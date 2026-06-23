Moncler Trailgrip Ultra: scarpe da trail ultraleggere, le più leggere di sempre

Moncler presenta una svolta nelle calzature da outdoor: leggerezza estrema senza rinunciare alla tecnica. La nuova proposta ridefinisce la Trailgrip e amplia l’approccio funzionale del brand verso la città e le collaborazioni con nomi internazionali.
Moncler Trailgrip Ultra SS27: performance alleggerita
La Trailgrip Ultra SS27 nasce con l’obiettivo di ridurre il peso mantenendo standard elevati di performance. Il progetto è frutto del confronto costante con atleti ambassador e della community outdoor. Il risultato è la Trailgrip più leggera mai realizzata da Moncler, pensata per chi cerca efficienza e protezione sui terreni tecnici.
Componenti e tecnologie che fanno la differenza
La scarpa combina soluzioni avanzate per offrire comfort e precisione.
- Intersuola: schiuma supercritica per un’ammortizzazione reattiva e peso contenuto.
- Piastra: fibra di carbonio con struttura “winged” per stabilità e ritorno di energia.
- Suola: Vibram® Megagrip con tecnologia Litebase e battistrada Traction Lug, progettata per trazione su terreni difficili.
- Protezione punta: rinforzo esteso per impatti su rocce e radici.
- Tomaia: base in Dyneema combinata con applicazioni senza cuciture in Clarino Tirrenina.
- Impermeabilità: fodera GORE-TEX che mantiene i piedi asciutti nelle condizioni avverse.
- Sicurezza: dettagli riflettenti per visibilità notturna o in condizioni di scarsa luce.
Citytrek: l’idea outdoor entra in città
Moncler trasla la filosofia Trailgrip a un contesto urbano con le Citytrek. Il modello conserva una logica funzionale ma punta su materiali più eleganti e su linee cittadine.
- Tomaia in pelle scamosciata spazzolata per un look sofisticato.
- Inserti in rete Cordura per traspirabilità mirata.
- Collarino in pelle e intersuola performante per comfort urbano prolungato.
- Suola Vibram® in gomma naturale per grip e durata sulle superfici asfaltate.
Collaborazioni FW26: sperimentazioni e riedizioni iconiche
La stagione FW26 è ricca di progetti con designer che reinterpretano codici estetici e funzionali di Moncler.
Trailgrip Clarks Wallabee GTX
Una fusione tra il mocassino Wallabee e la tecnologia Trailgrip. La silhouette classica viene aggiornata con suola Vibram® e fodera GORE-TEX per resistenza agli agenti atmosferici.
Rick Owens e il nuovo stivale Trailgrip Megalace
Rick Owens reinterpreta lo stivale con pannelli curvi sovrapposti e un collarino imbottito. Spicca un innovativo sistema di allacciatura posteriore sul tallone.
Moon Boot x Moncler Grenoble: Icon High Rodeo
Presentato in passerella ad Aspen, questo stivale unisce estetica da cowboy boot e performance neve. Pelle scamosciata, inserti in nabuk e ricami caratterizzano il modello.
Anteprima Fragment Design
Hiroshi Fujiwara firma una versione minimalista delle Trailgrip Clarks Wallabee GTX e degli Altive Mid Boot. Un’anticipazione che precede una capsule ready-to-wear prevista per agosto.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.