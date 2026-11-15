Non tutte le magliette nascono per seguire una moda passeggera. Alcune cercano di raccontare qualcosa. Così è nato Lonely Kids Club, un progetto di magliette d’autore che trasforma la semplice T-shirt in una tela quotidiana, un incontro fra moda e arte nato a Sydney nel 2011.

Il concept: magliette come gallerie portatili

Dietro il marchio c’è l’idea che la grafica non sia solo ornamento. Lonely Kids Club considera la T-shirt come spazio narrativo. Ogni disegno è scelto per il suo immaginario. L’obiettivo è portare opere originali fuori dalle sale espositive.

Collaborazioni con artisti indipendenti

Il brand lavora direttamente con illustratori e creativi. Vengono selezionati artisti australiani e internazionali.

Collaborazioni dirette tra brand e illustratori danno vita alle grafiche.

Ogni designer riceve una commissione per il proprio lavoro.

Le grafiche nascono da brief condivisi e fiducia creativa.

Il risultato è una collezione che racconta persone, non solo pattern.

Questo approccio valorizza il lavoro dell’autore e permette alle opere di vivere nella quotidianità.

Due proposte che catturano l’attenzione

Tra i design più noti ci sono Yellow Tailed Black Cockatoos e Lorikeet Lovers. Entrambe raccontano il mondo naturale con stile pittorico e sensibilità illustrativa.

Yellow Tailed Black Cockatoos

L’opera di Bridget Farmer mette al centro i cacatua dalla coda gialla. L’illustrazione valorizza il carattere imponente degli uccelli e li rende protagonisti della maglietta.

Lorikeet Lovers

Firmata da Kirsty McIntyre, questa grafica raffigura due lorichetti colorati in un abbraccio tra foglie e fiori. La palette è vivida e la resa pittorica trasmette intimità.

Produzione locale e tecnica di stampa

Le magliette non sono soltanto progettate; vengono anche prodotte internamente. La stampa avviene a Artarmon, quartiere di Sydney.

Stampa DTG a Artarmon: dettagli fini e inchiostri a base d’acqua.

Tecnica: direct-to-garment , perfetta per dettagli fini.

, perfetta per dettagli fini. Inchiostri: formulati a base d’acqua per una stampa più sostenibile.

Team ridotto: stampa, controllo qualità e confezionamento sono eseguiti da poche mani esperte.

Il controllo diretto della produzione permette di mantenere alta la qualità e una forte coerenza tra disegno e capo finale.

Produzione su richiesta e impatto ambientale

Lonely Kids Club adotta un modello di produzione su richiesta. Ogni ordine viene stampato solo dopo l’acquisto.

Vantaggi: riduzione dello stock e minor spreco di risorse.

Clientela: acquista pezzi connessi a storie e autori reali.

Economia circolare: meno articoli invenduti e più produzione responsabile.

Questo approccio mette in relazione creatore, produttore e acquirente. Indossare una T-shirt diventa così un atto che sostiene un artista e una filiera più attenta.

Valore umano dietro il capo

Più che una semplice maglietta, ogni pezzo è il risultato di un dialogo. Lonely Kids Club valorizza la narrazione umana dietro al design. Le grafiche non sono intercambiabili, ma testimonianze di processi creativi.

In un mercato dove i motivi su T-shirt spesso si omologano, questo brand insiste sulle persone e sulle storie. Indossare una grafica significa portare con sé il lavoro e la voce di qualcuno.

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