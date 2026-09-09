La Saxifraga non è solo una pianta alpina: è un simbolo di adattamento. Cresce negli anfratti delle montagne, sfidando rocce e intemperie. Da questa immagine nasce Saxifraga 3.0 | Nature Awakening, la nuova capsule di Dolomite che trasferisce lo spirito degli alpeggi nel tessuto urbano.

Una nuova tela urbana per l’heritage Dolomite

La campagna fotografica fa convivere cemento e vegetazione. Architetture, crepe nei muri e piante che affiorano raccontano una città vista come terreno naturale. In scena ci sono capi quotidiani: pantaloni larghi, giacche leggere e sovrapposizioni.

La campagna di Saxifraga 3.0 celebra la natura che emerge dalla città

La montagna non viene mostrata con panorami, ma con un atteggiamento. Il messaggio è chiaro: natura è anche nel modo in cui attraversiamo la città.

Il ritorno della 54 Low: reinterpretazione del classico

Al centro del progetto c’è la rielaborazione della Dolomite 54 Low. La silhouette storica viene mantenuta, ma ripensata nei materiali e nei dettagli.

La tomaia in pelle scamosciata hairy coniuga tattilità e resistenza

Tomaia : pelle scamosciata effetto hairy per una superficie tattile.

: pelle scamosciata effetto hairy per una superficie tattile. Banda : inserti in poliuretano a contrasto che definiscono i volumi.

: inserti in poliuretano a contrasto che definiscono i volumi. Costruzione: linee familiari ma con accenti moderni.

Suola e grip: il ponte tra montagna e città

La suola utilizza la tecnologia Vibram®. Il disegno del battistrada richiama le asperità dell’asfalto anziché le scanalature della roccia. L’effetto è una scarpa pensata per l’uso urbano, senza tradire le radici outdoor.

Questo approccio crea un collegamento quasi letterale tra i due mondi: la tradizione del trekking e le esigenze del quotidiano metropolitano.

Dettagli che contano: estetica e funzionalità

La nuova versione privilegia la materia come elemento narrativo. La scamosciatura effetto hairy invita al tatto. Gli elementi in poliuretano rafforzano la struttura visiva. Le scelte materiche traducono il concetto di resistenza in un linguaggio contemporaneo.

Finiture pensate per durare.

Contrasti cromatici calibrati per un look urbano.

Linee che rimandano all’heritage senza risultare vintage.

Posizionamento: tra outdoor, lifestyle e gorpcore

Saxifraga 3.0 si muove nello spazio dove si intersecano outdoor, lifestyle e gorpcore. Non è una semplice sneaker che imita la scarpa da montagna. È piuttosto la trasposizione di codici tecnici in un contesto quotidiano.

Dolomite conserva la propria identità storica. Allo stesso tempo sperimenta nuove letture del prodotto per la città.

Caratteristiche chiave a colpo d’occhio

Nome del modello: 54 Low Saxifraga 3.0. Materiali: pelle scamosciata effetto hairy e dettagli in poliuretano. Suola: tecnologia Vibram® con battistrada ispirato all’asfalto. Target: utenti urbani attenti al design e alla funzionalità.

Disponibilità e messaggio del progetto

Il modello è già inserito nella gamma ufficiale Dolomite come 54 Low Saxifraga 3.0. La capsule invita a guardare la città con occhi diversi. Crepe, muri e superfici dure diventano il nuovo terreno di sperimentazione. Non serve lasciare la città per ritrovare la natura, a volte basta cambiare prospettiva.

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