Scarpe trail Saucony: come scegliere il modello giusto per correre sui sentieri

La corsa in natura guadagna una nuova alleata: la Saucony Peregrine 16 arriva con modifiche mirate a migliorare grip, ammortizzazione e protezione. Progettata per chi ama spingersi fuori sentiero, questa versione punta a unire velocità e sicurezza, senza appesantire la sensazione di corsa.
Innovazioni principali della Peregrine 16
La scarpa rinnova dettagli chiave della linea. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’agilità tipica del modello, aggiungendo materiali e soluzioni tecniche per i terreni più esigenti. Chi corre su trail tecnici troverà aggiornamenti concreti nella suola e nell’intersuola.
Suola e trazione: il ruolo della Vibram Megagrip
La novità più evidente è la suola con Vibram Megagrip. Questo compound è noto per offrire aderenza su superfici bagnate e scivolose.
- Ottima trazione su rocce umide e fango.
- Grip stabile su sterrato compatto.
- Durata superiore rispetto alle gomme tradizionali.
La combinazione battistrada-pattern e gomma assicura fiducia nei passaggi tecnici. La scarpa resta performante anche in condizioni variabili.
Ammortizzazione e reattività: PWRRUN rivisitato
L’intersuola integra più materiale PWRRUN per un appoggio morbido ma reattivo. Risultato: chilometraggi lunghi affrontati con meno fatica.
- Assorbimento degli impatti in discesa.
- Ritorno di energia nelle fasi di spinta.
- Comfort su percorsi misti e dislivelli.
La sensazione è di un equilibrio tra ammortizzazione e propulsione. Anche i runner che puntano alla velocità trovano supporto senza perdere sensibilità al terreno.
Tomaia e protezione: robustezza senza peso
La costruzione della tomaia privilegia materiali resistenti e leggeri. Il mesh rinforzato assicura traspirabilità e lunga durata. Una fascia in gomma protegge l’avampiede dagli urti.
- Mesh ad alta resistenza per ventilazione e robustezza.
- Parafanghi in gomma per detriti e sassi.
- D-ring integrato per l’aggancio delle ghette.
Il D-ring facilita l’uso delle ghette in condizioni fangose. Così, la scarpa diventa versatile per avventure prolungate.
Comportamento in salita e in discesa
La Peregrine 16 si adatta a andature rapide. In salita offre presa e leggerezza. In discesa restituisce controllo e protezione.
- Salite tecniche: grip e stabilità.
- Discese veloci: ammortizzazione e sicurezza.
- Terreni misti: bilanciamento tra agilità e robustezza.
Chi cerca una scarpa per gare brevi o uscite lunghe troverà risposte concrete. La sensazione generale è di un modello maturo e pensato per il trail moderno.
Caratteristiche chiave e consigli d’uso
La Peregrine 16 è pensata per chi vuole correre veloce senza rinunciare alla protezione. Ecco i punti salienti da tenere in considerazione:
- Suola Vibram Megagrip per trazione eccellente.
- PWRRUN per un mix di morbidezza e reattività.
- Tomaia resistente e compatibile con ghette.
- Design bilanciato per gare e uscite lunghe.
Consigliata per chi affronta sentieri tecnici, terreni scivolosi e uscite con variazioni di quota. Offre protezione senza compromettere la velocità.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.