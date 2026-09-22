Laura Bono torna sotto i riflettori con un brano dal carattere ruvido e melodico: Luna Park, singolo uscito per Orangle Records l’11 settembre. La canzone riporta la cantautrice varesina a un sound più rock, mentre le parole scavano nelle fragilità di una relazione vera, con immagini che restano impresse.
Di cosa parla “Luna Park” e perché colpisce
Il testo nasce da una storia vicina all’artista. Racconta la distanza che cresce tra due persone e la tentazione di fare «un altro giro». Nel ritornello la certezza iniziale lascia spazio al dubbio e alla domanda che spezza la scena: “Ma poi cosa è successo?”.
La scrittura alterna frasi nette e immagini simboliche, proponendo un equilibrio tra rock e racconto intimista.
Metafore chiave: tartarughe, giostre e la domanda che riapre tutto
Nella canzone la lontananza prende forma attraverso simboli concreti. Il titolo diventa un luogo fisico e emotivo, dove provare a ricucire o decidere di scendere.
- Tartarughe: due gusci separati a rappresentare isolamento e protezione.
- La giostra: il tentativo di tornare, anche solo per un attimo.
- La danza: quel «ti va di ballare?» che riporta i personaggi agli inizi.
Il ritorno al rock e la pubblicazione
Con questa pubblicazione Laura Bono recupera un gusto più elettrico. Il singolo è stato diffuso dall’etichetta Orangle Records e si inserisce nel progetto di ripubblicare e valorizzare il materiale prodotto negli ultimi anni.
L’artista racconta di aver scritto centinaia di brani negli ultimi anni. Luna Park è tra i primi a vedere la luce, dopo una lunga fase creativa e di selezione.
Tappe fondamentali della carriera
La storia artistica di Laura Bono attraversa festival, collaborazioni e produzioni internazionali. Ecco i momenti salienti:
- 1979: nasce a Varese.
- 2005: vittoria nella sezione Giovani a Sanremo con Non credo nei miracoli.
- Estate 2005: apertura di alcune date del tour negli stadi di Vasco Rossi.
- Partecipazione a Music Farm e voce italiana per Bambi 2.
- Pubblicazioni di album per il mercato italiano e finlandese, tra cui S’intitola così e La mia discreta compagnia.
- 2017: entra in Le Deva con Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa.
- 2021: duetto all’Ariston con Orietta Berti su Io che amo solo te.
- 2023: ritorno solista con A un passo, seguito dall’album O sopravvivere o vivere.
- 2025: pubblica Buona Non Buonanotte e ristampa del disco d’esordio in doppio vinile per l’anniversario.
Collaborazioni e palcoscenici
Il percorso di Bono include aperture per grandi nomi e partecipazioni televisive. Queste esperienze hanno ampliato il suo pubblico e dato spinta alle scelte stilistiche più recenti.
Prospettive discografiche e materiali inediti
Dalla riapertura della sua produzione sotto il proprio nome è nata una fitta produzione di brani. Secondo l’artista, sono oltre duecento le canzoni scritte negli ultimi anni.
Luna Park è tra le prime tracce selezionate per essere pubblicate, e anticipa una fase di rilanci e ristampe pensata per valorizzare sia il passato che i nuovi orizzonti artistici.
Articoli simili
- Jacopo Sol torna con nuova consapevolezza: qualcosa di incontrollabile in lei
- Laura Pausini lancia Mariposa Tecknicolor e rivela: ha scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip
- Deddè senza stress con Ciccio Merolla: nuovo singolo invita a rallentare
- Laura Pausini festeggia 30 anni del fan club e annuncia 2 anni di musica
- Simone Tomassini: nuovo singolo l’amore è un’altra cosa, arriva il progetto i dettagli con album
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.