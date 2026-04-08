Carhartt WIP x F.C. Real Bristol: sportswear calcistico incontra workwear contemporaneo

Una nuova collaborazione mescola l’estetica del workwear europeo con la cultura calcistica giapponese. Il risultato è una capsule che parla a chi ama il design urbano e l’abbigliamento funzionale, trasformando divise immaginate in capi quotidiani ricchi di dettagli culturali.

Quando due mondi si incontrano: Carhartt WIP e F.C. Real Bristol

Due identità lontane per origine si trovano su un terreno comune. Carhartt WIP porta la sua eredità di abbigliamento da lavoro reinterpretata in chiave urbana. F.C. Real Bristol arriva da un progetto concettuale giapponese che immagina una squadra inesistente.

F.C. Real Bristol è nato come idea legata al calcio, ma si è evoluto in un linguaggio di stile. La sua missione: rendere il kit sportivo credibile anche fuori dal campo. Qui questa filosofia si fonde con la praticità e la robustezza tipica di Carhartt WIP.

Materiali, palette e dettagli che fanno la differenza

La capsule mixa tessuti tecnici e strutture classiche del workwear. Le tonalità scelte rimandano a una cifra riconoscibile e sobria, pensata per durare e raccontare una storia.

Colori : Dusty Hamilton Brown, wax, navy e black dominano la gamma.

: Dusty Hamilton Brown, wax, navy e black dominano la gamma. Tessuti : nylon satin per le jacket, interlock pesante per le varsity, materiali traspiranti per maglie e short.

: nylon satin per le jacket, interlock pesante per le varsity, materiali traspiranti per maglie e short. Marchi co-branded: loghi e inserti condivisi che segnano ogni pezzo.

Capispalla e capi sportivi reinterpretati

La collezione propone silhouette sportive ma pensate per la strada. Ogni capo conserva un’anima performante, pur adattandosi all’uso quotidiano.

Elementi principali della linea

Varsity jacket in interlock pesante, con finiture robuste.

Giacche da riscaldamento in nylon satin, leggere e funzionali.

Maglie e pantaloncini in tessuti traspiranti per comfort e resa.

Accessori in canvas e materiali tecnici per completare il look.

Il mix privilegiato tra estetica sportiva e praticità del workwear produce capi versatili. Sono pensati per chi vive la città e non rinuncia al design sportivo.

Gli accessori: tra memorabilia e ironia

La collaborazione non si limita ai vestiti. Gli accessori arricchiscono il racconto con oggetti che giocano sul confine tra senso pratico e ironia culturale.

Sciarpe da tifoso dal taglio contemporaneo.

Calze e cappelli in canvas che riprendono la palette principale.

Oggetti da collezione: un pallone con grafica personalizzata.

Un elemento sorprendente: una paperella in gomma marrone, scelta ironica che rompe la serietà sportiva.

La campagna visiva: ridurre il calcio ai suoi simboli

Le immagini scelte per promuovere la capsule adottano un approccio essenziale. Il fotografo Theodor Guelat ha lavorato su atmosfera e gesti, isolando ritualità ed emozione.

L’intento è trasformare il concetto di squadra fittizia in una serie di scene riconoscibili. Il risultato è una comunicazione che parla più di appartenenza che di tecnica sportiva.

Come e dove sarà disponibile la collezione

La capsule sarà messa in vendita in data precisa e selezionata. Il lancio combina punti vendita fisici e canali digitali per raggiungere un pubblico globale.

Data di uscita : 10 aprile.

: 10 aprile. Punti vendita: store Carhartt WIP e rivenditori selezionati.

Online: disponibilità sul sito ufficiale e piattaforme partner.

Eventi e attivazioni: dal prodotto all’esperienza

Per accompagnare il rilascio, il progetto si sposta oltre la vetrina. Sono previste attività che trasformano la capsule in un’occasione di incontro reale.

Tornei di calcio balilla in diverse città.

Eventi pop-up e presentazioni nei negozi selezionati.

Esperienze pensate per unire fan, giocatori immaginari e appassionati di streetwear.

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