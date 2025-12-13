Scarpe trail Saucony: come scegliere il modello giusto per correre sui sentieri

La corsa in natura guadagna una nuova alleata: la Saucony Peregrine 16 arriva con modifiche mirate a migliorare grip, ammortizzazione e protezione. Progettata per chi ama spingersi fuori sentiero, questa versione punta a unire velocità e sicurezza, senza appesantire la sensazione di corsa.

Innovazioni principali della Peregrine 16

La scarpa rinnova dettagli chiave della linea. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’agilità tipica del modello, aggiungendo materiali e soluzioni tecniche per i terreni più esigenti. Chi corre su trail tecnici troverà aggiornamenti concreti nella suola e nell’intersuola.

Suola e trazione: il ruolo della Vibram Megagrip

La novità più evidente è la suola con Vibram Megagrip. Questo compound è noto per offrire aderenza su superfici bagnate e scivolose.

Ottima trazione su rocce umide e fango.

Grip stabile su sterrato compatto.

Durata superiore rispetto alle gomme tradizionali.

La combinazione battistrada-pattern e gomma assicura fiducia nei passaggi tecnici. La scarpa resta performante anche in condizioni variabili.

Ammortizzazione e reattività: PWRRUN rivisitato

L’intersuola integra più materiale PWRRUN per un appoggio morbido ma reattivo. Risultato: chilometraggi lunghi affrontati con meno fatica.

Assorbimento degli impatti in discesa.

Ritorno di energia nelle fasi di spinta.

Comfort su percorsi misti e dislivelli.

La sensazione è di un equilibrio tra ammortizzazione e propulsione. Anche i runner che puntano alla velocità trovano supporto senza perdere sensibilità al terreno.

Tomaia e protezione: robustezza senza peso

La costruzione della tomaia privilegia materiali resistenti e leggeri. Il mesh rinforzato assicura traspirabilità e lunga durata. Una fascia in gomma protegge l’avampiede dagli urti.

Mesh ad alta resistenza per ventilazione e robustezza.

Parafanghi in gomma per detriti e sassi.

D-ring integrato per l’aggancio delle ghette.

Il D-ring facilita l’uso delle ghette in condizioni fangose. Così, la scarpa diventa versatile per avventure prolungate.

Comportamento in salita e in discesa

La Peregrine 16 si adatta a andature rapide. In salita offre presa e leggerezza. In discesa restituisce controllo e protezione.

Salite tecniche: grip e stabilità.

Discese veloci: ammortizzazione e sicurezza.

Terreni misti: bilanciamento tra agilità e robustezza.

Chi cerca una scarpa per gare brevi o uscite lunghe troverà risposte concrete. La sensazione generale è di un modello maturo e pensato per il trail moderno.

Caratteristiche chiave e consigli d’uso

La Peregrine 16 è pensata per chi vuole correre veloce senza rinunciare alla protezione. Ecco i punti salienti da tenere in considerazione:

Suola Vibram Megagrip per trazione eccellente.

per trazione eccellente. PWRRUN per un mix di morbidezza e reattività.

per un mix di morbidezza e reattività. Tomaia resistente e compatibile con ghette.

Design bilanciato per gare e uscite lunghe.

Consigliata per chi affronta sentieri tecnici, terreni scivolosi e uscite con variazioni di quota. Offre protezione senza compromettere la velocità.

