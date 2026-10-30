Una nuova capsule unisce due realtà già protagoniste della scena urbana: Patta e Carhartt WIP firmano Hartt and Soul, progetto Autunno/Inverno 2026 che reinventa il workwear con tocchi college e dettagli metallici. La linea miscela funzionalità e identità, in un dialogo visivo che punta a sorprendere più che stravolgere.

Patta x Carhartt WIP: la collaborazione che rilancia il workwear moderno

La partnership riprende un percorso iniziato anni fa e lo aggiorna per la stagione fredda. L’intento è chiaro: reinterpretare capi storici senza perdere la loro essenza. Il risultato è una capsule che unisce tradizione del lavoro e sensibilità streetwear.

Due radici, un linguaggio comune

Carhartt WIP: l’eredità dell’abbigliamento da lavoro

Fondata nel 1994, Carhartt WIP trae ispirazione dall’abbigliamento da lavoro americano. Il brand ha trasformato pezzi utilitari in icone per skate, musica e creatività. La forza è nella durabilità e nelle silhouette riconoscibili.

Patta: comunità, sneaker e cultura urbana

Nata ad Amsterdam nel 2004 come punto di riferimento per le sneaker, Patta ha costruito una propria identità fatta di musica, eventi e collaborazioni. La sua cifra estetica aggiunge grafica e narrazione ai capi.

I pezzi forti della capsule: classici rivisitati con elementi distintivi

La collezione valorizza modelli storici con interventi mirati. Le silhouette rimangono identificabili, ma nuovi dettagli raccontano la collaborazione.

Rivetti e finiture metalliche aggiornano i classici double-knee.

OG Active Jacket con applicazioni d’ispirazione college.

con applicazioni d’ispirazione college. Double Knee Pant aggiornati con rivetti e finiture metalliche.

aggiornati con rivetti e finiture metalliche. Gilet e felpa con cappuccio che mostrano loghi combinati sul retro.

Maglione half-zip e Watch Hat in safety orange per contrasti accesi.

per contrasti accesi. T-shirt stampate tono su tono e una borsa co-branded che riprende i codici visivi.

Materiali, palette e dettagli che fanno la differenza

La palette alterna tinte scure a accenti luminosi. Il safety orange emerge come segno distintivo, ma la capsule mantiene una forte anima utilitaria. I rivetti argentati valorizzano cuciture e tasche, sottolineando il carattere tecnico dei capi.

Estetica e proporzioni: come cambiano i volumi

I designer giocano con proporzioni e grafiche, senza stravolgere le sagome classiche. Le stampe college aggiungono riferimenti accademici. Le finiture metalliche offrono un contrasto tra funzionalità e stile contemporaneo.

La campagna fotografica girata in Ghana: un racconto per immagini

La campagna affidata a Nana Yaw Oduro, fotografo di Accra, sposta il piano visivo verso scenari poetici. Paesaggi ampi, luce naturale e oggetti quotidiani diventano elementi narrativi. Le foto evitano il semplice lookbook e costruiscono atmosfere quasi oniriche.

La campagna girata in Ghana usa paesaggi e luce naturale per raccontare i capi.

Il messaggio visivo: persone e identità al centro

Le immagini trattano i capi come protagonisti del vissuto. Non si tratta solo di mostrare abbigliamento, ma di raccontare come le persone abitano gli spazi e si relazionano agli oggetti. Questa scelta amplia il senso della collaborazione.

Dove trovare la capsule Patta x Carhartt WIP

La release è già attiva e distribuita su più canali. Chi cerca i pezzi può rivolgersi a punti vendita selezionati e alle piattaforme ufficiali dei brand.

Flagship store di Patta e Carhartt WIP

Retailer selezionati in Europa e oltre

Siti e-commerce ufficiali dei due marchi

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