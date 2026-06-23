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Moncler Trailgrip Ultra: scarpe da trail ultraleggere, le più leggere di sempre

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Di : Davide Caruso

Moncler Trailgrip Ultra: le scarpe da trail più leggere di sempre
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Moncler presenta una svolta nelle calzature da outdoor: leggerezza estrema senza rinunciare alla tecnica. La nuova proposta ridefinisce la Trailgrip e amplia l’approccio funzionale del brand verso la città e le collaborazioni con nomi internazionali.

Moncler Trailgrip Ultra SS27: performance alleggerita

La Trailgrip Ultra SS27 nasce con l’obiettivo di ridurre il peso mantenendo standard elevati di performance. Il progetto è frutto del confronto costante con atleti ambassador e della community outdoor. Il risultato è la Trailgrip più leggera mai realizzata da Moncler, pensata per chi cerca efficienza e protezione sui terreni tecnici.

Componenti e tecnologie che fanno la differenza

La scarpa combina soluzioni avanzate per offrire comfort e precisione.

  • Intersuola: schiuma supercritica per un’ammortizzazione reattiva e peso contenuto.

  • Piastra: fibra di carbonio con struttura “winged” per stabilità e ritorno di energia.

  • Suola: Vibram® Megagrip con tecnologia Litebase e battistrada Traction Lug, progettata per trazione su terreni difficili.

  • Protezione punta: rinforzo esteso per impatti su rocce e radici.

  • Tomaia: base in Dyneema combinata con applicazioni senza cuciture in Clarino Tirrenina.

  • Impermeabilità: fodera GORE-TEX che mantiene i piedi asciutti nelle condizioni avverse.

  • Sicurezza: dettagli riflettenti per visibilità notturna o in condizioni di scarsa luce.

Citytrek: l’idea outdoor entra in città

Moncler trasla la filosofia Trailgrip a un contesto urbano con le Citytrek. Il modello conserva una logica funzionale ma punta su materiali più eleganti e su linee cittadine.

  • Tomaia in pelle scamosciata spazzolata per un look sofisticato.

  • Inserti in rete Cordura per traspirabilità mirata.

  • Collarino in pelle e intersuola performante per comfort urbano prolungato.

  • Suola Vibram® in gomma naturale per grip e durata sulle superfici asfaltate.

Collaborazioni FW26: sperimentazioni e riedizioni iconiche

La stagione FW26 è ricca di progetti con designer che reinterpretano codici estetici e funzionali di Moncler.

Trailgrip Clarks Wallabee GTX

Una fusione tra il mocassino Wallabee e la tecnologia Trailgrip. La silhouette classica viene aggiornata con suola Vibram® e fodera GORE-TEX per resistenza agli agenti atmosferici.

Rick Owens e il nuovo stivale Trailgrip Megalace

Rick Owens reinterpreta lo stivale con pannelli curvi sovrapposti e un collarino imbottito. Spicca un innovativo sistema di allacciatura posteriore sul tallone.

Moon Boot x Moncler Grenoble: Icon High Rodeo

Presentato in passerella ad Aspen, questo stivale unisce estetica da cowboy boot e performance neve. Pelle scamosciata, inserti in nabuk e ricami caratterizzano il modello.

Anteprima Fragment Design

Hiroshi Fujiwara firma una versione minimalista delle Trailgrip Clarks Wallabee GTX e degli Altive Mid Boot. Un’anticipazione che precede una capsule ready-to-wear prevista per agosto.

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