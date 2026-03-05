Newsletter

Marco Masini, Sanremo 2026: tour nei palasport e nuovo album perfetto imperfetto

Di : Enrico Valiani

Marco Masini: Sanremo 2026, il tour nei palasport e… il nuovo album “Perfetto Imperfetto”
L’annuncio arriva alla vigilia di Sanremo 2026 e riaccende l’attesa per Marco Masini: il cantautore pubblicherà un album di inediti che promette di mescolare passaggi autobiografici e nuove sonorità. Il progetto sarà presentato anche sul palco del Festival, dove Masini duetterà con Fedez su Male Necessario.

Uscita, etichette e formati: quando esce Perfetto Imperfetto

Il nuovo disco si intitola Perfetto Imperfetto ed è pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG. La release digitale e il CD sono previsti per venerdì 6 marzo. Il vinile arriverà in negozio venerdì 24 aprile.

Il lavoro è stato prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, che hanno curato arrangiamenti e sound design. Il progetto si presenta in tre formati con contenuti leggermente diversi.

Il nuovo corso artistico: collaborazioni e linguaggio musicale

Masini definisce l’album come un passaggio di crescita. Il disco riflette cambiamenti nella vita e nel modo di cantare.

La registrazione è stata aperta a giovani autori e interpreti. L’artista ha spiegato di aver trovato nuovi modi per esprimere emozioni.

Un confronto generazionale ha portato a sonorità rinnovate e a un approccio vocale differente. Il risultato è un lavoro collettivo, segnato da scambi creativi e da una squadra affiatata.

Tracklist completa per CD, vinile e versione digitale

Di seguito le scalette così come saranno distribuite nei diversi supporti.

CD (tutte le tracce incluse)

  1. Perfetto

  2. E poi ti ho visto cadere

  3. Male necessario (Fedez & Marco Masini)

  4. Gotham City

  5. Il mio lato opposto

  6. Di più

  7. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

  8. Bianco ghiaccio

  9. Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)

  10. E la vita accade

  11. Quando tornerai da me

  12. Imperfetto

Vinile — lato A

  1. Perfetto

  2. E poi ti ho visto cadere

  3. Male necessario (Fedez & Marco Masini)

  4. Gotham City

  5. Il mio lato opposto

  6. Di più

Vinile — lato B

  1. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

  2. Bianco ghiaccio

  3. Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)

  4. E la vita accade

  5. Quando tornerai da me

  6. Imperfetto

Versione digitale (streaming e download)

  1. Perfetto

  2. E poi ti ho visto cadere

  3. Gotham City

  4. Il mio lato opposto

  5. Di più

  6. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

  7. Bianco ghiaccio

  8. E la vita accade

  9. Quando tornerai da me

  10. Imperfetto

Da notare: Male Necessario e la nuova versione di Bella Stronza con Fedez e FT Kings saranno incluse solo nelle edizioni fisiche.

Instore tour: date e incontri con il pubblico

Per presentare il disco Masini ha organizzato una serie di appuntamenti in store. Qui le tappe iniziali del calendario.

  • 6 marzo, ore 18.00 — EBOLI (SA), Centro Commerciale Le Bolle

  • 8 marzo, ore 17.30 — CAMPI BISENZIO (FI), Centro Commerciale I Gigli

  • 9 marzo, ore 18.00 — ROMA, Centro Commerciale Talenti Village

  • 11 marzo, ore 18.00 — TORINO, Mondadori Bookstore Piazza Castello

  • 12 marzo, ore 18.00 — MILANO, Mondadori Duomo

  • 13 marzo, ore 18.00 — REGGIO EMILIA, Centro Commerciale I Petali

Le date sono in aggiornamento e potrebbero aggiungersi nuovi appuntamenti nei prossimi giorni.

Palasport 2026: i concerti evento confermati

Oltre agli instore, Marco Masini porterà lo spettacolo nei principali palasport italiani. I live sono prodotti da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

  • 3 novembre 2026 — MILANO, Unipol Forum

  • 4 novembre 2026 — FIRENZE, Nelson Mandela Forum

  • 7 novembre 2026 — PADOVA, Kioene Arena

  • 13 novembre 2026 — ROMA, Palazzo dello Sport

  • 14 novembre 2026 — NAPOLI, Pala Partenope

Acquista i biglietti e segui gli aggiornamenti sulle date

