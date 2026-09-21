Elisa torna a parlare di ferite che diventano bellezza. Il nuovo singolo, firmato con la produzione di Dardust, arriva l’11 settembre 2026 e anticipa un album che si annuncia intimo e autobiografico.

Elisa, il singolo Kintsugi e le date da segnare

Il brano si intitola Kintsugi ed esce l’11 settembre 2026 per Island Records / Universal Music Italy. Il disco omonimo è previsto per il 27 novembre 2026. La cantautrice descrive il progetto come uno spazio personale e raccolto.

La produzione è affidata a Dardust, che accompagna Elisa in una tessitura sonora pensata per valorizzare il lato più intimo delle canzoni.

L’ispirazione: l’arte giapponese del kintsugi e il tema della riparazione

Il titolo prende spunto dal kintsugi, tecnica giapponese che ripara la ceramica mettendo in evidenza le fratture con l’oro. L’immagine diventa metafora.

Il kintsugi mette in evidenza le crepe ricomposte con l’oro.

Per Elisa le crepe non sono da cancellare. Diventano tracce che raccontano trasformazione, dolore e nuova forza. Il concetto unisce fragilità e valore, con una punta di rinascita.

Immagini e temi trattati nel testo

Introspezione e lotta interna

Il testo mette a fuoco uno scontro tra mente e anima. Ci sono momenti di stallo, paure e il bisogno di abbassare la guardia per guarire.

Relazione e fiducia

Accanto alla cura delle proprie ferite, affiora un rapporto che apre il cuore. L’altro è visto come arrivederci tardivo ma capace di cambiare il presente.

Riconciliazione e perdono

Il brano sfiora il tema del perdono, inteso come la capacità di ricucire i frammenti interiori. Le cicatrici curate diventano segni di identità.

Come il videoclip e l’album ampliano il progetto artistico

Il singolo anticipa un percorso visivo e sonoro. Il videoclip amplia il discorso e introduce elementi artistici oltre la musica.

Il videoclip amplia il discorso visivo del singolo e dell’album.

La scelta del titolo come nome dell’album segnala che il tema del recupero delle ferite sarà centrale in tutto il lavoro.

Crediti e informazioni tecniche

Titolo · Kintsugi

· Kintsugi Artista · Elisa

· Elisa Produzione · Dardust

· Dardust Autore · Elisa

· Elisa Etichetta · Island Records / Universal Music Italy

· Island Records / Universal Music Italy Data di uscita singolo · 11 settembre 2026

· 11 settembre 2026 Data di uscita album · 27 novembre 2026

Verso il trentennale: concerti e celebrazioni

Questo ciclo di uscite introduce le celebrazioni per i 30 anni di carriera di Elisa. L’appuntamento principale è l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia.

La manifestazione, denominata Soundtrack ’97-’27, unirà musica, arte e temi come sostenibilità e benessere. Il concerto serale chiuderà la giornata celebrativa.

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