E se la giacca decidesse da sola quanto calore offrire? Nike sta sperimentando proprio questo con la nuova Therma-FIT A.I.R. Jacket, un capo che regola l’isolamento tramite aria interna. Il progetto mette insieme ricerca tecnica e stile quotidiano, promettendo una giacca che si adatta a persone e clima senza richiedere strati aggiuntivi.

Il cuore tecnologico: cosa significa A.I.R. e come funziona

A.I.R. sta per Adapt. Inflate. Regulate. ed è il principio che governa il capo. All’interno della giacca sono integrate camere d’aria gonfiabili. Queste camere permettono di aumentare o ridurre lo spazio d’aria, modificando così la capacità isolante del capo.

Camere d’aria gonfiabili all’interno della giacca per regolare l’isolamento.

Adattamento alla temperatura esterna.

Regolazione in funzione dell’attività fisica.

Riduzione della necessità di aggiungere o togliere strati.

Il sistema non è pensato come una funzione nascosta. Al contrario, l’aria diventa un elemento progettuale visibile e funzionale. L’utente può gestire il livello di calore senza cambiare giacca.

Da una ricerca precedente a una giacca per tutti i giorni

Non è la prima volta che Nike porta l'idea dell'Air nell'abbigliamento. Il progetto si evolve dalla Therma-FIT Air Milano Jacket, dove la tecnologia era stata trasferita dalle calzature agli indumenti tecnici. La nuova versione amplia l’approccio, inserendolo in una silhouette Nike Sportswear più riconoscibile e utilizzabile quotidianamente.

Questa scelta avvicina l’innovazione tecnica a chi cerca capi pratici nello stile di tutti i giorni. L’obiettivo è offrire una soluzione intelligente senza sacrificare l’estetica urbana.

Design, materiali e riconoscibilità del marchio

Per Nike Sportswear la forma conta tanto quanto la funzione. Sebastien Mermet, VP e Creative Director, sostiene che il capo debba comunicare la sua identità anche senza il logo. La costruzione, i volumi e i dettagli strutturali diventano segnali distintivi.

Elementi progettuali distintivi

Volumi studiati per ospitare le camere gonfiabili.

Cuciture e giunture che esaltano la funzionalità.

Scelte estetiche pensate per la vita urbana.

L’aria come materiale: perché cambia le prestazioni

L’aria diventa qui un elemento attivo del progetto. È leggera, modulabile e influisce direttamente sulle proprietà termiche del capo. In pratica, la giacca può passare da più ventilata a più calda in pochi minuti.

Minor ingombro e versatilità per chi viaggia o è in movimento.

Questo approccio offre benefici concreti:

Maggiore versatilità climatica. Minor ingombro negli spostamenti e nei bagagli. Adattamento dinamico all’attività fisica.

Contesti d’uso: quando la Therma-FIT A.I.R. è più utile

La giacca è pensata per chi vive ambienti variabili. Alcuni esempi pratici:

Pendolari che passano da esterno a interni riscaldati.

Chi pratica attività leggere all’aperto con cambi di intensità.

Viaggiatori che cercano capi versatili e poco ingombranti.

In tutte queste situazioni, la possibilità di regolare l’aria interna riduce la necessità di gestire più capi.

Quando arriverà e quale ruolo nel futuro di Nike Sportswear

La Nike Therma-FIT A.I.R. Jacket è prevista per il 2027. Fa parte di una trilogia di progetti che disegnano la nuova direzione del brand per la divisione Sportswear. Gli altri due esempi sono le calzature Project Ride e Nike Morpho X.

Questa strategia punta a espandere il linguaggio del marchio, sperimentando nuove soluzioni che uniscano comfort, tecnologia e identità visiva. La giacca rappresenta un passo verso un guardaroba più reattivo ai cambiamenti quotidiani.

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