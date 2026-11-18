Nel cuore di Manhattan nasce un dialogo tra lavoro e moda. La nuova collaborazione tra Carhartt WIP e Nike trasforma capi tecnici in elementi quotidiani di stile. Per la stagione F/W26 i due marchi propongono una capsule che unisce storia, materiali resistenti e un’estetica urbana pensata per muoversi in città.

Una campagna che racconta la città con immagini analogiche

Il lancio è accompagnato da un breve film diretto da Bing Cao e girato interamente in pellicola 35mm. Lo scenario è Manhattan, percorsa in momenti di calma. Tre protagonisti vivono la metropoli in modo personale: Christiano Wennmann, pizzaiolo del Lower East Side; Rasheem Dunn, astro locale del torneo Dyckman; e Abi Asisa, violoncellista e producer londinese.

La campagna è girata interamente in pellicola 35mm, con toni freddi e desaturati.

I personaggi non si incrociano. Non condividono una trama comune. Eppure la città li unisce come sfondo. La fotografia adotta toni freddi e desaturati. Le inquadrature valorizzano gesti quotidiani e micro-azioni. In questo contesto i capi non sono prodotti pubblicitari, ma oggetti vivi nella routine urbana.

Capisaldi del guardaroba: materiali e dettagli tecnici

La collezione prende spunto dagli archivi dei due brand. Da un lato la ricerca performativa di Nike, dall’altro l’approccio utilitarian di Carhartt WIP. Il risultato è una linea essenziale e funzionale, pensata per l’uso reale.

Windrunner Active Jacket : fusione tra l’Active Jacket di Carhartt WIP e la classica Windrunner di Nike. Realizzata in Dearborn Canvas lavato a pietra, con tasca marsupio e impunture a tre aghi. Aggiunte tecniche: fodera in mesh, inserti a chevron sul petto e chiusure con coulisse regolabili.

: fusione tra l’Active Jacket di Carhartt WIP e la classica Windrunner di Nike. Realizzata in Dearborn Canvas lavato a pietra, con tasca marsupio e impunture a tre aghi. Aggiunte tecniche: fodera in mesh, inserti a chevron sul petto e chiusure con coulisse regolabili. Windrunner Drewe Pant : pantaloni dal taglio rilassato che incorporano rinforzi alle ginocchia e dettagli porta-attrezzi. Il design reinterpreta il motivo a chevron con inserti angolati.

: pantaloni dal taglio rilassato che incorporano rinforzi alle ginocchia e dettagli porta-attrezzi. Il design reinterpreta il motivo a chevron con inserti angolati. Altri capi: felpa con cappuccio in cotone spazzolato, t-shirt grafica, maglia a maniche lunghe in nido d’ape e berretto elasticizzato.

Tinture a pigmento su alcuni pezzi per un effetto vissuto e sfumature irregolari.

La nuova Air Max Goadome Low WIP: heritage e rivisitazione

La sneaker protagonista è la Air Max Goadome Low WIP, una versione a profilo basso dell’outdoor iconica. La tomaia accoppia canvas robusto a inserti in pelle scamosciata e liscia. Gli occhielli metallici sottolineano il carattere robusto, mentre lo Swoosh si staglia in contrasto.

La Air Max Goadome Low WIP unisce canvas robusto e inserti in pelle scamosciata.

Il logo Carhartt WIP compare sul rinforzo laterale. Le colorazioni incluse sono Black, British Tan e Green. Quest’ultima tonalità è riservata in esclusiva a Carhartt WIP.

Funzionalità che diventa estetica: il filo comune tra i marchi

Più che una semplice sovrapposizione di loghi, la capsule esplora gli elementi comuni ai due brand. Al centro ci sono materiali e costruzioni curate. Il linguaggio del lavoro e quello dello sport si intrecciano.

Ricerca sui tessuti e resa performativa.

Costruzioni resistenti e dettagli utilitaristici.

Un’estetica che non sacrifica la praticità.

Come si inserisce la collezione nella città

I capi sono pensati per essere indossati in contesti diversi. Si adattano alle abitudini di chi lavora, allo stile degli appassionati di streetwear e alla routine metropolitana. La campagna enfatizza questo aspetto mostrando i capi in uso, non isolati in uno studio.

La narrazione visiva punta sulla concretezza. I protagonisti attraversano spazi reali: strade, spazi di lavoro, quartieri. Ogni pezzo della capsule sembra nato per resistere e per raccontare una storia personale.

Dettagli tecnici e caratteristiche chiave

Materiali e finiture

Dearborn Canvas lavato a pietra per un effetto consumato.

Inserti in pelle scamosciata e liscia sulle calzature.

Fodere in mesh per traspirabilità.

Impunture triple per maggiore robustezza.

Elementi funzionali

Ginocchia rinforzate e tasche porta-attrezzi sui pantaloni.

Chiusure con coulisse e capi progettati per il movimento urbano.

Tintura a pigmento per superfici dall’aspetto naturale.

Articoli simili

Vota questo articolo