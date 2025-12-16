Salomon e Carhartt WIP svelano la X-ALP: scarpa tecnica urbana

Una nuova alleanza tra mondo urbano e performance prende forma: Carhartt WIP e Salomon si ritrovano per una seconda collaborazione che rinnova l’idea di calzatura ibrida. Il progetto reinterpreta la storica silhouette X-ALP, con un linguaggio estetico e funzionale pensato per resistere alla città come ai sentieri più impervi.
Un design che unisce lavoro e montagna
La X-ALP rivisitata segna un equilibrio tra estetica tecnica e robustezza. Le scelte materiche puntano a durare nel tempo e a farsi notare senza eccessi.
- Materiali esterni: pelle a grana robusta e inserti in suede.
- Accenti visivi: dettagli in camouflage che interrompono la monotonia tecnica.
- Costruzione pensata per il quotidiano e per l’outdoor.
Caratteristiche tecniche e performance
Le soluzioni tecniche rimangono fedeli al DNA Salomon, aggiornate con l’approccio funzionale di Carhartt WIP. Ogni componente risponde a un’esigenza pratica.
- Protezione rinforzata sulla punta per urti e usura.
- Tessuto ripstop per maggiore resistenza agli strappi.
- Sistema Sensifit per una calzata stabile e avvolgente.
- Suola Contagrip® studiata per aderenza e comfort su terreni variabili.
Estetica funzionale: dettagli che contano
Il progetto non sacrifica l’identità a favore della praticità. I dettagli cromatici e tattici sono calibrati per mantenere un profilo riconoscibile.
- Linee sobrie, con inserti che creano tensione visiva.
- Finiture che valorizzano l’usura come parte della storia della scarpa.
- Versatilità: pensata per chi vive lo spazio urbano e cerca performance reali.
La narrazione visiva dietro la campagna
La comunicazione che accompagna il lancio assume toni cinematografici. La regia è affidata a Bailey Marklew, che costruisce un’atmosfera sospesa tra fantascienza e tensione.
- Ambientazione: un avamposto isolato colpito da anomalie elettromagnetiche.
- Protagonisti: un gruppo di ricercatori che percepisce una presenza invisibile.
- Elemento visivo: filamenti in movimento che suggeriscono una minaccia non immediata.
- Registro: psicologico, inquietante, che sottolinea il tema della resilienza.
Disponibilità, target e valori condivisi
Il lancio è programmato per il 18 dicembre. La proposta si rivolge a chi cerca prodotti concreti e duraturi.
- Data di uscita: 18 dicembre.
- Target: utenti urbani e appassionati di outdoor che non vogliono rinunciare allo stile.
- Valore: coerenza nel design, materiali solidi e attenzione alla funzione.
Perché questa collaborazione conta
La collaborazione consolida un dialogo tra workwear e tecnicità sportiva. Non punta al colpo d’effetto, ma a una proposta credibile e duratura.
La X-ALP firmata Carhartt WIP x Salomon è pensata per essere vissuta. È una scelta per chi privilegia la sostanza all’apparenza.
Articoli simili
- Nike e Jacquemus après-ski: la collezione inverno che porta le piste in città
- The North Face x Cecilie Bahnsen: tornano i borsoni iconici
- New Era e TwoJeys: capsule personalizzabile per cappellini e accessori
- Mfpen x Schott NYC: estetica biker incontra il balletcore
- Paraboot Michael compie 80 anni: la storia di un’icona della calzatura
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.