TV e streaming: miniserie e serie al centro dei Golden Globes 2026

La televisione ha visto affermarsi progetti sia consolidati che novità. Netflix ha ottenuto risultati di alto profilo grazie a una miniserie che ha monopolizzato alcune categorie.

Miniserie e contenuti antologici

Vincitrice miniserie/antologia: Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX on Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

Adolescence ha conquistato quattro premi, molti dei quali riservati al cast.

Serie drammatiche e novità dell’anno

Vincitrice serie drammatica: The Pitt (HBO Max)

The Diplomat (Netflix)

Pluribus (Apple TV)

Scissione (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Noah Wyle è stato premiato come miglior attore in una serie drammatica per il suo ruolo in The Pitt.

Serie comedy e musical tv

Vincitrice comedy/musical: The Studio (Apple TV)

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Premi attoriali per la televisione

Migliore attrice drama: Rhea Seehorn per Pluribus

per Pluribus Miglior attore miniserie/antologia: Stephen Graham per Adolescence

per Adolescence Migliore attrice protagonista miniserie: Michelle Williams per Dying for Sex

per Dying for Sex Miglior attore comedy: Seth Rogen per The Studio

Ruoli di supporto e stand-up

Miglior attore non protagonista (TV): Owen Cooper per Adolescence

per Adolescence Migliore attrice non protagonista (TV): Erin Doherty per Adolescence

per Adolescence Miglior performance in stand-up: Ricky Gervais con Morality

Momenti salienti e retroscena della serata

La manifestazione ha messo in luce nuove tendenze del settore. Il mix tra produzioni indipendenti e grandi franchise è apparso forte.

Tra i riconoscimenti tecnici, la musica e la sceneggiatura hanno inciso molto sulle vittorie principali. Alcuni attori hanno confermato il loro valore dopo stagioni di lodi e premi.

I risultati confermano l’attenzione dei Golden Globes sulla varietà dei formati. Serie brevi e film d’autore hanno ottenuto spazio accanto ai blockbuster.

