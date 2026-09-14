Nike lancia Air Max Dolce, una scarpa che mescola l’eredità delle Air Max con un approccio scultoreo e moderno. Il risultato è una silhouette pensata per essere indossata ogni giorno, capace di muoversi tra sport, strada e alta moda.

Forma e materiali: un profilo scolpito per l’uso quotidiano

Air Max Dolce si distingue per una costruzione pulita e una forte identità estetica. La calzata è senza lacci e punta su una tomaia sagomata. Una trama a griglia e sovrapposizioni scandiscono la superficie.

La tomaia sagomata e la trama a griglia definiscono l’identità della Air Max Dolce.

Slip‑on : vestibilità immediata, nessun allacciatura tradizionale.

: vestibilità immediata, nessun allacciatura tradizionale. Tomaia a griglia : struttura visibile che sostiene il piede.

: struttura visibile che sostiene il piede. Unità Air al tallone : elemento visibile che firma il profilo e l’ammortizzazione.

: elemento visibile che firma il profilo e l’ammortizzazione. Linee scultoree che dialogano con outfit casual e look più ricercati.

La scarpa è progettata per adattarsi al modo di viverla di chi la indossa. Può essere il pezzo neutro del guardaroba o il punto focale di un outfit.

Storia e influenza: il DNA delle Air Max rivisitato

La Air Max Dolce trae ispirazione da una svolta storica di Nike. Nel 1987 la visibilità dell’unità Air cambiò il linguaggio del brand. Da tecnologia di performance, l’Air divenne simbolo di stile e cultura urbana.

Con Dolce, quegli elementi vengono rielaborati. L’unità Air rimane protagonista, ma è inserita in un progetto pensato per il quotidiano contemporaneo. L’idea è riproporre un classico in chiave moderna.

Colori e lancio: quando e come acquistare

La scarpa debutta in due varianti cromatiche studiate per mood diversi. Le uscite sono state programmate in estate e inizio autunno 2026.

Light Magenta — primo drop disponibile dal 22 agosto 2026. Prezzo indicativo: 159,99€.

— primo drop disponibile dal 22 agosto 2026. Prezzo indicativo: 159,99€. Silver — versione metallica resa pubblica il 12 settembre 2026. Finitura riflettente per un look più essenziale.

Entrambe le colorazioni mettono in risalto la struttura architettonica della scarpa, offrendo due letture opposte: una più energica e una più minimal.

SNKRS e la collaborazione con i creativi emergenti

La campagna di lancio non si limita al prodotto. Nike ha attivato la piattaforma SNKRS come spazio di dialogo. Designer e creativi emergenti sono stati invitati a interpretare la scarpa.

L’iniziativa vuole creare opportunità. I partecipanti sono chiamati a sperimentare visioni personali e a condividere nuovi linguaggi visivi.

Dolce XOXO a Milano: progetto ed evento

Per il lancio milanese Nike ha trasformato la scarpa in un progetto multidisciplinare. Il 12 settembre, negli spazi di Dropcity in via Sammartini 72, si è tenuta Dolce XOXO.

Dolce XOXO a Milano: mostra, talk e performance negli spazi di Dropcity.

La giornata ha unito mostra, talk e performance. In serata lo spazio è diventato un club, con programmazione musicale che ha proseguito fino a notte fonda.

Programma e format dell’evento

Mostra collettiva con installazioni e opere site‑specific. Interventi di artisti e designer su temi della cultura digitale. Dj set e live set dalle 23 alle 3 per trasformare l’esperienza in festa.

Artisti coinvolti e linguaggi esplorati

La selezione di creativi ha messo insieme pratiche diverse. Tra installazione, video, scultura, food design e fotografia, ciascuno ha reinterpretato l’immaginario della scarpa.

Sara Sadik — video e installazioni che intrecciano pop, fantascienza e culture della rete.

— video e installazioni che intrecciano pop, fantascienza e culture della rete. Tudor Ciurescu — opere che uniscono fotografia, stampa e scultura.

— opere che uniscono fotografia, stampa e scultura. Forniture Pallotta — progetti che trasformano il cibo in materia artistica.

— progetti che trasformano il cibo in materia artistica. Altri partecipanti: Mika Ben Amar, Common Index, Due000 Contemporary Archive, Hollywood Superstar Review, Emir Karyo, Luna Mahoux, Rat Section, Brennan Wojtyla.

Questi nomi hanno portato sensibilità differenti nello stesso spazio. Il tema comune è stato la reinvenzione di riferimenti digitali in forme fisiche.

Un immaginario ispirato ai primi anni Duemila

Il concept di Dolce XOXO guarda a un’estetica nata online. Avatar, glitter, profili personalizzati e immagini salvate sono stati materiali creativi.

La mostra ha voluto trasformare nostalgia e memoria digitale in esperienze collettive. L’obiettivo è rendere visibile un codice visivo che molti riconoscono.

Musica e trasformazione dello spazio

Dalle ore tarde l’esposizione si è riconfigurata in evento serale. La programmazione musicale ha incluso nomi come Renoiterrible, Rat Section, Spiritual Sauna.

La scelta riflette l’idea di riportare contenuti nati in rete nel mondo reale. Suono e immagine hanno lavorato insieme per creare un’atmosfera condivisa.

La sneaker come punto di partenza per nuove narrazioni

Air Max Dolce è stata usata come piattaforma. Non solo un prodotto, ma una base per sperimentare linguaggi diversi.

Oggetti d’arte nati dalla cultura digitale.

Performance e installazioni che dialogano con il design.

Eventi che mescolano moda, musica e cultura visiva.

Il progetto mette in luce come design, moda e internet si influenzino reciprocamente. La scarpa diventa catalizzatore di nuove estetiche e pratiche creative.

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