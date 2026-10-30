Una nuova capsule unisce due realtà già protagoniste della scena urbana: Patta e Carhartt WIP firmano Hartt and Soul, progetto Autunno/Inverno 2026 che reinventa il workwear con tocchi college e dettagli metallici. La linea miscela funzionalità e identità, in un dialogo visivo che punta a sorprendere più che stravolgere.
Patta x Carhartt WIP: la collaborazione che rilancia il workwear moderno
La partnership riprende un percorso iniziato anni fa e lo aggiorna per la stagione fredda. L’intento è chiaro: reinterpretare capi storici senza perdere la loro essenza. Il risultato è una capsule che unisce tradizione del lavoro e sensibilità streetwear.
Due radici, un linguaggio comune
Carhartt WIP: l’eredità dell’abbigliamento da lavoro
Fondata nel 1994, Carhartt WIP trae ispirazione dall’abbigliamento da lavoro americano. Il brand ha trasformato pezzi utilitari in icone per skate, musica e creatività. La forza è nella durabilità e nelle silhouette riconoscibili.
Patta: comunità, sneaker e cultura urbana
Nata ad Amsterdam nel 2004 come punto di riferimento per le sneaker, Patta ha costruito una propria identità fatta di musica, eventi e collaborazioni. La sua cifra estetica aggiunge grafica e narrazione ai capi.
I pezzi forti della capsule: classici rivisitati con elementi distintivi
La collezione valorizza modelli storici con interventi mirati. Le silhouette rimangono identificabili, ma nuovi dettagli raccontano la collaborazione.
- OG Active Jacket con applicazioni d’ispirazione college.
- Double Knee Pant aggiornati con rivetti e finiture metalliche.
- Gilet e felpa con cappuccio che mostrano loghi combinati sul retro.
- Maglione half-zip e Watch Hat in safety orange per contrasti accesi.
- T-shirt stampate tono su tono e una borsa co-branded che riprende i codici visivi.
Materiali, palette e dettagli che fanno la differenza
La palette alterna tinte scure a accenti luminosi. Il safety orange emerge come segno distintivo, ma la capsule mantiene una forte anima utilitaria. I rivetti argentati valorizzano cuciture e tasche, sottolineando il carattere tecnico dei capi.
Estetica e proporzioni: come cambiano i volumi
I designer giocano con proporzioni e grafiche, senza stravolgere le sagome classiche. Le stampe college aggiungono riferimenti accademici. Le finiture metalliche offrono un contrasto tra funzionalità e stile contemporaneo.
La campagna fotografica girata in Ghana: un racconto per immagini
La campagna affidata a Nana Yaw Oduro, fotografo di Accra, sposta il piano visivo verso scenari poetici. Paesaggi ampi, luce naturale e oggetti quotidiani diventano elementi narrativi. Le foto evitano il semplice lookbook e costruiscono atmosfere quasi oniriche.
Il messaggio visivo: persone e identità al centro
Le immagini trattano i capi come protagonisti del vissuto. Non si tratta solo di mostrare abbigliamento, ma di raccontare come le persone abitano gli spazi e si relazionano agli oggetti. Questa scelta amplia il senso della collaborazione.
Dove trovare la capsule Patta x Carhartt WIP
La release è già attiva e distribuita su più canali. Chi cerca i pezzi può rivolgersi a punti vendita selezionati e alle piattaforme ufficiali dei brand.
- Flagship store di Patta e Carhartt WIP
- Retailer selezionati in Europa e oltre
- Siti e-commerce ufficiali dei due marchi
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.