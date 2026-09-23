È uscito il nuovo lavoro di Al Castellana: Me, My friends and Al arriva in digitale il 9 settembre 2026 e in vinile a partire dall’11. L’album si presenta con il singolo in rotazione radiofonica “Funky Consolation”, realizzato insieme a Willie Peyote, e raccoglie una lunga serie di collaborazioni che segnano il ritorno dell’artista alla scena italiana.

Uscita, formati e primo singolo

Il disco è disponibile sulle piattaforme streaming dal 9 settembre 2026. La versione in vinile esce il 11 settembre. In contemporanea è partita la diffusione radiofonica di “Funky Consolation”, pezzo che trasferisce il funk in chiave narrativa.

L’album è disponibile in digitale dal 9 settembre 2026 e in vinile dall’11.

La canzone con Willie Peyote parla di momenti di smarrimento e della musica come ancóra. Non propone soluzioni magiche. Offre invece una forma di sostegno emotivo.

Un progetto costruito sulle collaborazioni

Me, My friends and Al è pensato come un racconto collettivo. L’idea è quella di mettere al centro incontri e amicizie nate in anni di lavoro.

Generi: soul, funk, R&B, hip hop e cantautorato.

Lingua: la maggior parte dei brani è in italiano.

Approccio: alternare sperimentazione e tradizione, con voci diverse a dialogare.

Nel disco si riconoscono molte sensibilità e generazioni musicali. Tra i nomi coinvolti compaiono artisti noti della scena italiana e oltre.

Il significato di “Funky Consolation”

Il singolo usa il ritmo come strumento per raccontare resilienza e piccoli gesti di rinascita. La traccia parte da una fragilità e la accompagna con groove e testi asciutti.

In queste battute la musica è una forma di conforto. È il filo che tiene insieme ricordi, incontri e voglia di ripartire.

Le anticipazioni: Rooftop e il percorso verso l’album

La prima anticipazione estratta è stata “Rooftop”, pubblicata il 31 luglio 2026. Il brano vede la partecipazione di Dargen D’Amico e racconta la fine di una fase e la scelta di non restare immobili.

Tra Rooftop e Funky Consolation emergono due lati distinti dell’album: riflessione sulla conclusione e necessità di ritrovare slancio attraverso la musica.

Biografia sintetica: dalla scena locale ai mercati internazionali

Alessandro Castellana, noto come Al Castellana, è nato a Trieste il 9 settembre 1962. Ha iniziato a farsi conoscere negli anni Novanta.

La carriera lo ha portato a lavorare con esponenti dell’hip hop e del soul italiani. Tra i collaboratori compaiono nomi come Neffa, Tormento, Ghemon e Mario Biondi.

Dopo il debutto solista nel 2000 con Niente di nuovo, Castellana ha sperimentato l’inglese come lingua principale. Il percorso gli ha valso il primo posto nella UK Soul Chart e attenzione in Giappone.

Nel 2012 ha fondato la propria etichetta indipendente, Lademoto Records, dedicata a soul, funk, R&B, jazz e hip hop.

Riguardo al progetto attuale, Castellana ha spiegato di aver sentito il bisogno di tornare a lavorare con persone e suoni vicini alla sua storia.

Tracce, collaborazioni e disposizione su vinile

La versione completa dell’album comprende quattordici brani. Nella stampa in vinile i brani sono distribuiti su due dischi.

La versione in vinile distribuisce i quattordici brani su due dischi.

Disco 1 – Lato A

BREAKIN’ AWAY feat. Papik EVERYTHING MUST CHANGE feat. Mario Biondi CHIEDIMI SE CI SARÒ feat. Simona Bencini OGNI ATTIMO feat. Davide Shorty e Neffa

Disco 1 – Lato B

IL LUNGO VIAGGIO feat. Ghemon MAI feat. Tormento SIAMO ANCORA QUI feat. Claver Gold

Disco 2 – Lato A

RIMEDIO feat. Tormento, prod. Deda FUNKY CONSOLATION feat. Willie Peyote TRUTH IN A WORLD OF LIES feat. Stevie Biondi NON AMORE feat. Piccolo G

Disco 2 – Lato B

IL MIO GIORNO MIGLIORE feat. Tormento L’UNICA CERTEZZA feat. Nikaleo ROOFTOP feat. Dargen D’Amico

Dove ascoltare e seguire le novità

Me, My friends and Al è già presente sulle principali piattaforme digitali. La tiratura in vinile sarà disponibile dal 11 settembre.

Per commenti e aggiornamenti è possibile trovare notizie e contenuti collegati ai canali social dell’artista e della sua etichetta.

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