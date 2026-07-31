Glocky Free$tyle tracklist completa: racconto brano per brano

Il rapper piacentino Glocky torna con FREE$TYLE, uscito venerdì 24 luglio. L’album conta 21 tracce e raccoglie quattro featuring importanti. Dopo il singolo Dior$avage di aprile, l’artista conferma il suo percorso tra sonorità urbane e collaborazioni mirate.
Uscita, etichetta e formati disponibili
Il disco è pubblicato da Square, con licenza esclusiva a M.A.S.T./Believe. È disponibile in digitale su tutte le piattaforme.
Per i fan ci sono edizioni fisiche in preordine. Tra le opzioni: vinile personalizzato, vinile bianco autografato e CD autografato. Le copie fisiche sono in tiratura limitata.
Tracklist completa di FREE$TYLE
- 1. Sì o No — brano d’apertura che imposta il tono del disco.
- 2. Work (feat. Guè) — collaborazione con uno dei nomi storici del rap italiano.
- 3. Casino — pezzo energico e ritmato.
- 4. Mix & Match — gioco di parole e beat incalzante.
- 5. Pick U Up — traccia dal mood estivo.
- 6. Kiss-N-Tell (feat. Jeune Morty) — featuring internazionale con toni moderni.
- 7. Come No — brano diretto e immediato.
- 8. Shirt Off — produzione minimale e testo incisivo.
- 9. Cardi B (feat. Tony Effe) — incontro con la scena romana.
- 10. Acting Weird — atmosfera più sperimentale.
- 11. La Mia Bestie — pezzo dedicato al legame con il gruppo.
- 12. Majestic — beat solenni e flow controllato.
- 13. G L O C K Y — traccia eponima che mette in mostra l’identità dell’artista.
- 14. Fruittella — hit dal sapore pop-urban.
- 15. Narco$ — testo crudo su produzione scura.
- 16. Riprovarci — tema della perseveranza personale.
- 17. Essere noi >3 — brano intimo e melodico.
- 18. See U Later (feat. DrefGold) — collaborazione con influenze internazionali.
- 19. Fare Qualcosa — invito all’azione e al cambiamento.
- 20. Niente Sconti — pezzo aggressivo e senza compromessi.
- 21. RAP – 3 — chiusura rap, cruda e diretta.
Le collaborazioni più rilevanti
- Guè porta esperienza e flow su “Work”.
- Tony Effe firma “Cardi B” con un contributo urbano.
- DrefGold aggiunge sfumature internazionali in “See U Later”.
- Jeune Morty è il tocco francese su “Kiss-N-Tell”.
Che aspettarsi dal progetto
FREE$TYLE alterna brani da club e momenti più riflessivi. Le produzioni vogliono amplificare il carattere dell’artista. Le collaborazioni danno varietà e respiro internazionale.
Dove ascoltare e acquistare
L’album è su tutte le piattaforme streaming. Le edizioni fisiche sono disponibili in preordine nei negozi e online. Le versioni limitate includono vinile e CD autografati.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.