La Saxifraga non è solo una pianta alpina: è un simbolo di adattamento. Cresce negli anfratti delle montagne, sfidando rocce e intemperie. Da questa immagine nasce Saxifraga 3.0 | Nature Awakening, la nuova capsule di Dolomite che trasferisce lo spirito degli alpeggi nel tessuto urbano.
Una nuova tela urbana per l’heritage Dolomite
La campagna fotografica fa convivere cemento e vegetazione. Architetture, crepe nei muri e piante che affiorano raccontano una città vista come terreno naturale. In scena ci sono capi quotidiani: pantaloni larghi, giacche leggere e sovrapposizioni.
La montagna non viene mostrata con panorami, ma con un atteggiamento. Il messaggio è chiaro: natura è anche nel modo in cui attraversiamo la città.
Il ritorno della 54 Low: reinterpretazione del classico
Al centro del progetto c’è la rielaborazione della Dolomite 54 Low. La silhouette storica viene mantenuta, ma ripensata nei materiali e nei dettagli.
- Tomaia: pelle scamosciata effetto hairy per una superficie tattile.
- Banda: inserti in poliuretano a contrasto che definiscono i volumi.
- Costruzione: linee familiari ma con accenti moderni.
Suola e grip: il ponte tra montagna e città
La suola utilizza la tecnologia Vibram®. Il disegno del battistrada richiama le asperità dell’asfalto anziché le scanalature della roccia. L’effetto è una scarpa pensata per l’uso urbano, senza tradire le radici outdoor.
Questo approccio crea un collegamento quasi letterale tra i due mondi: la tradizione del trekking e le esigenze del quotidiano metropolitano.
Dettagli che contano: estetica e funzionalità
La nuova versione privilegia la materia come elemento narrativo. La scamosciatura effetto hairy invita al tatto. Gli elementi in poliuretano rafforzano la struttura visiva. Le scelte materiche traducono il concetto di resistenza in un linguaggio contemporaneo.
- Finiture pensate per durare.
- Contrasti cromatici calibrati per un look urbano.
- Linee che rimandano all’heritage senza risultare vintage.
Posizionamento: tra outdoor, lifestyle e gorpcore
Saxifraga 3.0 si muove nello spazio dove si intersecano outdoor, lifestyle e gorpcore. Non è una semplice sneaker che imita la scarpa da montagna. È piuttosto la trasposizione di codici tecnici in un contesto quotidiano.
Dolomite conserva la propria identità storica. Allo stesso tempo sperimenta nuove letture del prodotto per la città.
Caratteristiche chiave a colpo d’occhio
- Nome del modello: 54 Low Saxifraga 3.0.
- Materiali: pelle scamosciata effetto hairy e dettagli in poliuretano.
- Suola: tecnologia Vibram® con battistrada ispirato all’asfalto.
- Target: utenti urbani attenti al design e alla funzionalità.
Disponibilità e messaggio del progetto
Il modello è già inserito nella gamma ufficiale Dolomite come 54 Low Saxifraga 3.0. La capsule invita a guardare la città con occhi diversi. Crepe, muri e superfici dure diventano il nuovo terreno di sperimentazione. Non serve lasciare la città per ritrovare la natura, a volte basta cambiare prospettiva.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.