L’ascesa e la caduta degli NFT si leggono oggi come una parabola fatta di hype, speculazione e disillusione. Tra la chiusura silenziosa di reparti d’asta, processi che svelano retroscena e un mercato ridotto a una frazione del suo valore, resta la domanda su cosa sia davvero cambiato per l’arte digitale.
Il mercato in cifre: quanto è durato il boom degli NFT
Tra il 2021 e il 2026 i numeri raccontano un’esplosione seguita da un tracollo.
- Picco iniziale: capitalizzazione del mercato vicino ai 17 miliardi nei primi mesi del 2022.
- Crollo: entro il 2026 la capitalizzazione è scesa a meno di 1,5 miliardi.
- Volume degli scambi: da quasi 3 miliardi nel 2021 a meno di 200 milioni nel 2024.
- Token “morti”: nel 2024 si stimava che il 95% dei token non fosse più scambiato.
Di fronte a questi dati, istituzioni e operatori hanno riconfigurato le loro strategie. Nel settembre 2025 Christie’s ha chiuso il dipartimento dedicato all’arte digitale, integrando le vendite nelle sezioni tradizionali del Novecento e del Duemila.
Beeple, l’asta da 69 milioni e la verità emersa in tribunale
La vendita di Everydays: The First 5000 Days nel marzo 2021 è rimasta iconica più per la cifra che per l’opera. La transazione mostrò il lato più rumoroso del fenomeno.
Chi c’era davvero dietro l’acquisto
All’epoca emersero due nomi: Metakovan e Twobadour. Si dichiararono acquirenti collettivi e presentarono la compravendita come un gesto simbolico. Ma le indagini e una causa successiva hanno raccontato un’altra storia.
- Metakovan era in realtà legato a un unico grande investitore, Vignesh Sundaresan.
- Twobadour, alias Anand Venkateswaran, ha ammesso di non aver finanziato l’acquisto e di aver svolto compiti di marketing.
- Il prezzo record ha soprattutto gonfiato il valore di un portafoglio in cui erano già impacchettate opere dell’artista.
Il processo del gennaio 2026 ha smontato la retorica della “democratizzazione” e ha rivelato la natura finanza-centrica dell’operazione.
Curatori, musei e paragoni storici: dove l’arte ha perso il filo
Curatori di rilievo hanno accolto alcuni progetti NFT nelle loro programmazioni. Il passaggio in museo ha contribuito a legittimare il fenomeno. Ma il confronto con figure storiche è spesso risultato forzato.
Tra Warhol e Beuys: analogie e forzature
Confrontare Beeple con Warhol o Joseph Beuys è una mossa che punta a collocare gli NFT in una genealogia dell’arte. Tuttavia, le analogie reggono solo in parte. Warhol ripeteva l’immagine per sottrarla al consumo; Beeple accumula immagini nel flusso digitale senza lo stesso attrito critico.
Spesso la curatela ha aggiunto una profondità concettuale che le opere, prese singolarmente, non dimostravano. Il risultato è stato un cortocircuito tra autorità culturale e dinamiche di mercato.
La storia precedente: arte digitale e certificati molto prima della blockchain
L’idea di disincarnare l’opera dall’oggetto non è nuova. Già negli anni Sessanta la Conceptual art affrontava temi simili.
- Sol LeWitt vendeva i suoi wall drawing tramite certificati e istruzioni d’uso.
- La “dematerializzazione” è stata analizzata dalla critica fin dal 1968.
- Gli NFT hanno ri-etichettato una pratica già nota, aggiungendo un meccanismo per simulare scarsità digitale.
In pratica, il token ha creato un diritto di proprietà simbolico su file che si copiano all’infinito.
Ambiente e performance: il costo nascosto della cripto-arte
Il dibattito sull’impronta energetica delle criptovalute è rimasto in larga parte fuori dalle mostre e dai comunicati. Alcuni artisti e analisti hanno provato a portarlo al centro della discussione.
- Nel 2021 lo studioso Memo Akten ha stimato consumi energetici elevati per alcune pratiche NFT.
- Alcune iniziative hanno cercato di giocare con la relazione tra oggetto fisico e token, come il progetto di Damien Hirst.
- Il caso Hirst ha mostrato che, di fronte alla scelta tra oggetto fisico e token, la maggioranza ha preferito il quadro reale.
Queste sperimentazioni sollevano la questione del valore: estetico, simbolico e ambientale.
Moda, metaverso e il riposizionamento delle tecnologie
Le grandi maison hanno inseguito il miraggio digitale. La promessa: collezioni virtuali, sfilate nel metaverso e un nuovo pubblico giovane. L’effetto reale è stato diverso.
- Nel 2022 molte testate parlarono di “anno delle fashion NFT”.
- La prima Metaverse Fashion Week richiamò attenzione, ma non ha generato un mercato sostenibile.
- Oggi le applicazioni sopravvissute sono pratiche di autenticazione e tracciamento nelle filiere.
Il metaverso e il guardaroba digitale hanno lasciato il posto ad usi più prosaici della tecnologia.
Come si è trasformata l’estetica: dall’effetto speciale all’ordinario
L’estetica che ha dominato i primi anni degli NFT si trova ora sovraesposta. L’avvento dell’intelligenza artificiale ha accelerato questo processo.
Generative art e immagini da prompt sono diventate comuni. La stessa soluzione visiva che stupiva nel 2021 è oggi replicata in gran numero. Di conseguenza, la distinzione tra “artista” e “utente” diventa più labile e il riconoscimento del valore estetico più complesso.
Che effetti ha lasciato la bolla sul collezionismo e sulle istituzioni
I collezionisti che sono entrati durante il picco si sono spesso trovati con perdite rilevanti. Le istituzioni hanno reagito ridisegnando reparti e politiche di acquisizione.
- Molti token non sono più scambiati e hanno perso gran parte del loro valore.
- Case d’asta e musei hanno riconsiderato il ruolo degli NFT nelle loro strategie.
- La moda e altri settori hanno ritratto investimenti e progetti legati al metaverso.
In questo panorama, la retorica che presentava gli NFT come una rivoluzione artistica universale si è molto attenuata.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.