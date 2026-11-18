Mike Flanagan riprende il racconto di Carrie con l’intento di allargarne i confini. La nuova miniserie per Prime Video parte dal romanzo di Stephen King, ma usa il tempo televisivo per scavare in dettagli mai pienamente esplorati. Il risultato vuole sorprendere anche chi conosce la storia a memoria.

Mike Flanagan reinterpreta Carrie per la TV

Flanagan non voleva una semplice riproposizione del film cult del 1976. Ha preso il romanzo come punto di partenza e ha scelto di sviluppare aspetti rimasti sullo sfondo. In fase di progetto, ha presentato questa visione anche a Stephen King.

La serie sfrutta la serialità per dilatare tempi e relazioni. Così può mostrare dinamiche e personaggi con più calma. L’approccio non stravolge le radici del libro. Le nuove scene però aggiungono profondità al mito di Carrie.

La scoperta centrale: non è un caso isolato

Il cambiamento più significativo riguarda la natura dei poteri di Carrie White. Nel romanzo King lascia intendere l’esistenza di altre donne con doti straordinarie. Ma Carrie non vive abbastanza a lungo per capirne il significato.

Nella serie, quel filo viene seguito. Flanagan porta alla luce una linea genealogica di donne dotate di poteri. L’idea è esplorare che cosa significhi appartenere a un simile lignaggio.

Dal suggerimento alla messa in scena

Questa scelta era presente fin dalle prime bozze del progetto. Flanagan sentiva che la storia guadagnava spessore se il racconto non ruotava esclusivamente attorno alla protagonista.

Mostrare una comunità o una storia familiare di poteri apre nuove possibilità narrative. Permette di connettere Carrie a un universo più vasto.

Perché la versione televisiva può raccontare di più

Il formato seriale dà tempo per costruire tensione e caratteri. Flanagan cita esempi di adattamenti che hanno funzionato così. Un riferimento è la serie tratta da La zona morta, che ampliava i temi del romanzo originale.

Il formato seriale permette di dilatare tempi e relazioni.

In passato, il regista ha già mescolato fedeltà e libertà creativa. Con Doctor Sleep ha saputo coniugare il seguito di King con l’eredità cinematografica di Shining. Anche qui l’obiettivo è rispettare il materiale, pur innovando.

Come cambia Carrie: nuove sfumature del personaggio

Con più tempo in scena, Carrie può trasformarsi in modo meno prevedibile. La serie intende esplorare il suo potenziale emotivo e la relazione con chi la circonda.

Non si tratta solo di poteri: la vicenda indaga la solitudine, la paura e la possibilità di trovare affinità con chi condivide un destino simile. Questi temi vengono sviluppati gradualmente, episodio dopo episodio.

Cast e ruoli principali della miniserie Prime Video

Summer H. Howell è la protagonista, Carrie White.

è la protagonista, Carrie White. Samantha Sloyan interpreta Margaret, la madre di Carrie.

interpreta Margaret, la madre di Carrie. Alison Thornton , Josie Totah , Siena Agudong , Joel Oulette e Thalia Dudek completano il cast giovane.

, , , e completano il cast giovane. Amber Midthunder veste i panni dell’insegnante Rita Desjardin.

veste i panni dell’insegnante Rita Desjardin. Matthew Lillard è il preside Henry Grayle.

è il preside Henry Grayle. Rahul Kohli, Katee Sackhoff, Tahmoh Penikett e Heather Graham figurano tra gli adulti di rilievo.

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