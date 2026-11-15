L’ascesa e la caduta degli NFT si leggono oggi come una parabola fatta di hype, speculazione e disillusione. Tra la chiusura silenziosa di reparti d’asta, processi che svelano retroscena e un mercato ridotto a una frazione del suo valore, resta la domanda su cosa sia davvero cambiato per l’arte digitale.

Il mercato in cifre: quanto è durato il boom degli NFT

Tra il 2021 e il 2026 i numeri raccontano un’esplosione seguita da un tracollo.

La capitalizzazione del mercato NFT è crollata dai picchi del 2021 al 2026.

Picco iniziale: capitalizzazione del mercato vicino ai 17 miliardi nei primi mesi del 2022.

Crollo: entro il 2026 la capitalizzazione è scesa a meno di 1,5 miliardi.

Volume degli scambi: da quasi 3 miliardi nel 2021 a meno di 200 milioni nel 2024.

Token “morti”: nel 2024 si stimava che il 95% dei token non fosse più scambiato.

Di fronte a questi dati, istituzioni e operatori hanno riconfigurato le loro strategie. Nel settembre 2025 Christie’s ha chiuso il dipartimento dedicato all’arte digitale, integrando le vendite nelle sezioni tradizionali del Novecento e del Duemila.

Beeple, l’asta da 69 milioni e la verità emersa in tribunale

La vendita di Everydays: The First 5000 Days nel marzo 2021 è rimasta iconica più per la cifra che per l’opera. La transazione mostrò il lato più rumoroso del fenomeno.

Chi c’era davvero dietro l’acquisto

All’epoca emersero due nomi: Metakovan e Twobadour. Si dichiararono acquirenti collettivi e presentarono la compravendita come un gesto simbolico. Ma le indagini e una causa successiva hanno raccontato un’altra storia.

Metakovan era in realtà legato a un unico grande investitore, Vignesh Sundaresan .

. Twobadour, alias Anand Venkateswaran, ha ammesso di non aver finanziato l’acquisto e di aver svolto compiti di marketing.

Il prezzo record ha soprattutto gonfiato il valore di un portafoglio in cui erano già impacchettate opere dell’artista.

Il processo del gennaio 2026 ha smontato la retorica della “democratizzazione” e ha rivelato la natura finanza-centrica dell’operazione.

Curatori, musei e paragoni storici: dove l’arte ha perso il filo

Curatori di rilievo hanno accolto alcuni progetti NFT nelle loro programmazioni. Il passaggio in museo ha contribuito a legittimare il fenomeno. Ma il confronto con figure storiche è spesso risultato forzato.

Tra Warhol e Beuys: analogie e forzature

Confrontare Beeple con Warhol o Joseph Beuys è una mossa che punta a collocare gli NFT in una genealogia dell’arte. Tuttavia, le analogie reggono solo in parte. Warhol ripeteva l’immagine per sottrarla al consumo; Beeple accumula immagini nel flusso digitale senza lo stesso attrito critico.

Spesso la curatela ha aggiunto una profondità concettuale che le opere, prese singolarmente, non dimostravano. Il risultato è stato un cortocircuito tra autorità culturale e dinamiche di mercato.

La storia precedente: arte digitale e certificati molto prima della blockchain

L’idea di disincarnare l’opera dall’oggetto non è nuova. Già negli anni Sessanta la Conceptual art affrontava temi simili.

Sol LeWitt vendeva i suoi wall drawing tramite certificati e istruzioni d’uso.

La “dematerializzazione” è stata analizzata dalla critica fin dal 1968.

Gli NFT hanno ri-etichettato una pratica già nota, aggiungendo un meccanismo per simulare scarsità digitale.

In pratica, il token ha creato un diritto di proprietà simbolico su file che si copiano all’infinito.

Ambiente e performance: il costo nascosto della cripto-arte

Il dibattito sull’impronta energetica delle criptovalute è rimasto in larga parte fuori dalle mostre e dai comunicati. Alcuni artisti e analisti hanno provato a portarlo al centro della discussione.

L’impronta energetica delle pratiche NFT è stata al centro del dibattito.

Nel 2021 lo studioso Memo Akten ha stimato consumi energetici elevati per alcune pratiche NFT.

Alcune iniziative hanno cercato di giocare con la relazione tra oggetto fisico e token, come il progetto di Damien Hirst .

. Il caso Hirst ha mostrato che, di fronte alla scelta tra oggetto fisico e token, la maggioranza ha preferito il quadro reale.

Queste sperimentazioni sollevano la questione del valore: estetico, simbolico e ambientale.

Moda, metaverso e il riposizionamento delle tecnologie

Le grandi maison hanno inseguito il miraggio digitale. La promessa: collezioni virtuali, sfilate nel metaverso e un nuovo pubblico giovane. L’effetto reale è stato diverso.

Nel 2022 molte testate parlarono di “anno delle fashion NFT”.

La prima Metaverse Fashion Week richiamò attenzione, ma non ha generato un mercato sostenibile.

Oggi le applicazioni sopravvissute sono pratiche di autenticazione e tracciamento nelle filiere.

Il metaverso e il guardaroba digitale hanno lasciato il posto ad usi più prosaici della tecnologia.

Come si è trasformata l’estetica: dall’effetto speciale all’ordinario

L’estetica che ha dominato i primi anni degli NFT si trova ora sovraesposta. L’avvento dell’intelligenza artificiale ha accelerato questo processo.

Generative art e immagini da prompt sono diventate comuni. La stessa soluzione visiva che stupiva nel 2021 è oggi replicata in gran numero. Di conseguenza, la distinzione tra “artista” e “utente” diventa più labile e il riconoscimento del valore estetico più complesso.

Che effetti ha lasciato la bolla sul collezionismo e sulle istituzioni

I collezionisti che sono entrati durante il picco si sono spesso trovati con perdite rilevanti. Le istituzioni hanno reagito ridisegnando reparti e politiche di acquisizione.

Molti token non sono più scambiati e hanno perso gran parte del loro valore.

Case d’asta e musei hanno riconsiderato il ruolo degli NFT nelle loro strategie.

La moda e altri settori hanno ritratto investimenti e progetti legati al metaverso.

In questo panorama, la retorica che presentava gli NFT come una rivoluzione artistica universale si è molto attenuata.

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