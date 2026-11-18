Andrea Lattanzi sta vivendo un’annata decisiva. Tra una serie che domina la classifica Netflix e il set di un grande autore come Nanni Moretti, l’attore romano sembra aver cambiato marcia. La sua interpretazione dell’ispettore Angelo Tiberi in ChiaroScuro e le scelte cinematografiche degli ultimi mesi raccontano una traiettoria che vale la pena seguire.

Il boom su Netflix: perché ChiaroScuro ha fatto centro

La serie è entrata subito nella top ten italiana di Netflix. Il motivo è semplice: combina il poliziesco classico con un tono leggero e moderno. Andrea Lattanzi interpreta Angelo Tiberi, un ispettore concreto e radicato nella città.

ChiaroScuro combina il poliziesco classico con toni moderni ambientati a Roma.

Accanto a lui c’è Pierpaolo Spollon nei panni di Cosmo Speranza, consulente d’arte. Il contrasto tra i due alimenta la trama e la curiosità del pubblico.

Prodotto : serie crime ambientata a Roma.

: serie crime ambientata a Roma. Formato : otto episodi pronti per il binge-watching.

: otto episodi pronti per il binge-watching. Elemento distintivo: ogni scena del crimine richiama opere d’arte.

Angelo Tiberi: il personaggio che lo ha messo alla prova

Interpretare un ispettore non era scontato per Lattanzi. In ChiaroScuro ha dovuto imparare gesti, linguaggio e rigore da poliziotto. È stato un percorso di disciplina e scoperta.

Tiberi non è un eroe invincibile. È preciso, ha sensibilità e una fragilità interiore. Questi contrasti lo rendono credibile e umano.

Una coppia televisiva diversa dal solito

La strada narrativa si regge sulla strana coppia. Cosmo è disordinato e sregolato; Angelo è ordinato e metodico. Dalla collisione nasce empatia. Sul set, la chimica tra gli attori è stata costruita con confronto e fiducia.

Il rapporto sul set: come è nata l’intesa con Pierpaolo Spollon

All’inizio non è stato tutto immediato. Le riprese hanno richiesto un lavoro di adattamento e scambio. Una conversazione franca in camerino ha cambiato il ritmo della collaborazione.

Da quel momento la coppia artistica si è saldata e la recitazione ha guadagnato naturalezza. È nata anche un’amicizia fuori dal set.

Il percorso di Lattanzi: dagli emarginati al protagonista

Negli ultimi dieci anni Lattanzi ha spesso interpretato personaggi ai margini: giovani vulnerabili, figure sbandate, outsider. Ora è lui il centro della scena.

Manuel: il giovane uscito dall’istituto, ruolo che gli ha dato visibilità festivaliera.

Io e il Secco: il balordo di provincia con un look fuori dal comune.

Summertime: Dario, il meccanico dalla provincia balneare che ha ampliato il suo pubblico.

Questo cambio di registro dimostra la sua versatilità. Lattanzi cerca sempre di restituire ai personaggi umanità e dignità.

Tra festival e set internazionali: il riconoscimento francese e l’invito di Moretti

La carriera di Lattanzi ha incrociato la scena francese quando ha ricevuto il Premio Jean Carmet ad Angers. Quel riconoscimento ha acceso l’interesse di registi di livello.

Poi è arrivata la chiamata di Nanni Moretti, che lo ha voluto come fratello del protagonista in Succederà questa notte. Per Lattanzi è stata un’occasione formativa e prestigiosa.

Il provino con Moretti

Il provino è stato informale e intenso. Moretti predilige l’improvvisazione guidata e la ripetizione per trovare l’emozione giusta. Il metodo ha richiesto molte riprese, ma ha offerto una palestra di precisione attoriale.

La valanga e Rigopiano: il film che lo mette a confronto con una tragedia

Oltre a ChiaroScuro e al lavoro con Moretti, Lattanzi è protagonista de La valanga, il film che racconta la tragedia di Rigopiano. Si tratta di un ruolo delicato e impegnativo.

La valanga: un film che affronta la tragedia di Rigopiano con rispetto.

Affrontare una vicenda reale richiede rispetto per le vittime e rigore narrativo. Lattanzi ha scelto di mettersi alla prova anche su materiali così sensibili.

Scelte professionali e strategia: perché ha detto no ad alcuni progetti

Questo è stato un anno di selezioni volontarie. Lattanzi ha rifiutato set per concedersi il tempo di metabolizzare i ruoli che lo stavano plasmando.

Motivo principale: scegliere progetti coerenti con la crescita artistica.

Effetto: più consapevolezza nel lavoro e capacità di dire no.

La popolarità dopo Summertime: attenzione ma piedi per terra

La notorietà è aumentata con le serie e i titoli internazionali. Lattanzi racconta di aver percepito il cambiamento, ma non di essersi perso.

La fama gli ha portato un pubblico nuovo, ma non ha cancellato le sue radici e le amicizie di sempre.

Obiettivi futuri: l’orizzonte internazionale e i registi da riscoprire

Ora Lattanzi guarda anche fuori dall’Italia. Vuole testare se stesso in contesti internazionali e ampliare il suo portfolio.

In Italia, spera di ritrovare collaborazioni con registi con cui ha già lavorato e di incontrare nuovi maestri.

Ambizione: lavorare all’estero.

Desiderio: continuare a spaziare tra cinema d’autore e serie di respiro globale.

Il metodo: improvvisazione, ascolto e lavoro sulla voce

Con Moretti e su altri set Lattanzi ha scoperto l’importanza dell’ascolto. Il lavoro con acting coach ha raffinato voce e presenza scenica.

Improvvisare è uno dei suoi strumenti, ma ora viene affiancato da una pratica più tecnica e misurata.

Progetti recenti e filmografia in evidenza

ChiaroScuro (Netflix) – ruolo: Angelo Tiberi.

Succederà questa notte (Nanni Moretti) – ruolo: Antonio, il fratello del protagonista.

La valanga – protagonista del film sulla tragedia di Rigopiano.

Manuel, Io e il Secco, Summertime – titoli che hanno segnato il suo percorso.

Perché il pubblico segue Andrea Lattanzi

La risposta sta nell’autenticità. Il suo modo di costruire personaggi con delicatezza conquista spettatori e critica.

La capacità di passare da ruoli marginali a protagonismi lo rende interessante per produzioni diverse.

Le lezioni imparate e il valore della fame artistica

Lattanzi parla di fame, intesa come desiderio di crescita. Non si considera arrivato e continua a cercare sfide.

La sua esperienza dimostra che scegliere con cura e mettersi alla prova sono strategie vincenti per un attore in ascesa.

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