Marco Masini, Sanremo 2026: tour nei palasport e nuovo album perfetto imperfetto

L’annuncio arriva alla vigilia di Sanremo 2026 e riaccende l’attesa per Marco Masini: il cantautore pubblicherà un album di inediti che promette di mescolare passaggi autobiografici e nuove sonorità. Il progetto sarà presentato anche sul palco del Festival, dove Masini duetterà con Fedez su Male Necessario.

Uscita, etichette e formati: quando esce Perfetto Imperfetto

Il nuovo disco si intitola Perfetto Imperfetto ed è pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG. La release digitale e il CD sono previsti per venerdì 6 marzo. Il vinile arriverà in negozio venerdì 24 aprile.

Il lavoro è stato prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, che hanno curato arrangiamenti e sound design. Il progetto si presenta in tre formati con contenuti leggermente diversi.

Il nuovo corso artistico: collaborazioni e linguaggio musicale

Masini definisce l’album come un passaggio di crescita. Il disco riflette cambiamenti nella vita e nel modo di cantare.

La registrazione è stata aperta a giovani autori e interpreti. L’artista ha spiegato di aver trovato nuovi modi per esprimere emozioni.

Un confronto generazionale ha portato a sonorità rinnovate e a un approccio vocale differente. Il risultato è un lavoro collettivo, segnato da scambi creativi e da una squadra affiatata.

Tracklist completa per CD, vinile e versione digitale

Di seguito le scalette così come saranno distribuite nei diversi supporti.

CD (tutte le tracce incluse)

Perfetto E poi ti ho visto cadere Male necessario (Fedez & Marco Masini) Gotham City Il mio lato opposto Di più Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale) Bianco ghiaccio Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings) E la vita accade Quando tornerai da me Imperfetto

Vinile — lato A

Perfetto E poi ti ho visto cadere Male necessario (Fedez & Marco Masini) Gotham City Il mio lato opposto Di più

Vinile — lato B

Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale) Bianco ghiaccio Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings) E la vita accade Quando tornerai da me Imperfetto

Versione digitale (streaming e download)

Perfetto E poi ti ho visto cadere Gotham City Il mio lato opposto Di più Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale) Bianco ghiaccio E la vita accade Quando tornerai da me Imperfetto

Da notare: Male Necessario e la nuova versione di Bella Stronza con Fedez e FT Kings saranno incluse solo nelle edizioni fisiche.

Instore tour: date e incontri con il pubblico

Per presentare il disco Masini ha organizzato una serie di appuntamenti in store. Qui le tappe iniziali del calendario.

6 marzo, ore 18.00 — EBOLI (SA), Centro Commerciale Le Bolle

8 marzo, ore 17.30 — CAMPI BISENZIO (FI), Centro Commerciale I Gigli

9 marzo, ore 18.00 — ROMA, Centro Commerciale Talenti Village

11 marzo, ore 18.00 — TORINO, Mondadori Bookstore Piazza Castello

12 marzo, ore 18.00 — MILANO, Mondadori Duomo

13 marzo, ore 18.00 — REGGIO EMILIA, Centro Commerciale I Petali

Le date sono in aggiornamento e potrebbero aggiungersi nuovi appuntamenti nei prossimi giorni.

Palasport 2026: i concerti evento confermati

Oltre agli instore, Marco Masini porterà lo spettacolo nei principali palasport italiani. I live sono prodotti da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

3 novembre 2026 — MILANO, Unipol Forum

4 novembre 2026 — FIRENZE, Nelson Mandela Forum

7 novembre 2026 — PADOVA, Kioene Arena

13 novembre 2026 — ROMA, Palazzo dello Sport

14 novembre 2026 — NAPOLI, Pala Partenope

