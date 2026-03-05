Marco Masini, Sanremo 2026: tour nei palasport e nuovo album perfetto imperfetto

L’annuncio arriva alla vigilia di Sanremo 2026 e riaccende l’attesa per Marco Masini: il cantautore pubblicherà un album di inediti che promette di mescolare passaggi autobiografici e nuove sonorità. Il progetto sarà presentato anche sul palco del Festival, dove Masini duetterà con Fedez su Male Necessario.
Uscita, etichette e formati: quando esce Perfetto Imperfetto
Il nuovo disco si intitola Perfetto Imperfetto ed è pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG. La release digitale e il CD sono previsti per venerdì 6 marzo. Il vinile arriverà in negozio venerdì 24 aprile.
Il lavoro è stato prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, che hanno curato arrangiamenti e sound design. Il progetto si presenta in tre formati con contenuti leggermente diversi.
Il nuovo corso artistico: collaborazioni e linguaggio musicale
Masini definisce l’album come un passaggio di crescita. Il disco riflette cambiamenti nella vita e nel modo di cantare.
La registrazione è stata aperta a giovani autori e interpreti. L’artista ha spiegato di aver trovato nuovi modi per esprimere emozioni.
Un confronto generazionale ha portato a sonorità rinnovate e a un approccio vocale differente. Il risultato è un lavoro collettivo, segnato da scambi creativi e da una squadra affiatata.
Tracklist completa per CD, vinile e versione digitale
Di seguito le scalette così come saranno distribuite nei diversi supporti.
CD (tutte le tracce incluse)
- Perfetto
- E poi ti ho visto cadere
- Male necessario (Fedez & Marco Masini)
- Gotham City
- Il mio lato opposto
- Di più
- Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)
- Bianco ghiaccio
- Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)
- E la vita accade
- Quando tornerai da me
- Imperfetto
Vinile — lato A
- Perfetto
- E poi ti ho visto cadere
- Male necessario (Fedez & Marco Masini)
- Gotham City
- Il mio lato opposto
- Di più
Vinile — lato B
- Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)
- Bianco ghiaccio
- Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)
- E la vita accade
- Quando tornerai da me
- Imperfetto
Versione digitale (streaming e download)
- Perfetto
- E poi ti ho visto cadere
- Gotham City
- Il mio lato opposto
- Di più
- Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)
- Bianco ghiaccio
- E la vita accade
- Quando tornerai da me
- Imperfetto
Da notare: Male Necessario e la nuova versione di Bella Stronza con Fedez e FT Kings saranno incluse solo nelle edizioni fisiche.
Instore tour: date e incontri con il pubblico
Per presentare il disco Masini ha organizzato una serie di appuntamenti in store. Qui le tappe iniziali del calendario.
- 6 marzo, ore 18.00 — EBOLI (SA), Centro Commerciale Le Bolle
- 8 marzo, ore 17.30 — CAMPI BISENZIO (FI), Centro Commerciale I Gigli
- 9 marzo, ore 18.00 — ROMA, Centro Commerciale Talenti Village
- 11 marzo, ore 18.00 — TORINO, Mondadori Bookstore Piazza Castello
- 12 marzo, ore 18.00 — MILANO, Mondadori Duomo
- 13 marzo, ore 18.00 — REGGIO EMILIA, Centro Commerciale I Petali
Le date sono in aggiornamento e potrebbero aggiungersi nuovi appuntamenti nei prossimi giorni.
Palasport 2026: i concerti evento confermati
Oltre agli instore, Marco Masini porterà lo spettacolo nei principali palasport italiani. I live sono prodotti da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.
- 3 novembre 2026 — MILANO, Unipol Forum
- 4 novembre 2026 — FIRENZE, Nelson Mandela Forum
- 7 novembre 2026 — PADOVA, Kioene Arena
- 13 novembre 2026 — ROMA, Palazzo dello Sport
- 14 novembre 2026 — NAPOLI, Pala Partenope
Acquista i biglietti e segui gli aggiornamenti sulle date
Articoli simili
- Annalisa ma io sono fuoco: copertina, data di uscita e versioni preorder
- Nico Arezzo: nuovo album non c’è fretta e tour 2026 dopo il tour con Carmen Consoli
- Tiziano Ferro: nuovo singolo sono un grande in radio e il tour decolla
- Sick Luke Dopamina: nuovo album canzone per canzone con 18 ospiti da Blanco a Lazza
- Santo Ianni nuovo singolo Bring: l’amore quotidiano passa dalla lista della spesa
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.