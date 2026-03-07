Golden Globes 2026 vincitori: la lista completa da Adolescence a Una battaglia dopo l’altra

Newsletter

Martina Fabbri

Golden Globes 2026: la lista completa dei vincitori, da Adolescence a Una battaglia dopo l'altra
La cerimonia dei Golden Globes 2026 a Los Angeles ha consegnato una serata ricca di sorprese e conferme. Netflix ha dominato con la miniserie Adolescence, che ha conquistato quattro statuette. Sul fronte cinema, Paul Thomas Anderson è stato tra i protagonisti della notte con il suo film Una battaglia dopo l’altra.

Cinema: i vincitori principali dei Golden Globes 2026

La giuria ha premiato titoli diversi per genere e stile. Alcune affermazioni sono state attese, altre hanno spiazzato il pubblico e la critica.

Film drammatico — vincitore e candidati

  • Vincitore: Hamnet (miglior film drammatico)

  • Frankenstein

  • Un semplice incidente

  • L’agente segreto

  • Sentimental Value

  • I Peccatori

Film musical/commedia — la vittoria di Anderson

  • Vincitore: Una battaglia dopo l’altra

  • Blue Moon

  • Bugonia

  • Marty Supreme

  • No Other Choice

  • Nouvelle Vague

Animazione e incassi

  • Vincitore animazione: KPop Demon Hunters

  • Arco

  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

  • Elio

  • La piccola Amélie

  • Zootropolis 2

  • Premio al miglior risultato al botteghino: I Peccatori

  • Avatar: Fuoco e Cenere

  • F1

  • KPop Demon Hunters

  • Mission: Impossible – The Final Reckoning

  • Weapons

  • Wicked – Parte 2

  • Zootropolis 2

Film internazionale e performance femminili

  • Vincitore film internazionale: L’agente segreto

  • Un semplice incidente

  • No Other Choice

  • Sentimental Value

  • Sirat

  • La voce di Hind Rajab

Jessie Buckley è stata premiata come miglior attrice drammatica per il suo ruolo in Hamnet.

Premi agli attori del cinema

  • Miglior attore drammatico: Wagner Moura per L’agente segreto

  • Miglior attore in commedia: Timothée Chalamet per Marty Supreme

  • Migliore attrice commedia: Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You

Ruoli non protagonisti e riconoscimenti alla regia

  • Migliore attrice non protagonista: Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra

  • Migliore attore non protagonista: Stellan Skarsgård per Sentimental Value

  • Miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Sceneggiatura, musica e canzoni

  • Miglior sceneggiatura: Una battaglia dopo l’altra, firmata da Paul Thomas Anderson

  • Miglior colonna sonora: I Peccatori, opera di Ludwig

  • Miglior canzone originale: “Golden” da KPop Demon Hunters

TV e streaming: miniserie e serie al centro dei Golden Globes 2026

La televisione ha visto affermarsi progetti sia consolidati che novità. Netflix ha ottenuto risultati di alto profilo grazie a una miniserie che ha monopolizzato alcune categorie.

Miniserie e contenuti antologici

  • Vincitrice miniserie/antologia: Adolescence (Netflix)

  • All Her Fault (Peacock)

  • The Beast in Me (Netflix)

  • Black Mirror (Netflix)

  • Dying for Sex (FX on Hulu)

  • The Girlfriend (Prime Video)

Adolescence ha conquistato quattro premi, molti dei quali riservati al cast.

Serie drammatiche e novità dell’anno

  • Vincitrice serie drammatica: The Pitt (HBO Max)

  • The Diplomat (Netflix)

  • Pluribus (Apple TV)

  • Scissione (Apple TV)

  • Slow Horses (Apple TV)

  • The White Lotus (HBO Max)

Noah Wyle è stato premiato come miglior attore in una serie drammatica per il suo ruolo in The Pitt.

Serie comedy e musical tv

  • Vincitrice comedy/musical: The Studio (Apple TV)

  • Abbott Elementary (ABC)

  • The Bear (FX on Hulu)

  • Hacks (HBO Max)

  • Nobody Wants This (Netflix)

  • Only Murders in the Building (Hulu)

Premi attoriali per la televisione

  • Migliore attrice drama: Rhea Seehorn per Pluribus

  • Miglior attore miniserie/antologia: Stephen Graham per Adolescence

  • Migliore attrice protagonista miniserie: Michelle Williams per Dying for Sex

  • Miglior attore comedy: Seth Rogen per The Studio

Ruoli di supporto e stand-up

  • Miglior attore non protagonista (TV): Owen Cooper per Adolescence

  • Migliore attrice non protagonista (TV): Erin Doherty per Adolescence

  • Miglior performance in stand-up: Ricky Gervais con Morality

Momenti salienti e retroscena della serata

La manifestazione ha messo in luce nuove tendenze del settore. Il mix tra produzioni indipendenti e grandi franchise è apparso forte.

Tra i riconoscimenti tecnici, la musica e la sceneggiatura hanno inciso molto sulle vittorie principali. Alcuni attori hanno confermato il loro valore dopo stagioni di lodi e premi.

I risultati confermano l’attenzione dei Golden Globes sulla varietà dei formati. Serie brevi e film d’autore hanno ottenuto spazio accanto ai blockbuster.

