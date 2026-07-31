Glocky Free$tyle tracklist completa: racconto brano per brano

Il rapper piacentino Glocky torna con FREE$TYLE, uscito venerdì 24 luglio. L’album conta 21 tracce e raccoglie quattro featuring importanti. Dopo il singolo Dior$avage di aprile, l’artista conferma il suo percorso tra sonorità urbane e collaborazioni mirate.

Uscita, etichetta e formati disponibili

Il disco è pubblicato da Square, con licenza esclusiva a M.A.S.T./Believe. È disponibile in digitale su tutte le piattaforme.

Per i fan ci sono edizioni fisiche in preordine. Tra le opzioni: vinile personalizzato, vinile bianco autografato e CD autografato. Le copie fisiche sono in tiratura limitata.

Tracklist completa di FREE$TYLE

1. Sì o No — brano d’apertura che imposta il tono del disco. 2. Work (feat. Guè) — collaborazione con uno dei nomi storici del rap italiano. 3. Casino — pezzo energico e ritmato. 4. Mix & Match — gioco di parole e beat incalzante. 5. Pick U Up — traccia dal mood estivo. 6. Kiss-N-Tell (feat. Jeune Morty) — featuring internazionale con toni moderni. 7. Come No — brano diretto e immediato. 8. Shirt Off — produzione minimale e testo incisivo. 9. Cardi B (feat. Tony Effe) — incontro con la scena romana. 10. Acting Weird — atmosfera più sperimentale. 11. La Mia Bestie — pezzo dedicato al legame con il gruppo. 12. Majestic — beat solenni e flow controllato. 13. G L O C K Y — traccia eponima che mette in mostra l’identità dell’artista. 14. Fruittella — hit dal sapore pop-urban. 15. Narco$ — testo crudo su produzione scura. 16. Riprovarci — tema della perseveranza personale. 17. Essere noi >3 — brano intimo e melodico. 18. See U Later (feat. DrefGold) — collaborazione con influenze internazionali. 19. Fare Qualcosa — invito all’azione e al cambiamento. 20. Niente Sconti — pezzo aggressivo e senza compromessi. 21. RAP – 3 — chiusura rap, cruda e diretta.

Le collaborazioni più rilevanti

Guè porta esperienza e flow su “Work”.

porta esperienza e flow su “Work”. Tony Effe firma “Cardi B” con un contributo urbano.

firma “Cardi B” con un contributo urbano. DrefGold aggiunge sfumature internazionali in “See U Later”.

aggiunge sfumature internazionali in “See U Later”. Jeune Morty è il tocco francese su “Kiss-N-Tell”.

Che aspettarsi dal progetto

FREE$TYLE alterna brani da club e momenti più riflessivi. Le produzioni vogliono amplificare il carattere dell’artista. Le collaborazioni danno varietà e respiro internazionale.

Dove ascoltare e acquistare

L’album è su tutte le piattaforme streaming. Le edizioni fisiche sono disponibili in preordine nei negozi e online. Le versioni limitate includono vinile e CD autografati.

Articoli simili

Vota questo articolo