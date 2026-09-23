Un trasferimento che si trasforma in una lunga fuga: Palermo Milano solo andata dipinge con ritmo serrato la protezione di un collaboratore di giustizia lungo le strade d’Italia. Il film di Claudio Fragasso mescola tensione, colpi di scena e un cast di primo piano per raccontare un viaggio dove la scorta è l’ultimo baluardo contro vendette e tradimenti.
La trama in breve: il viaggio a rischio tra mafia e giustizia
Al centro della vicenda c’è Turi Arcangelo Leofonte, un uomo legato al mondo della criminalità che decide di collaborare con i magistrati. La sua testimonianza può scardinare equilibri pericolosi. Per questo viene predisposta una scorta speciale e organizzata una missione di trasferimento che diventa subito critica.
- Il motivo del trasferimento: Leofonte deve raggiungere Milano per deporre contro un boss.
- Operazione di protezione: la squadra di polizia si mette in moto per scortarlo in piena sicurezza.
- Minacce in agguato: imboscate, attentati e doppi giochi mettono alla prova ogni tappa del percorso.
Strada dopo strada la tensione cresce. Quello che doveva essere un semplice trasferimento diventa una prova di resistenza, strategia e fedeltà. Il film punta sulla suspense e sul realismo delle situazioni per raccontare il confronto tra forze dell’ordine e potere mafioso.
Attori principali: volti noti per ruoli intensi
Il cast unisce interpreti esperti e giovani promesse. La presenza del protagonista guida il racconto, ma la squadra di poliziotti ha un peso narrativo equivalente.
Ruoli chiave
- Giancarlo Giannini interpreta Turi Leofonte, l’uomo sotto protezione.
- Raoul Bova è il commissario Nino Di Venanzio, capo dell’operazione.
- Ricky Memphis veste i panni dell’agente Remo Matteotti.
Il resto del gruppo e le figure familiari
- Valerio Mastandrea, Francesco Benigno e Rosalinda Celentano completano la squadra.
- Romina Mondello e Stefania Sandrelli interpretano membri della famiglia Leofonte.
- Tra gli altri: Tony Sperandeo, Stefania Rocca e Paolo Calissano, che arricchiscono il tessuto dei personaggi.
Dietro le quinte: regia, musica e riconoscimenti
Il film è diretto da Claudio Fragasso e scritto insieme a Rossella Drudi. La colonna sonora contribuisce a costruire l’atmosfera di tensione e inquietudine.
- Musiche: Pino Donaggio firma le musiche.
- Fotografia: Giancarlo Ferrando cura le immagini.
- Debutto festivaliero: la pellicola è passata alla Mostra di Venezia.
Al momento della sua uscita, il film ottenne numerose candidature ai premi nazionali. Tra le nomination ai David di Donatello raccolse spiccate attenzioni, portando a casa riconoscimenti tecnici per la produzione e il suono.
Dove vederlo, formato e curiosità sulla durata
Palermo Milano solo andata è spesso riproposto nelle programmazioni televisive dedicate al cinema poliziesco. È disponibile anche in streaming sulle piattaforme Rai quando viene trasmesso in palinsesto. La durata si aggira intorno ai 100 minuti, tempo sufficiente per sviluppare la trama e mantenere alta la tensione.
- Versione televisiva: trasmissioni in prima serata su canali Rai.
- Streaming: reperibile su RaiPlay durante le finestre di programmazione e in on demand quando disponibile.
- Curiosità: la storia è presentata come ispirata a fatti reali e ha dato origine a un sequel che esplora gli sviluppi successivi.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.