Carlo Audino restami addosso nuovo singolo disponibile in streaming

È uscito il nuovo singolo di Carlo Audino: una canzone che unisce melodie pop e un tocco elettronico leggero. Il brano, accompagnato da un videoclip ufficiale, si pone come un racconto musicale che parla di desiderio e memoria.

Il singolo e il video: dove ascoltarlo e vederlo

Restami addosso è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il videoclip ufficiale è pubblicato sul canale YouTube dell’artista e accompagna la narrazione del brano con immagini nette e atmosfere intime.

Piattaforme streaming: disponibile ovunque

Video ufficiale: sul canale YouTube di Carlo Audino

Promozione: singolo pensato per radio indipendenti e playlist curate

Atmosfera musicale: pop melodico con venature elettroniche

La produzione punta sulla semplicità. L’arrangiamento lascia spazio alla voce, sostenuta da lievi elementi elettronici.

Il tema centrale è una relazione che resiste nonostante la distanza. Le immagini evocative richiamano il mare e i suoi simboli.

Tramonto : immagine ricorrente

: immagine ricorrente Sabbia : simbolo di tempo che scivola

: simbolo di tempo che scivola Onde: rappresentano ritorni e addii

Il ritornello sintetizza il desiderio del cantante: lasciare un’impronta che duri nel tempo. La scrittura resta intima, senza scelte commerciali forzate.

Il percorso artistico di Carlo Audino: radici e maestri

Nato nel 1964, Carlo Audino ha iniziato a suonare la chitarra alla fine degli anni Settanta, seguendo l’esempio del padre.

Le sue influenze comprendono nomi come Ivan Graziani, Lucio Battisti e Mango. Sono artisti che gli hanno insegnato attenzione per testo e melodia.

Esperienze formative e tecnico del suono

Negli anni Novanta ha frequentato l’Accademia della Canzone di Sanremo. In quel periodo ha incrociato un giovane Tiziano Ferro.

Sempre in quegli anni ha fondato uno studio di registrazione. Quell’esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze come arrangiatore e tecnico del suono.

La sfida personale: l’incidente che ha cambiato la vita

Nel 2012 un grave incidente stradale ha segnato la sua vita artistica e personale. Ottenere di nuovo la capacità di suonare la chitarra ha richiesto una vera reinvenzione tecnica.

La determinazione lo ha portato a ricostruire il suo approccio allo strumento e alla performance dal nulla.

Ripresa discografica e tappe recenti

Dopo un lungo periodo di adattamento, dal 2021 ha ricominciato a pubblicare brani in modo regolare.

2021: ritorno alle pubblicazioni

2025: finalista al concorso Marche in…Canto

2026: esibizione a Sanremo Unlimited presso Casa Sanremo

Questi riconoscimenti hanno rilanciato la sua presenza sul circuito musicale, con una maggiore attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

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