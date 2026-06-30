Carlo Audino restami addosso nuovo singolo disponibile in streaming

È uscito il nuovo singolo di Carlo Audino: una canzone che unisce melodie pop e un tocco elettronico leggero. Il brano, accompagnato da un videoclip ufficiale, si pone come un racconto musicale che parla di desiderio e memoria.
Il singolo e il video: dove ascoltarlo e vederlo
Restami addosso è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il videoclip ufficiale è pubblicato sul canale YouTube dell’artista e accompagna la narrazione del brano con immagini nette e atmosfere intime.
- Piattaforme streaming: disponibile ovunque
- Video ufficiale: sul canale YouTube di Carlo Audino
- Promozione: singolo pensato per radio indipendenti e playlist curate
Atmosfera musicale: pop melodico con venature elettroniche
La produzione punta sulla semplicità. L’arrangiamento lascia spazio alla voce, sostenuta da lievi elementi elettronici.
Il tema centrale è una relazione che resiste nonostante la distanza. Le immagini evocative richiamano il mare e i suoi simboli.
- Tramonto: immagine ricorrente
- Sabbia: simbolo di tempo che scivola
- Onde: rappresentano ritorni e addii
Il ritornello sintetizza il desiderio del cantante: lasciare un’impronta che duri nel tempo. La scrittura resta intima, senza scelte commerciali forzate.
Il percorso artistico di Carlo Audino: radici e maestri
Nato nel 1964, Carlo Audino ha iniziato a suonare la chitarra alla fine degli anni Settanta, seguendo l’esempio del padre.
Le sue influenze comprendono nomi come Ivan Graziani, Lucio Battisti e Mango. Sono artisti che gli hanno insegnato attenzione per testo e melodia.
Esperienze formative e tecnico del suono
Negli anni Novanta ha frequentato l’Accademia della Canzone di Sanremo. In quel periodo ha incrociato un giovane Tiziano Ferro.
Sempre in quegli anni ha fondato uno studio di registrazione. Quell’esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze come arrangiatore e tecnico del suono.
La sfida personale: l’incidente che ha cambiato la vita
Nel 2012 un grave incidente stradale ha segnato la sua vita artistica e personale. Ottenere di nuovo la capacità di suonare la chitarra ha richiesto una vera reinvenzione tecnica.
La determinazione lo ha portato a ricostruire il suo approccio allo strumento e alla performance dal nulla.
Ripresa discografica e tappe recenti
Dopo un lungo periodo di adattamento, dal 2021 ha ricominciato a pubblicare brani in modo regolare.
- 2021: ritorno alle pubblicazioni
- 2025: finalista al concorso Marche in…Canto
- 2026: esibizione a Sanremo Unlimited presso Casa Sanremo
Questi riconoscimenti hanno rilanciato la sua presenza sul circuito musicale, con una maggiore attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.