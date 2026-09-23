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Palermo Milano solo andata con Raoul Bova su Rai 2 stasera: cast, trama e durata

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Di : Martina Fabbri

Palermo Milano solo andata con Raoul Bova su Rai 2 stasera: cast, trama e durata
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Un trasferimento che si trasforma in una lunga fuga: Palermo Milano solo andata dipinge con ritmo serrato la protezione di un collaboratore di giustizia lungo le strade d’Italia. Il film di Claudio Fragasso mescola tensione, colpi di scena e un cast di primo piano per raccontare un viaggio dove la scorta è l’ultimo baluardo contro vendette e tradimenti.

La trama in breve: il viaggio a rischio tra mafia e giustizia

Al centro della vicenda c’è Turi Arcangelo Leofonte, un uomo legato al mondo della criminalità che decide di collaborare con i magistrati. La sua testimonianza può scardinare equilibri pericolosi. Per questo viene predisposta una scorta speciale e organizzata una missione di trasferimento che diventa subito critica.

Strada italiana con scorta della polizia durante un trasferimento protetto
Il viaggio a rischio: una scorta percorre strade d’Italia durante il trasferimento.

  • Il motivo del trasferimento: Leofonte deve raggiungere Milano per deporre contro un boss.

  • Operazione di protezione: la squadra di polizia si mette in moto per scortarlo in piena sicurezza.

  • Minacce in agguato: imboscate, attentati e doppi giochi mettono alla prova ogni tappa del percorso.

Strada dopo strada la tensione cresce. Quello che doveva essere un semplice trasferimento diventa una prova di resistenza, strategia e fedeltà. Il film punta sulla suspense e sul realismo delle situazioni per raccontare il confronto tra forze dell’ordine e potere mafioso.

Attori principali: volti noti per ruoli intensi

Il cast unisce interpreti esperti e giovani promesse. La presenza del protagonista guida il racconto, ma la squadra di poliziotti ha un peso narrativo equivalente.

Ruoli chiave

  • Giancarlo Giannini interpreta Turi Leofonte, l’uomo sotto protezione.

  • Raoul Bova è il commissario Nino Di Venanzio, capo dell’operazione.

  • Ricky Memphis veste i panni dell’agente Remo Matteotti.

Il resto del gruppo e le figure familiari

  • Valerio Mastandrea, Francesco Benigno e Rosalinda Celentano completano la squadra.

  • Romina Mondello e Stefania Sandrelli interpretano membri della famiglia Leofonte.

  • Tra gli altri: Tony Sperandeo, Stefania Rocca e Paolo Calissano, che arricchiscono il tessuto dei personaggi.

Dietro le quinte: regia, musica e riconoscimenti

Il film è diretto da Claudio Fragasso e scritto insieme a Rossella Drudi. La colonna sonora contribuisce a costruire l’atmosfera di tensione e inquietudine.

Ciak e spartiti in uno studio, simboli della regia e della colonna sonora
Dietro le quinte: regia, musica e lavoro creativo dietro il film.

  • Musiche: Pino Donaggio firma le musiche.

  • Fotografia: Giancarlo Ferrando cura le immagini.

  • Debutto festivaliero: la pellicola è passata alla Mostra di Venezia.

Al momento della sua uscita, il film ottenne numerose candidature ai premi nazionali. Tra le nomination ai David di Donatello raccolse spiccate attenzioni, portando a casa riconoscimenti tecnici per la produzione e il suono.

Dove vederlo, formato e curiosità sulla durata

Palermo Milano solo andata è spesso riproposto nelle programmazioni televisive dedicate al cinema poliziesco. È disponibile anche in streaming sulle piattaforme Rai quando viene trasmesso in palinsesto. La durata si aggira intorno ai 100 minuti, tempo sufficiente per sviluppare la trama e mantenere alta la tensione.

  • Versione televisiva: trasmissioni in prima serata su canali Rai.

  • Streaming: reperibile su RaiPlay durante le finestre di programmazione e in on demand quando disponibile.

  • Curiosità: la storia è presentata come ispirata a fatti reali e ha dato origine a un sequel che esplora gli sviluppi successivi.

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