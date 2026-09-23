Un trasferimento che si trasforma in una lunga fuga: Palermo Milano solo andata dipinge con ritmo serrato la protezione di un collaboratore di giustizia lungo le strade d’Italia. Il film di Claudio Fragasso mescola tensione, colpi di scena e un cast di primo piano per raccontare un viaggio dove la scorta è l’ultimo baluardo contro vendette e tradimenti.

La trama in breve: il viaggio a rischio tra mafia e giustizia

Al centro della vicenda c’è Turi Arcangelo Leofonte, un uomo legato al mondo della criminalità che decide di collaborare con i magistrati. La sua testimonianza può scardinare equilibri pericolosi. Per questo viene predisposta una scorta speciale e organizzata una missione di trasferimento che diventa subito critica.

Il viaggio a rischio: una scorta percorre strade d’Italia durante il trasferimento.

Il motivo del trasferimento: Leofonte deve raggiungere Milano per deporre contro un boss.

Leofonte deve raggiungere Milano per deporre contro un boss. Operazione di protezione: la squadra di polizia si mette in moto per scortarlo in piena sicurezza.

la squadra di polizia si mette in moto per scortarlo in piena sicurezza. Minacce in agguato: imboscate, attentati e doppi giochi mettono alla prova ogni tappa del percorso.

Strada dopo strada la tensione cresce. Quello che doveva essere un semplice trasferimento diventa una prova di resistenza, strategia e fedeltà. Il film punta sulla suspense e sul realismo delle situazioni per raccontare il confronto tra forze dell’ordine e potere mafioso.

Attori principali: volti noti per ruoli intensi

Il cast unisce interpreti esperti e giovani promesse. La presenza del protagonista guida il racconto, ma la squadra di poliziotti ha un peso narrativo equivalente.

Ruoli chiave

Giancarlo Giannini interpreta Turi Leofonte, l’uomo sotto protezione.

interpreta Turi Leofonte, l’uomo sotto protezione. Raoul Bova è il commissario Nino Di Venanzio, capo dell’operazione.

è il commissario Nino Di Venanzio, capo dell’operazione. Ricky Memphis veste i panni dell’agente Remo Matteotti.

Il resto del gruppo e le figure familiari

Valerio Mastandrea , Francesco Benigno e Rosalinda Celentano completano la squadra.

, e completano la squadra. Romina Mondello e Stefania Sandrelli interpretano membri della famiglia Leofonte.

e interpretano membri della famiglia Leofonte. Tra gli altri: Tony Sperandeo, Stefania Rocca e Paolo Calissano, che arricchiscono il tessuto dei personaggi.

Dietro le quinte: regia, musica e riconoscimenti

Il film è diretto da Claudio Fragasso e scritto insieme a Rossella Drudi. La colonna sonora contribuisce a costruire l’atmosfera di tensione e inquietudine.

Dietro le quinte: regia, musica e lavoro creativo dietro il film.

Musiche: Pino Donaggio firma le musiche.

Pino Donaggio firma le musiche. Fotografia: Giancarlo Ferrando cura le immagini.

Giancarlo Ferrando cura le immagini. Debutto festivaliero: la pellicola è passata alla Mostra di Venezia.

Al momento della sua uscita, il film ottenne numerose candidature ai premi nazionali. Tra le nomination ai David di Donatello raccolse spiccate attenzioni, portando a casa riconoscimenti tecnici per la produzione e il suono.

Dove vederlo, formato e curiosità sulla durata

Palermo Milano solo andata è spesso riproposto nelle programmazioni televisive dedicate al cinema poliziesco. È disponibile anche in streaming sulle piattaforme Rai quando viene trasmesso in palinsesto. La durata si aggira intorno ai 100 minuti, tempo sufficiente per sviluppare la trama e mantenere alta la tensione.

Versione televisiva: trasmissioni in prima serata su canali Rai.

trasmissioni in prima serata su canali Rai. Streaming: reperibile su RaiPlay durante le finestre di programmazione e in on demand quando disponibile.

reperibile su RaiPlay durante le finestre di programmazione e in on demand quando disponibile. Curiosità: la storia è presentata come ispirata a fatti reali e ha dato origine a un sequel che esplora gli sviluppi successivi.

Articoli simili

Vota questo articolo