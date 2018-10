Blood on the Tracks di Bob Dylan diventerà un film diretto da Guadagnino

Lo storico album di Bob Dylan targato 1975 e dal titolo Blood on the Tracks diventerà una pellicola firmata da Luca Guadagnino. Per chi non conoscesse Guadagnino vi diciamo che è il regista di film come Suspiria e Call Me by Your Name director.

In una recente intervista al The New Yorker, il regista avrebbe spiegato che sta assiduamente lavorando al riadattamento cinematografico del leggendario album di Dylan, considerato da lui uno degli album migliori della carriera del grande Bob.

Ancora non ci è dato sapere molto sulla trama del film o sugli attori che parteciperanno, l’unica cosa che sappiamo dai rumors online è che la storia dovrebbe essere ambientata negli anni ’70. Appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Stay tuned!