Laura Bono torna sotto i riflettori con un brano dal carattere ruvido e melodico: Luna Park, singolo uscito per Orangle Records l’11 settembre. La canzone riporta la cantautrice varesina a un sound più rock, mentre le parole scavano nelle fragilità di una relazione vera, con immagini che restano impresse.

Di cosa parla “Luna Park” e perché colpisce

Il testo nasce da una storia vicina all’artista. Racconta la distanza che cresce tra due persone e la tentazione di fare «un altro giro». Nel ritornello la certezza iniziale lascia spazio al dubbio e alla domanda che spezza la scena: “Ma poi cosa è successo?”.

Il testo di “Luna Park” nasce da una storia personale e dalla scrittura intima.

La scrittura alterna frasi nette e immagini simboliche, proponendo un equilibrio tra rock e racconto intimista.

Metafore chiave: tartarughe, giostre e la domanda che riapre tutto

Nella canzone la lontananza prende forma attraverso simboli concreti. Il titolo diventa un luogo fisico e emotivo, dove provare a ricucire o decidere di scendere.

Le metafore della canzone: giostre e tartarughe come simboli di distanza e ritorno.

Tartarughe: due gusci separati a rappresentare isolamento e protezione.

due gusci separati a rappresentare isolamento e protezione. La giostra: il tentativo di tornare, anche solo per un attimo.

il tentativo di tornare, anche solo per un attimo. La danza: quel «ti va di ballare?» che riporta i personaggi agli inizi.

Il ritorno al rock e la pubblicazione

Con questa pubblicazione Laura Bono recupera un gusto più elettrico. Il singolo è stato diffuso dall’etichetta Orangle Records e si inserisce nel progetto di ripubblicare e valorizzare il materiale prodotto negli ultimi anni.

L’artista racconta di aver scritto centinaia di brani negli ultimi anni. Luna Park è tra i primi a vedere la luce, dopo una lunga fase creativa e di selezione.

Tappe fondamentali della carriera

La storia artistica di Laura Bono attraversa festival, collaborazioni e produzioni internazionali. Ecco i momenti salienti:

1979: nasce a Varese.

2005: vittoria nella sezione Giovani a Sanremo con Non credo nei miracoli .

. Estate 2005: apertura di alcune date del tour negli stadi di Vasco Rossi .

. Partecipazione a Music Farm e voce italiana per Bambi 2.

Pubblicazioni di album per il mercato italiano e finlandese, tra cui S’intitola così e La mia discreta compagnia .

e . 2017: entra in Le Deva con Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa.

con Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa. 2021: duetto all’Ariston con Orietta Berti su Io che amo solo te.

su Io che amo solo te. 2023: ritorno solista con A un passo , seguito dall’album O sopravvivere o vivere .

, seguito dall’album . 2025: pubblica Buona Non Buonanotte e ristampa del disco d’esordio in doppio vinile per l’anniversario.

Collaborazioni e palcoscenici

Il percorso di Bono include aperture per grandi nomi e partecipazioni televisive. Queste esperienze hanno ampliato il suo pubblico e dato spinta alle scelte stilistiche più recenti.

Prospettive discografiche e materiali inediti

Dalla riapertura della sua produzione sotto il proprio nome è nata una fitta produzione di brani. Secondo l’artista, sono oltre duecento le canzoni scritte negli ultimi anni.

Luna Park è tra le prime tracce selezionate per essere pubblicate, e anticipa una fase di rilanci e ristampe pensata per valorizzare sia il passato che i nuovi orizzonti artistici.

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