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NFT nel mondo dell’arte: imbarazzo per averli presi sul serio da non dimenticare

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Di : Davide Caruso

NFT nel mondo dell'arte: imbarazzo per averli presi sul serio da non dimenticare
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L’ascesa e la caduta degli NFT si leggono oggi come una parabola fatta di hype, speculazione e disillusione. Tra la chiusura silenziosa di reparti d’asta, processi che svelano retroscena e un mercato ridotto a una frazione del suo valore, resta la domanda su cosa sia davvero cambiato per l’arte digitale.

Il mercato in cifre: quanto è durato il boom degli NFT

Tra il 2021 e il 2026 i numeri raccontano un’esplosione seguita da un tracollo.

Grafico che mostra il calo della capitalizzazione e dei volumi NFT tra 2021 e 2026
La capitalizzazione del mercato NFT è crollata dai picchi del 2021 al 2026.

  • Picco iniziale: capitalizzazione del mercato vicino ai 17 miliardi nei primi mesi del 2022.

  • Crollo: entro il 2026 la capitalizzazione è scesa a meno di 1,5 miliardi.

  • Volume degli scambi: da quasi 3 miliardi nel 2021 a meno di 200 milioni nel 2024.

  • Token “morti”: nel 2024 si stimava che il 95% dei token non fosse più scambiato.

Di fronte a questi dati, istituzioni e operatori hanno riconfigurato le loro strategie. Nel settembre 2025 Christie’s ha chiuso il dipartimento dedicato all’arte digitale, integrando le vendite nelle sezioni tradizionali del Novecento e del Duemila.

Beeple, l’asta da 69 milioni e la verità emersa in tribunale

La vendita di Everydays: The First 5000 Days nel marzo 2021 è rimasta iconica più per la cifra che per l’opera. La transazione mostrò il lato più rumoroso del fenomeno.

Chi c’era davvero dietro l’acquisto

All’epoca emersero due nomi: Metakovan e Twobadour. Si dichiararono acquirenti collettivi e presentarono la compravendita come un gesto simbolico. Ma le indagini e una causa successiva hanno raccontato un’altra storia.

  • Metakovan era in realtà legato a un unico grande investitore, Vignesh Sundaresan.

  • Twobadour, alias Anand Venkateswaran, ha ammesso di non aver finanziato l’acquisto e di aver svolto compiti di marketing.

  • Il prezzo record ha soprattutto gonfiato il valore di un portafoglio in cui erano già impacchettate opere dell’artista.

Il processo del gennaio 2026 ha smontato la retorica della “democratizzazione” e ha rivelato la natura finanza-centrica dell’operazione.

Curatori, musei e paragoni storici: dove l’arte ha perso il filo

Curatori di rilievo hanno accolto alcuni progetti NFT nelle loro programmazioni. Il passaggio in museo ha contribuito a legittimare il fenomeno. Ma il confronto con figure storiche è spesso risultato forzato.

Tra Warhol e Beuys: analogie e forzature

Confrontare Beeple con Warhol o Joseph Beuys è una mossa che punta a collocare gli NFT in una genealogia dell’arte. Tuttavia, le analogie reggono solo in parte. Warhol ripeteva l’immagine per sottrarla al consumo; Beeple accumula immagini nel flusso digitale senza lo stesso attrito critico.

Spesso la curatela ha aggiunto una profondità concettuale che le opere, prese singolarmente, non dimostravano. Il risultato è stato un cortocircuito tra autorità culturale e dinamiche di mercato.

La storia precedente: arte digitale e certificati molto prima della blockchain

L’idea di disincarnare l’opera dall’oggetto non è nuova. Già negli anni Sessanta la Conceptual art affrontava temi simili.

  • Sol LeWitt vendeva i suoi wall drawing tramite certificati e istruzioni d’uso.

  • La “dematerializzazione” è stata analizzata dalla critica fin dal 1968.

  • Gli NFT hanno ri-etichettato una pratica già nota, aggiungendo un meccanismo per simulare scarsità digitale.

In pratica, il token ha creato un diritto di proprietà simbolico su file che si copiano all’infinito.

Ambiente e performance: il costo nascosto della cripto-arte

Il dibattito sull’impronta energetica delle criptovalute è rimasto in larga parte fuori dalle mostre e dai comunicati. Alcuni artisti e analisti hanno provato a portarlo al centro della discussione.

Rack di server e grafici che illustrano il consumo energetico della criptoarte
L’impronta energetica delle pratiche NFT è stata al centro del dibattito.

  • Nel 2021 lo studioso Memo Akten ha stimato consumi energetici elevati per alcune pratiche NFT.

  • Alcune iniziative hanno cercato di giocare con la relazione tra oggetto fisico e token, come il progetto di Damien Hirst.

  • Il caso Hirst ha mostrato che, di fronte alla scelta tra oggetto fisico e token, la maggioranza ha preferito il quadro reale.

Queste sperimentazioni sollevano la questione del valore: estetico, simbolico e ambientale.

Moda, metaverso e il riposizionamento delle tecnologie

Le grandi maison hanno inseguito il miraggio digitale. La promessa: collezioni virtuali, sfilate nel metaverso e un nuovo pubblico giovane. L’effetto reale è stato diverso.

  • Nel 2022 molte testate parlarono di “anno delle fashion NFT”.

  • La prima Metaverse Fashion Week richiamò attenzione, ma non ha generato un mercato sostenibile.

  • Oggi le applicazioni sopravvissute sono pratiche di autenticazione e tracciamento nelle filiere.

Il metaverso e il guardaroba digitale hanno lasciato il posto ad usi più prosaici della tecnologia.

Come si è trasformata l’estetica: dall’effetto speciale all’ordinario

L’estetica che ha dominato i primi anni degli NFT si trova ora sovraesposta. L’avvento dell’intelligenza artificiale ha accelerato questo processo.

Generative art e immagini da prompt sono diventate comuni. La stessa soluzione visiva che stupiva nel 2021 è oggi replicata in gran numero. Di conseguenza, la distinzione tra “artista” e “utente” diventa più labile e il riconoscimento del valore estetico più complesso.

Che effetti ha lasciato la bolla sul collezionismo e sulle istituzioni

I collezionisti che sono entrati durante il picco si sono spesso trovati con perdite rilevanti. Le istituzioni hanno reagito ridisegnando reparti e politiche di acquisizione.

  • Molti token non sono più scambiati e hanno perso gran parte del loro valore.

  • Case d’asta e musei hanno riconsiderato il ruolo degli NFT nelle loro strategie.

  • La moda e altri settori hanno ritratto investimenti e progetti legati al metaverso.

In questo panorama, la retorica che presentava gli NFT come una rivoluzione artistica universale si è molto attenuata.

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