È uscito l’11 settembre 2026 il nuovo singolo di Camilla Magli, un brano che apre il capitolo artistico intitolato Dammi un po’ di zucchero, baby!. Disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, Menta rappresenta il primo tassello di un progetto che fonde musica e immagini.
Dettagli sul lancio: data, etichetta e disponibilità
Il singolo è pubblicato da Dischi Numero Uno / Sony Music. Dal giorno della release è fruibile in streaming, in download e in rotazione radiofonica.
- Titolo: Menta
- Artista: Camilla Magli
- Uscita: 11 settembre 2026
- Etichetta: Dischi Numero Uno / Sony Music
Musica e cinema: un progetto narrativo a più livelli
Il nuovo album si intreccia a un cortometraggio presentato in anteprima al Giffoni Film Festival 2026. Il film e il disco sono pensati come parti di un unico percorso creativo.
Le immagini ampliano il racconto della musica. Le tracce dialogano con sequenze visive che esplorano ricordi e identità.
Il significato di “Menta”: ritorno alle radici e memoria
Menta pesca nell’immaginario dell’infanzia. Il brano sfrutta un dettaglio sensoriale per raccontare la nostalgia e la paura della crescita.
Non è solo rimpianto. È una ricerca: recuperare aspetti perduti per ritrovare sé stessi. L’atmosfera richiama estati spensierate e notti passate a giocare.
Impatto emotivo e atmosfere sonore
- Melodia intima e immediata.
- Testo che privilegia immagini sensoriali.
- Produzione pensata per sottolineare la voce e il racconto.
Il percorso artistico di Camilla: tappe e collaborazioni
La carriera di Camilla Magli è segnata da esperienze televisive, singoli e collaborazioni che ne hanno definito lo stile.
- 2014: partecipazione a X Factor.
- 2019: pubblicazione di Baciami assiduamente.
- 2020: singolo Il posto più freddo, avvio della collaborazione con RCA Numero Uno / Sony Music.
- 2022: uscita dell’EP Club Blu con brani come Knock Out e collaborazioni importanti.
- 2023: selezione per Spotify RADAR Italia e proseguimento dell’attività live.
- 2025–2026: fase di ricerca intensiva che ha portato alla nascita dell’album in uscita.
Collaborazioni e produzione
Nel corso degli anni Camilla ha lavorato con autori e produttori noti. Queste esperienze hanno ampliato il suo linguaggio musicale.
Cosa anticipa il singolo per l’album
Menta offre una prima chiave d’accesso all’universo di Dammi un po’ di zucchero, baby!. Aspettatevi un lavoro intimo, visivo e costruito su memoria e identità.
Il progetto sembra mirare a un equilibrio tra canzone pop e narrazione cinematografica. La pubblicazione del singolo segna l’inizio di questo percorso artistico.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.