Salomon e Carhartt WIP svelano la X-ALP: scarpa tecnica urbana

La X-ALP pensata da Salomon insieme a Carhartt WIP
Una nuova alleanza tra mondo urbano e performance prende forma: Carhartt WIP e Salomon si ritrovano per una seconda collaborazione che rinnova l’idea di calzatura ibrida. Il progetto reinterpreta la storica silhouette X-ALP, con un linguaggio estetico e funzionale pensato per resistere alla città come ai sentieri più impervi.

Un design che unisce lavoro e montagna

La X-ALP rivisitata segna un equilibrio tra estetica tecnica e robustezza. Le scelte materiche puntano a durare nel tempo e a farsi notare senza eccessi.

  • Materiali esterni: pelle a grana robusta e inserti in suede.

  • Accenti visivi: dettagli in camouflage che interrompono la monotonia tecnica.

  • Costruzione pensata per il quotidiano e per l’outdoor.

Caratteristiche tecniche e performance

Le soluzioni tecniche rimangono fedeli al DNA Salomon, aggiornate con l’approccio funzionale di Carhartt WIP. Ogni componente risponde a un’esigenza pratica.

  • Protezione rinforzata sulla punta per urti e usura.

  • Tessuto ripstop per maggiore resistenza agli strappi.

  • Sistema Sensifit per una calzata stabile e avvolgente.

  • Suola Contagrip® studiata per aderenza e comfort su terreni variabili.

Estetica funzionale: dettagli che contano

Il progetto non sacrifica l’identità a favore della praticità. I dettagli cromatici e tattici sono calibrati per mantenere un profilo riconoscibile.

  • Linee sobrie, con inserti che creano tensione visiva.

  • Finiture che valorizzano l’usura come parte della storia della scarpa.

  • Versatilità: pensata per chi vive lo spazio urbano e cerca performance reali.

La narrazione visiva dietro la campagna

La comunicazione che accompagna il lancio assume toni cinematografici. La regia è affidata a Bailey Marklew, che costruisce un’atmosfera sospesa tra fantascienza e tensione.

  • Ambientazione: un avamposto isolato colpito da anomalie elettromagnetiche.

  • Protagonisti: un gruppo di ricercatori che percepisce una presenza invisibile.

  • Elemento visivo: filamenti in movimento che suggeriscono una minaccia non immediata.

  • Registro: psicologico, inquietante, che sottolinea il tema della resilienza.

Disponibilità, target e valori condivisi

Il lancio è programmato per il 18 dicembre. La proposta si rivolge a chi cerca prodotti concreti e duraturi.

  • Data di uscita: 18 dicembre.

  • Target: utenti urbani e appassionati di outdoor che non vogliono rinunciare allo stile.

  • Valore: coerenza nel design, materiali solidi e attenzione alla funzione.

Perché questa collaborazione conta

La collaborazione consolida un dialogo tra workwear e tecnicità sportiva. Non punta al colpo d’effetto, ma a una proposta credibile e duratura.

La X-ALP firmata Carhartt WIP x Salomon è pensata per essere vissuta. È una scelta per chi privilegia la sostanza all’apparenza.

